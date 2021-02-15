Перехватывает дыхание - американские полицейские делились валентинками с Флойдом

Департамент Лос-Анджелеса уже начал расследование.

Полицейское управление Лос-Анджелеса ведет внутреннее расследование по факту распространения в управлении открыток ко дню святого Валентина, на которых насмешливо обыгрываются последние слова Джорджа Флойда, чья смерть при задержании полицейскими вызвала волну массовых протестов в США в 2020 году, передает zakon.kz.

Департамент Лос-Анджелеса уже начал расследование, сообщается в Twitter.

Фото погибшего на открытке сопровождалось подписью: "От тебя у меня перехватывает дыхание" (Флойд при задержании кричал, что задыхается, когда полицейский прижал его шею к земле коленом). Предсмертная фраза Флойда "я не могу дышать" впоследствии стала одним из символов антирасистского движения.

Пока не удалось установить, кто именно автор идеи, но полицейский департамент Лос-Анджелеса назвал такое поведение "недопустимым". Руководителям подразделений поручили проверить рабочие места офицеров, а также два аккаунта в Instagram, которые могут быть связаны с распространением валентинок.

Афроамериканец Джордж Флойд скончался 25 мая в Миннеаполисе в результате удушения. Его задержали полицейские, заподозрив в попытке расплатиться фальшивой купюрой. Во время задержания один из полицейских применил удушающий прием — он повалил его на землю и встал коленом на шею, хотя Флойд говорил, что ему нечем дышать.

Видео случившегося разошлось в сети и стало поводом акций Black Lives Matter и массовых беспорядков по всей стране. На фоне беспорядков экс-президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий полицейским применять удушающие приемы при задержании.

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