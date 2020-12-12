Mezzo рассказал о планах развития в России

Нынешние переговоры являются очередным этапом сотрудничества с партнерами в России.

Главы Большого театра и телеканалов Mezzo и Mezzo Live HD, посвященных классической музыке, провели 18 декабря пресс-конференцию. Они подвели итоги партнерства, которое началось 9 лет назад, и рассказали о будущих совместных проектах.

Сотрудничество между российским театром и французским телеканалом началось с показа спектакля «Екатерина Измайлова, или Леди Макбет Мценского уезда». По словам представителей Mezzo, с тех пор российский балет и опера занимают ключевые позиции в программной сетке канала, а в декабре 2019 года на Mezzo начался «Сезон русского искусства». В течение месяца французский телеканал покажет более 30 произведений российских композиторов: балеты Чайковского «Лебединое озеро» и «Спящая красавица», симфоническую сюиту Римского-Корсакова «Шехерезада», его оперу «Сказка о царе Салтане» и еще десятки часов классической музыки. Центральным номером стала трансляция оперы Модеста Мусоргского «Борис Годунов», которая состоялась 19 декабря.

По словам генерального директора Большого театра Владимира Урина, прежде чем трансляция появится на Mezzo, стороны несколько месяцев ведут переговоры о правах. «Канал Mezzo и посредники хотели бы получить достаточно большое количество прав. Надо понимать, что любой показ — это не только 2-3 выхода в эфир. [Телеканалом] покупаются права на несколько лет вперед. На это не всегда идут постановочные команды и исполнители, поэтому это вопрос переговоров», — отметил руководитель театра.

Он также рассказал, что совместный проект для телевидения всегда начинается с кастингов артистов. После того, как в театре достигнут договоренностей с исполнителями, а у руководителей появится представление об общей стоимости съемок, они предлагают каналу сотрудничество. Борис Урин не стал отвечать о затратах на подготовку к таким трансляциям, но объяснил, что в рамках этого сотрудничества театр стремится к тому, чтобы подобные проекты окупались: нужно разделить затраты на промоушен, трансляцию, закрыть все расходы, которые идут на трансляцию, оплатить труд всех, кто работал на показах, включая аренду и перевозку техники. «Этот бизнес не является бизнесом в прямом значении. Вот показ в кинотеатрах — бизнес», — уточнил Урин.

Пресс-конференцию предваряла закрытая встреча, на которой главный дирижер и музыкальный руководитель Большого театра Туган Сохиев, генеральный директор французской медиагруппы Les Échos (совладелец Mezzo и Mezzo Live HD) Беренис Ляжуани и Владимир Урин обсуждали будущие трансляции и идеи сотрудничества. Одним из совместных проектов станет фестиваль в Большом театре в честь 180-летия Петра Чайковского. Также ведутся переговоры о трансляции спектакля «Садко» в феврале 2020 года, и одновременно с этим проходят репетиции оперы Римского-Корсакова «Царская невеста». Другие детали будущего сотрудничества представитель Большого раскрывать не стал.

Директор по развитию каналов Mezzo Изабель Паскесоне сообщила корреспонденту «Телеспутника», что нынешние переговоры являются очередным этапом сотрудничества с партнерами в России. Представители Mezzo рассказали, что ведут переговоры с оперой в Екатеринбурге о постановке балета «Пахита», обсуждают с Денисом Мацуевым фестиваль «Звезды на Байкале», а также другие проекты в Новосибирске, Владивостоке, Перми.

На пресс-конференции был поднят вопрос о смене владельцев Mezzo и Mezzo Live HD. В июле 2019 года медиагруппы Les Échos-Le Parisien («дочка» транснациональной компании LVMH Moët Hennessy — Louis Vuitton) и Canal + купили по 50% акций Mezzo у Lagardère и France Television. Беренис Ляжуани заверила, что смена руководства окажет только положительное влияние на развитие сотрудничества с Россией. В этом же уверен и Туган Сохиев. «Канал Mezzo собирается увеличивать свою аудиторию в России — для нас это очень приятно и важно», — отметил он. В частности, стороны обсуждают возможность трансляции телеканала с русскими субтитрами.

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