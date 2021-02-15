ВТО впервые возглавила женщина

На пост гендиректора организации назначена экономист из Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала.

Впервые всемирную торговую организацию возглавила женщина, сообщает zakon.kz.

Как передает пресс-служба организации, на пост гендиректора организации назначена экономист из Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала.

Справочно: всемирная торговая организация (ВТО) - международная организация, созданная 1 января 1995 года с целью либерализации международной торговли и регулирования торгово-политических отношений государств-членов. ВТО образована на основе Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ), заключенного в 1947 году и на протяжении почти 50 лет фактически выполнявшего функции международной организации, но не являвшегося тем не менее международной организацией в юридическом смысле.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!