Нотариальные документы можно будет предъявлять онлайн – Токаев подписал закон

Приложение zakon.kz
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Будет создана централизованная электронная система репозитория и электронного архива для хранения и учета нотариальных документов.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам нотариата", сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.
Главной его целью является совершенствование законодательства в области нотариата и обеспечение правовой системы защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц.
Так, предусматривается удостоверение равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе и удостоверение равнозначности документа на бумажном носителе электронному документу.
Основные задачи закона:
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