Названы точные метки для catch up

Catch up размечается по телегиду EPG, а телеканалы сообщают время начала программ неточно, с погрешностью, которая может достигать плюс-минус 5 минут.

Функция сatch up становится все более востребованной зрителями, и для того, чтобы она работала идеально, важна точная разметка эфира. Без этого оператор может что-то записать, но зритель при этом далеко не всегда попадает на начало программы.

Дело в том, что catch up размечается по телегиду EPG, а телеканалы сообщают время начала программ неточно, с погрешностью, которая может достигать плюс-минус 5 минут. Пользователь, включая передачу из архива, смотрит в ожидании, а понимая, что передача уже началась, или, наоборот, это конец предыдущей, он начинает перематывать. А если транслируется реклама, то куда перематывать он не знает. С услугой «Точные метки» эти неудобства сведены к минимуму, поскольку позиция начала программы с решением EPG Service указывается настолько точно, насколько это возможно.

«Точные метки» содержат время начала передач, с точностью до 3 секунд, обновление происходит в течение 15 минут после начала передачи, благодаря уникальному API компании EPG Service.

Данная разметка эфира полезна операторам, так как необходима для корректной работы функции отложенного просмотра сatch up, ведь зачастую телевещание требует дополнительной корректировки по мере выхода в эфир — при вводе услуги catch up роль точной программы передач сильно увеличивается.

Для оператора указание точного времени начала передачи означает и точную статистику телесмотрения с учетом отложенных просмотров. А это важно и для повышения точности рекомендаций, потому что она строится именно на истории просмотров, и чем точнее эта история, тем точнее попадание рекомендаций в ожидание зрителей.

Технологичность платформы очень важна, поэтому совместно с компанией «Майкроимпульс» мы предлагаем функцию «Точные метки» в составе IPTV/OTT-решения Microimpuls Smarty, которая устранит следующие проблемы:

1. Необходимость перемотки при поиске начала выбранной передачи.

2. Отсутствие в эфире заявленного в программе передач контента.

3. Технические проблемы эфира (отсутствие сигнала, брак видео, звука), не позволяющие абоненту просмотреть выбранный контент.

После корректировки EPG абонент получает доступ к контенту без дополнительных усилий, к просмотру видеотеки с учетом выделения времени рекламных вставок, что естественным образом повышает привлекательность услуги. Такая услуга является дополнительной возможностью для монетизации.

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