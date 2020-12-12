Новые телеканалы 2019 года: от единоборств до экзотической эротики

Первый канал в списке дебютантов является единственным в мире, полностью посвященным смешанным единоборствам.

«Телеспутник» продолжает внимательно следить за появлением новых телеканалов на рынке платного ТВ. В этом материале мы расскажем о тех, что получили жизнь в 2019 году.

UFC ТВ

Первый канал в списке дебютантов является единственным в мире, полностью посвященным смешанным единоборствам. За его дистрибуцию отвечает команда из «Ростелекома» и «Медиа-Телекома» (дочерняя компания «Национальной медиа группы»). Ранее права на трансляцию боев UFC принадлежали «Телеспорту», который перепродавал их каналам «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Но «Ростелеком» и «Медиа-Телеком» сумели предложить UFC более выгодную сделку. Запустившись в конце апреля, канал успел закрепиться на рынке и готовит новую круглосуточную версию UFC ТВ для стран СНГ. Производством дополнительного контента занимается студия UFC в Лас-Вегасе. В странах СНГ вещание идет с русским дубляжом.

Появление в России UFC ТВ отчасти связано с популярностью Хабиба Нурмагомедова. В 2018 году промоушен спортивной организации внес его в список лучших спортсменов, наделив званием первого чемпиона ММА из России. Позже UFC решила провести в Москве первый бой с участием Нурмагомедова, тем самым подняв на новый уровень взаимоотношения российского фан-клуба и UFC. Пользователи базового пакета «Ростелекома» найдут UFC ТВ на 600-й кнопке. Также его можно смотреть на мультимедийной платформе Wink.

«КИНОУЖАС»

Этот телеканал начал вещать в Хэллоуин — 31 октября. Его производством занимается «Ред Медиа». Он стал 17-м каналом собственного производства холдинга. Основу эфирной сетки (55%) нового телеканала составляют ужасы и триллеры, остальное поделили между собой мелодрамы, фантастика и детективы. Всего подготовлено 400 часов контента. В эфире представлены ленты от крупнейших американских студий: Paramount Pictures, Sony Pictures, Warner Brothers, а также от российских кинокомпаний. Канал вещает круглосуточно, каждые две недели по понедельникам проходят премьеры. «Ред Медиа» является дочкой «Газпром-медиа», поэтому канал транслирует принадлежащая холдингу спутниковая платформа «НТВ-Плюс». «Киноужас» доступен также в сетях кабельного ТВ на территории России, стран СНГ и Балтии, в США и Канаде.

«СИЕСТА»

Начал вещать в сентябре. Транслирует современные латиноамериканские сериалы, которые прежде не выходили в российском телеэфире. Телеканал предлагает оригинальную озвучку и 6-часовые блоки, в каждом из которых представлено по новой серии премьерных сериалов. Появление «Сиесты» заполнило пробел на рынке мелодрам после закрытия «Теленовеллы» в начале 2019 года. Канал также специализировался на показе мелодрам латиноамериканского производства, но его пришлось закрыть из-за лицензионных ограничений. Продюсерский центр «Сиесты» без посредников закупает контент у дистрибьюторов из Южной Америки. Телеканал доступен пользователям пакетов «Оптимальный», «Продвинутый», «Максимальный» «Ростелекома» и на платформе Wink. Его также транслирует «Триколор» на своей OTT-платформе.

[M] LEGO HD

Один из немногих новых каналов, который транслируется в онлайн-кинотеатре, в данном случае — Megogo. Ориентирован на детскую аудиторию, но создатели рассчитывают и на взрослых, которым может быть интересно коллекционирование конструктора одноименной фирмы. На канале показывают мультсериалы «Ниндзяго», «Супергерои DC», «Marvel: Новые Мстители», «Marvel: Стражи Галактики», «Парк Юрского периода», полнометражные мультфильмы и спецвыпуски. Контент канала обещают регулярно пополнять — с премьерами новых серий и шоу от студии LEGO. Телеканал доступен на территории стран СНГ и Балтии — в общей сложности в 15 странах. Его могут смотреть пользователи, которые приобрели подписку «ТВ и Кино: Оптимальная» в видеосервисе Megogo.

BRIDGE TV DELUXE

Позиционирует свой контент для премиальной аудитории. На канале круглосуточно транслируются клипы в формате HD в различных жанрах, например джаз, инди или классика. Вещание разбито на 24 блока, в которых сочетаются композиции из разных стилей, возрастное ограничение на просмотр — 16+.

Bridge TV Deluxe заменил Bridge TV — оба производства Bridge Media. Компания специализируется на музыкальном контенте для телевидения, помимо премиальной версии зрители могут подписаться на Bridge Classic, «Bridge TV Русский Хит», Bridge TV Hots.

Канал доступен абонентам «НТВ-Плюс» в пакетах «Познавательный», «Базовый» и «HD Плюс». Абоненты «Триколора» могут смотреть Bridge TV Deluxe в составе пакетов «Единый», «Единый Ultra HD», «Экстра», в сервисе «Триколор Онлайн» и мобильном приложении «Триколор Онлайн ТВ».

«СЕРИАЛ» И «КОМЕДИЙНОЕ»

Этих новичков запустил «Триколор». Контент канала «Сериал» полностью состоит из российских телепроектов, в эфире отсутствует реклама. В репертуаре канала «Комедийный» современные фильмы-комедии и классика этого жанра. Эфирная сетка состоит из 8-часовых блоков, в одном из которых показывают по 5-6 премьерных фильмов. «Комедийное» заменил в линейке оператора канал «Кинопоказ HD-2». Теперь у «Триколора» 12 киноканалов, и около половины из них появились за последние три года.

