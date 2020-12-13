Как используют мультфиды для спутникового приема

Обычно эти программы вещают с других спутников, а не с того, на который настроена антенна.

Многие пользователи задаются вопросом о модернизации системы приема спутникового телевидения. Чаще всего хотят увеличить количество телевизоров, показывающих спутниковые каналы, или увеличить количество принимаемых программ.

При этом речь идет о приеме нескольких программ, не входящих в пакеты, которые вещает свой оператор. Это могут быть национальные каналы, федеральные каналы в редакции данной местности или просто каналы, которые хочется принимать. Обычно эти программы вещают с других спутников, а не с того, на который настроена антенна. Как быть в такой ситуации?

Для решения данной задачи могут применяться следующие решения:

- применение поворотной антенны;

- использование нескольких обычных антенн;

- применение специальных антенн, например тороидальной Т-90, с возможностью приема в секторе 40—60°;

- задействование мультифида, то есть установка на обычную антенну — с помощью специального крепления — нескольких конвертеров, что дает возможность одновременного приема с нескольких спутников.

Рассмотрим последний способ как наименее затратный и простой в реализации. Сразу уточним, что для него существуют следующие ограничения:

- диаметр приемной антенны должен составлять не менее 80 см;

- разброс между спутниками по горизонту должен составлять не более 8—10°;

- принимаемый сигнал со спутника должен иметь запас по мощности (грубо оценить эту возможность можно так: если реален прием на одиночную антенну диаметром 60 см, то для группового приема следует использовать антенну на 80 см, если на 90 см — то 110 см и больше).

С типом антенны понятно. Теперь надо определиться с типом крепления дополнительных конвертеров. Условно можно выделить два типа. Первый — крепление, выпущенное производителем для собственных антенн. Наиболее часто встречается крепление, выпущенное компанией Supral. Кроме того, автору этих строк приходилось устанавливать оригинальное крепление Gibertini. Встречались крепления кустарного производства, предназначенные для антенн Triax. Эти крепления легко монтируются на «свою» антенну и, главное, обеспечивают правильный угол наклона конвертера по отношению к оси выноса держателя конвертера. Второй тип — универсальные мультифиды, они же «очки», получившие свое прозвище за внешний вид, похожий на очки. Такой тип можно применять с любыми типами антенн.

Антенна Gibertini 150 см. Установлено три четырех-выходовых конвертера 46° + 42° + 36°

Самыми распространенными были комплекты из 2-3 конвертеров, настроенные на близлежащие спутники. Комплект из трех конвертеров получил прозвище «Горыныч». При использовании нескольких комплектов крепления, собранных в один, удавалось настроить 5 и более спутников для одновременного приема. Это отработанные схемы, они повторялись много раз, и сказать что-то новое о них сложно. Интереснее рассмотреть менее распространенные схемы построения мультифидов.

ПРИМЕНЕНИЕ МУЛЬТИФИДОВ НА ДЛИННОФОКУСНЫХ АНТЕННАХ БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА

Данный способ построения мультифида интересен тем, что на антенне большого диаметра конвертеры располагаются на значительном удалении от зеркала антенны и расстояние между конвертерами, настроенными на соседние спутники, сравнительно велико. Это делает возможным применение стандартных конвертеров при приеме со спутников, расположенных друг от друга в 2° и менее. Для сравнения, на антенне 90 см два стандартных конвертера, расположенных вплотную друг к другу, дают возможность приема со спутников с разносом в 4°. Большой запас по усилению дает возможность приема более слабых спутников и спутников, удаленных от основного фокуса на расстояние 15° и более. То есть одной антенной можно охватить порядка 30° горизонта. К недостаткам способа отнесем высокую стоимость антенны, хотя если она была установлена ранее, то затрат по этому пункту не будет. Также к несущественным недостаткам можно отнести значительную длину мультифида. Требуется его доработка или, если позволяет конструкция, объединение 2-3 мультифидов в один. При приеме более двух спутников требуются также дополнительные крепления конвертеров. В остальном у данного способа одни плюсы.

ПРИМЕНЕНИЕ МУЛЬТИФИДОВ ПРИ ДОСТАТОЧНОМ УРОВНЕ СИГНАЛА НА АНТЕННАХ СРЕДНЕГО И МАЛОГО ДИАМЕТРОВ

Значительно чаще встречается вариант, когда установлена антенна диаметром 80—120 см, замена ее не планируется или нет возможности установки антенны большего диаметра, но при этом есть необходимость приема дополнительных спутников. Если уровень сигнала достаточен и разнос между спутниками составляет 4—8°, то все очень просто устанавливается и настраивается. Трудности появляются при попытке настроить спутники с разносом в 2-3°.

ПРИМЕНЕНИЕ МУЛЬТИФИДОВ ПРИ ПРИЕМЕ СПУТНИКОВ С РАЗНОСОМ 2—3°

Теперь рассмотрим случаи, когда для построения мультифида требуются специальные конвертеры. При малом расстоянии между спутниками, при применении обычных конвертеров, возникает проблема «налезания» конвертеров друг на друга. При сближении сначала начинают мешать друг другу облучатели, а потом и корпуса конвертеров.

