В ВОЗ рекомендуют привиться от COVID-19 и тем, кто им переболел

Даже если вы прежде были инфицированы и сейчас получили вакцину, то она действует как усилитель иммунного ответа.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала делать прививки от коронавирусной инфекции даже тем, кто уже ею переболел, сообщает zakon.kz.

Об этом написала главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан в своем Twitter.

По ее словам, у большинства людей, перенесших COVID-19, вырабатывается иммунный ответ, однако он бывает слабым, особенно у тех, кто был инфицирован "очень слабо" и порой даже не знал об этом, поскольку "болезнь прошла без симптомов".

Даже если вы прежде были инфицированы и сейчас получили вакцину, то она действует как усилитель иммунного ответа. Сумья Сваминатан

Она подчеркнула, что у ВОЗ пока нет ответа, как долго держится иммунитет от коронавируса.

Ранее в ВОЗ заявили, что число людей, сделавших прививку от коронавирусной инфекции, превысило в мире число инфицированных с начала пандемии.

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