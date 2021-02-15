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ВТО впервые возглавила женщина

Фото: min.news 15 февраля 2021, 20:29

На пост гендиректора организации назначена экономист из Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала.

Впервые всемирную торговую организацию возглавила женщина, сообщает zakon.kz.

Как передает пресс-служба организации, на пост гендиректора организации назначена экономист из Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала.

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