Для решения данной проблемы необходимо использовать конвертеры с уменьшенным диаметром облучателя. Особенностью данных конвертеров является их конструкция, при которой отсутствует «воронка» облучателя и приемная часть представляет собой цилиндр или уменьшающийся конус. Существуют конвертеры, у которых диаметр волноводной части примерно вдвое тоньше, чем у стандартного конвертера, — своеобразный карандаш. Прежде приобрести такие конвертеры было сложно, тем не менее на российском рынке они присутствовали. Это были конвертеры японской фирмы Alps в нескольких модификациях, конвертеры Lemon lemp-sins40 с очень небольшим раскрывом, универсальный конвертер MTI AP8-XTS2E-FS от Microelectronics Technology, Inc. цилиндрической формы и, наконец, Inverto серии MultiConnect.

Применяя конвертеры Inverto, удалось на антенне 120 см построить мультифид для приема пары спутников 39-40°, то есть с разносом всего в 1°.

Хорошей альтернативой фирменным конвертерам с малым раскрывом могут быть мелкосерийные доработанные конвертеры из интернет-магазина «Альяно». Данные конвертеры, помимо малого диаметра, имеют два типа исполнения — для короткофокусных антенн с углом раскрыва 90° и длиннофокусных 70°. Правильно подобранный тип конвертера позволяет полноценно использовать площадь антенны, и как следствие, имеет более высокий уровень полезного сигнала на выходе. Впечатления от их использования самые положительные.

Таким образом, применяя специальные конвертеры, возможно принимать спутники с углом разноса 2—4° на антеннах 80—120 см. А при использовании конвертеров, оптимизированных по углу раскрыва под данную антенну, возможен прием спутников со слабым сигналом.

Все эти конвертеры в различных сочетаниях использовались в экспериментах по приему сигнала со спутников 42° — 40° — 36° в.д. (линейная поляризация) в Ku-диапазоне на антенны диаметром 110 см и 120 см производства Supral. В результате удалось добиться уверенного приема.

Кстати, со спутника 40° ведут вещание федеральные каналы в региональных редакциях. Правда, для просмотра требуется ресивер с интерфейсом T2-MI и конвертер C-диапазона.

ПРИЕМ ДВУХ И БОЛЕЕ СПУТНИКОВ БОКОВЫМИ ФОКУСАМИ ПРИ ОТСУТСТВИИ СПУТНИКА В ОСНОВНОМ ФОКУСЕ

Иногда может возникнуть необходимость приема двух спутников, имеющих примерно одинаковый высокий уровень сигнала и разнесенных на 10—12°. При этом классический подход (один спутник в основной фокус, второй — в боковой) неприемлем, так как спутник в боковом фокусе будет приниматься с ослабленным сигналом. Примером такой пары может являться 75—85°.

В данной ситуации можно рекомендовать следующее: выставить антенны примерно посередине между спутниками и вести прием с обоих спутников боковыми фокусами. Основной фокус при этом не используется. Углы разноса составят ±5° от основного фокуса, то есть вполне приемлемые значения для построения мультифида.

Этим же приемом пришлось воспользоваться при одновременном приеме со спутников 40—49° в.д. в C-диапазоне. Результат был отличный.

МУЛЬТИФИД БЕЗ… МУЛЬТИФИДА

В продаже имеются сборки (моноблоки), состоящие из двух, реже трех конвертеров, подключаемых к кабелю снижения через встроенный DisqC-переключатель. Идея такова: существующий конвертер заменяется на моноблок, к нему подключается кабель снижения, настраивается ресивер, и прием с трех спутников готов. Но на самом деле получается следующее: моноблок рассчитан на прием со строго определенной группы спутников на антенну определенной модели и на определенной территории. Никакие точные настройки невозможны, как и подстройка каждого конвертера по углу поляризации, кроме того, без вскрытия нельзя переделать один из конвертеров для приема круговой поляризации. Как видно, недостатков больше, чем достоинств.

Но все же, увидев в одном из немецких магазинов товаров для спутникового телевидения целую линейку однотипных моноблоков из двух конвертеров, отличающихся разносом между конвертерами, я решил приобрести для экспериментов моноблок с минимальным разносом. Конструкция моноблока позволяла закрепить его так, чтобы в основном фокусе мог находиться конвертер А или В (по названию входов встроенного DiseqC) или крепиться строго посередине, как обычный конвертер. В этом случае оба конвертера оказывались в боковых фокусах. Моноблок был установлен на антенну 110 см производства Supral и тестировался на паре 40—42° в.д. Мне повезло: согласование моноблок + антенна для данной пары спутников оказалось идеальным. Уровни сигналов были выше, чем при использовании двух конвертеров Inverto.

Иными словами, если вы намерены использовать моноблок, важно точно знать тип антенны и группу спутников, с которыми он будет работать, или иметь линейку моноблоков для подбора нужного разноса между конвертерами простым перебором.

Но есть и большой плюс: в данной конструкции крепление дополнительного конвертера не может ослабнуть, а настройка со спутника — сбиться.

Таким образом, правильно подобранные мультифиды позволяют минимизировать число антенн и принимать на них сигнал с необходимых спутников без потери качества приема. Также возможно снизить затраты на построение приемной системы.

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