День вывода войск из Афганистана отметили в Алматы

В Алматы проживают более двух тысяч участников той войны.

В парке 28 гвардейцев-панфиловцев прошла торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню у мемориала Славы и к монументу воинам-интернационалистам, посвященная 32 годовщине вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана, сообщает zakon.kz.

Почтить память погибших казахстанцев пришли военнослужащие Алматинского гарнизона, ветераны Афганской войны, курсанты Военного института Сухопутных войск и Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи, воспитанники военно-патриотического клуба "Киров", жители города. Мероприятие организовано командованием десантно-штурмовых войск РК.

О людях, отдавших жизнь при исполнении воинского долга, нужно помнить всегда. Помнить и рассказывать молодому поколению, воспитывая достойное отношение к истории и ее урокам. председатель координационного совета общественных объединений ветеранов и инвалидов Афганистана и других локальных конфликтов Мурат Абдушкуров

Напомним, что в военных действиях в Афганистане принимали участие более 22 000 казахстанцев. В настоящее время в Алматы проживают более двух тысяч участников Афганской войны.

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