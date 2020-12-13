Какие важные события смотрят на ТВ россияне

Больше всего рейтинги новостей выросли в марте 2020-го.

Без интернета невозможно представить повседневную жизнь многих россиян, в особенности молодого поколения. Следовательно, и информацию о волнующих вопросах люди должны искать в сети. Однако это не совсем так — в ряде случаев наблюдается скачок интереса к теленовостям даже среди тех, кто обычно их не смотрит. Речь идет о событиях, касающихся каждого человека.

Для нашего общества характерны большие объемы потребляемой информации. По мере распространения интернет вытесняет более ранние технологии, в том числе телевидение. По результатам исследований «Левада-Центра» и компании «Делойт», телевидение является основным источником информации для большинства россиян, но его аудитория постепенно снижается. Зато растет потребление интернет-ресурсов и социальных сетей в качестве источника новостей. В то же время, вопреки общей тенденции сокращения телесмотрения, в том числе новостных программ, значимые общественные события могут способствовать всплеску телепросмотра новостей.

Для иллюстрации утверждения приведем данные панели «Агентства 2» за февраль 2018-го — март 2020 года, целевая аудитория — абоненты «Триколора» старше четырех лет, проживающие в европейской части России. На основе данных сравниваются показатели изменения рейтинга новостных телепрограмм и рейтинга просмотра всех телепрограмм относительно показателя предыдущего месяца. Превышение прироста рейтинга новостных программ по отношению к приросту рейтинга в целом означает рост интереса аудитории к просмотру новостей. Пики увеличения рейтинга новостей совпадают со значимыми событиями общественной жизни: выборы президента РФ в марте 2018 года, чемпионат мира по футболу в июне — июле 2018-го, единый день голосования в сентябре 2019 года. Рост рейтинга теленовостей отмечен во время принятия пенсионной реформы в октябре 2018-го. Отметим, что интерес к телепросмотру новостей неоднороден среди аудитории разных возрастных групп. Например, юные зрители 4—17 лет не проявили интереса к пенсионной реформе. Наиболее социально активная возрастная категория 18—35 лет — единственная, у которой зафиксировано повышение рейтингов в марте — апреле 2019 года. В это время широко обсуждались законопроекты в сфере информационных технологий, а также протесты населения против организации полигонов твердых коммунальных отходов в регионах РФ.

Больше всего рейтинги новостей выросли в марте 2020-го. Причина — пандемия коронавирусной инфекции. Сообщения о ее распространении транслировались в телевизионных СМИ с начала 2020 года, однако только в марте Всемирная организация здравоохранения объявила о наступлении пандемии. В этом же месяце были зафиксированы первые случаи заражения у россиян и введены карантинные меры, в том числе отменены учебные занятия в школах и вузах. Ряд компаний перевели сотрудников на удаленную работу. Все это способствовало как общему росту рейтинга телевидения на 8%, так и масштабному росту рейтинга новостных передач на 32% относительно февраля 2020-го.

Разные возрастные группы и теленовостями интересуются по-разному. Колоссальный рост рейтинга марта относительно февраля на 79% отмечен у детской и подростковой аудитории, которая не является значимым потребителем теленовостного контента.

У прочих возрастных групп показатель прироста просмотра новостей колеблется в пределах 35—40%. События марта наибольшим образом повлияли на популярность теленовостей среди тех, кто не является ее традиционной аудиторией, — чем моложе зрители, тем сильнее прирост телепросмотра новостей.

Для более полной картины происходящего рассмотрим структуру телеканалов в просмотре новостных программ. Для этого используем суммарные рейтинги всех новостных программ телеканалов. Основной объем новостного телепросмотра приходится на каналы в составе мультиплексов. За исследуемый период показатель изменялся в пределах 69—75%. Доля информационных каналов в структуре просмотра новостных программ является крайне низкой, наибольшая доля рейтинга приходится на канал «Известия» (3—7%), доля прочих информационных каналов близка к нулю.

Отметим, что события марта 2020-го не слишком повлияли на изменение значений рейтингов каналов. С января по март 2020 года росли рейтинги новостных программ Первого канала на 1,7%, однако это не отразилось на структуре телепросмотров новостей. В целом показатели совпадают с тенденциями, которые прослеживаются в структуре новостного телесмотрения с марта 2018 года, а именно:

- растут доли просмотра «России 24», НТВ и РЕН ТВ — каждый из них увеличил долю на 2-3%;

- сокращается доля просмотра «России 1» на 2,4%, а также доли прочих телеканалов — на 5,3%.

Тем не менее у части возрастных групп прослеживается увеличение просмотра отдельных каналов. С января по март 2020-го вырос рейтинг новостных программ каналов мультиплексов среди зрителей 18—34 лет — на 8,3%. В категории информационных каналов обратил на себя внимание прирост доли телеканала РБК с 0,6% до 1,8% среди аудитории 35—54 лет.

Значимые и нерядовые события способствуют не только общему росту рейтинга телепросмотра новостей, но и всплеску популярности среди тех, кто их в меньшей степени потребляет. Скачок рейтинга в марте 2020 года может объясняться введением карантина. Однако почему в условиях самоизоляции молодежь, помимо привычного источника информации — интернета, чаще смотрит новости по ТВ? Возможно, стресс и неопределенность подталкивают молодых людей к альтернативным источникам информации. И таковым для них становится телевидение.

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