«Сериал» доступен на OTT-платформе «Триколора», а также в приложении «Триколор Онлайн ТВ». «Комедийный» доступен для клиентов тех же пакетов, но только на европейской территории России и в Сибири.

«КЛЮЧ»

В отличие от других каналов, создатели «Ключа» постарались не позиционироваться для определенной ниши и сфокусировались на аудитории от 14 до 44 лет с целевым возрастом 25—35 лет. Поэтому в их эфирной сетке широкий спектр тем: путешествия, интервью со стартаперами о бизнесе, развлекательные шоу о выживании. 50% эфира состоит из контента собственного производства, остальное — закупной контент от иностранных производителей (30% — кино, 20% — шоу и сериалы). Бизнес-модель основана на абонентской плате, но в дальнейшем создатели рассчитывают зарабатывать за счет рекламы.

«Ключ» доступен через спутниковую платформу «Телекарта», а владелец телеканала — медиагруппа «Северо-западное вещание», в которую входят «Европа плюс Заполярный», «Европа Плюс Мончегорск» и «ТВ21+». Канал налаживает сотрудничество с местными телекомпаниями в Норильске, Мурманске и Красноярске на предмет показа новостей их производства.

«МАТЧ! СТРАНА»

Является перезапуском телеканала «Матч! Наш Спорт», который существовал в субхолдинге «Матч!» с 2009 года. Основной его задачей являлась реклама платного контента, на который была эксклюзивная лицензия: чемпионат России по футболу, баскетбольная Евролига, Гран-при по фигурному катанию Cup of Russia. С перезапуском канал сконцентрировался на освещении жизни российского спорта. В эфирной сетке представлены российские турниры, клубные соревнования и спортивные новости на уровне страны. В остальное время зрителям демонстрируют документальные фильмы о природе и путешествиях.

«Матч! Страна» доступен на платформах операторов спутникового ТВ и в видеосервисах, например Megogo и Wink.

EXXXOTICA HD

Круглосуточный эротический канал, который специализируется на «контенте с красотками экзотической внешности». Зрителей канала ждут «горячие приключения в необычных местах и нестандартных декорациях: на пляже и под пальмами, в джунглях и в тайге, в снегу и на песке». «Телеканал производится в России из иностранного контента, закупаемого у международных студий эротического жанра», — рассказал «Теле-Спутнику» представитель компании «Тринити Медиа» (производитель и дистрибьютор Exxxotica HD).

Канал доступен абонентам спутникового ТВ «Триколор», входит в пакет «Ночной» наряду с другими каналами аналогичной направленности.

VIP SERIAL

Предлагает сериалы от известных киностудий, например «Шерлок», исторические драмы типа «Отверженных» и детективы наподобие «Мистер Мерседес». Помимо того, показывает криминальные драмы «Нарко: Мексика» и «Убийство у моря». Канал круглосуточный, транслируется в HD-формате.

Оформить подписку на ViP Serial могут «Билайн ТВ» и «МГТС», а также пользователи онлайн-кинотеатров More.TV и VIP Play.

«МИР БАСКЕТБОЛА»

Идея создания канала — привлечь внимание российского зрителя к этому виду спорта. «Например, мужская и женская сборные России U23 в октябре стали чемпионами мира, но кто видел эти матчи?», — сетует генеральный директор телеканала Егор Борисов. За политику и программу канала отвечает Российская федерация баскетбола (РФБ). В межсезонье транслируются известные матчи прошлых лет, а также лиги других стран.

У зрителей канал получил прозвище «кинобудки», потому что в мертвый спортивный сезон кроме старых матчей и документальных фильмов об известных спортсменах создатели «Мира баскетбола» не смогли ничего предложить. На канале нет рекламы, все затраты несет РФБ из своего общественного бюджета.

Канал доступен на спутниковой платформе «НТВ-Плюс», в кабельном сервисе «МТС ТВ» и на платформе Wifire TV.

«ПОБЕДА»

«Первый канал. Всемирная сеть» запустил этот телеканал с целью повысить интерес публики к 75-й годовщине Великой Отечественной войны. По словам создателей, наблюдается спад патриотизма среди молодежи, поэтому в эфирной сетке «Победы» представлены военные кинофильмы, программы с воспоминаниями участников ВОВ, документальные фильмы с комментариями экспертов о том времени. Создатели канала говорят, что его потенциальная аудитория может составлять 50 млн человек.

«Победа» доступна в пакетах «Единый», «Экстра», «Единый Ultra HD» у «Триколора», на платформе «Билайн ТВ» во всех базовых пакетах на 75-й и 247-й кнопках, а также у «Акадо ТВ» в пакете «Антенна Цифровая» на 77-й кнопке.

EUROCINEMA И FLIXSNIP

Оба канала показывают премиальное кино, их выпускает компания «Тайм Медиа Групп». В эфире Eurocinema представлены картины — обладатели международных премий, тогда как FlixSnip транслирует короткометражные картины и сериалы. Такой контент ориентирован на людей с быстрым темпом жизни. Вместе с тем оба канала могут быть интересны широкой аудитории, потому что показывают кино разных жанров: от комедий до триллеров. Около 80% контента является эксклюзивом на территории России.

Дистрибуцией каналов занимается компания Eurocinema World, которая в России работает только с операторами кабельного ТВ, хотя переговоры ведутся и со спутниковыми операторами. Форматы вещания — HD и SD.

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