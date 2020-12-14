Как правильно установить и настроить спутниковое ТВ

99% пользователей после безуспешного самостоятельного монтажа обращаются за помощью к специалистам.

Приобретение комплекта соответствующего оборудования — лишь первый шаг к просмотру спутникового ТВ.

Для бесперебойного вещания каналов и качества трансляций оборудование нужно правильно установить и настроить. Профессиональные установщики рассказывают, что 99% пользователей после безуспешного самостоятельного монтажа обращаются за помощью к специалистам и фактами опровергают народные мифы о том, что установка антенны не требует навыков и знаний.

НЕЭКОНОМНАЯ ЭКОНОМИЯ

За годы работы установщик из Казани Игорь Падюкин убедился в том, что покупатели спутниковых комплектов принимаются за их самостоятельную установку по сугубо экономическим соображениям: чтобы обойтись без платных услуг и не терять время в ожидании установщика. «В результате высокий процент попыток самостоятельного монтажа заканчивается безуспешной настройкой тарелки на спутник. И только тогда потребитель понимает, что сэкономить время как раз поможет профессионал, ведь услуга установки в нашей компании осуществляется в дату поступления заявки либо на следующий день», — рассказывает Игорь Падюкин.

Когда установщик из Великого Устюга Алексей Юферицын слышит разговоры покупателей об экономии на установке, то озвучивает старую русскую пословицу: «Дешево да гнило, дорого да мило», потому как исправлять ошибки тех, кто решил сэкономить, ему приходится часто. «Ставят антенны под сход снежных масс. Зачастую из-за этого абоненту приходится покупать новую антенну. Бывает, потребители самостоятельно прокладывают кабель, бросая по крыше и не прикрепляя к стене. Кабель трескается, обрывается, в трещины попадает влага, в результате из строя выходит оборудование — конвертеры и ресиверы. Если ресивер на гарантии, но в него попала вода — это уже не гарантийный случай, ведь нет вины завода-изготовителя», — поясняет он.

«Я же инженер», «у меня диплом техвуза», «сосед сказал, что установить проще простого» — такие причины самостоятельного монтажа установщик из Воронежа Константин Агеев слышит от своих клиентов. Однако встречается и более весомое, по мнению покупателя, но заведомо ложное, с точки зрения профессионалов, мнение. «Вводят клиентов в заблуждение и некоторые продавцы оборудования: как компании, так и частные лица, продающие б/у. В целях повышения продаж они убеждают, что в установке антенны нет ничего сложного, поэтому к чему платить за эту услугу? Таких примеров много, а результат один — приходится обращаться к профессионалам. Потому что, как и в любом деле, здесь есть свои нюансы. Например, антенну вроде бы и удалось установить самостоятельно, но настройки слетают при плохой погоде», — говорит Константин Агеев.

Технический специалист по работе с юридическими лицами и партнер «Триколора» Анатолий Баталов обращает внимание на то, что на рынке услуг установки спутникового ТВ встречаются фирмы-однодневки и просто дельцы-аферисты. «Зачастую многие такие установщики работают по мошеннической схеме: называют изначально низкую цену, а в ходе установки прибавляют ценник на что угодно — длину кабеля, высоту установки, количество проделанных отверстий. Могут предложить разный кабель», — поясняет Анатолий Баталов. Так желание сэкономить превращается в череду непредвиденных дополнительных расходов.

ПОЧЕМУ НЕТ СИГНАЛА?

Алексей Юферицын вспоминает любопытный случай из своей практики, когда пользователи вскрыли заднюю стенку телевизора из-за того, что туда якобы попала вода — так, во всяком случае, показалось хозяйке. Но устранить проблему сбоя и после этого не смогли. Спрашивается, и нужно было доставлять себе столько бесполезных хлопот вместо того, чтобы сразу вызвать установщика? «Сейчас большинство клиентов поняли, что доверять нужно профессионалам, даже при переезде приглашают переставить антенну, — рассуждает он. — Ведь любая неточность в установке и настройках отражается на приеме сигнала. Антенный кабель вкручен не в то гнездо ресивера, нет “согласования” ресивера с ТВ по причине неисправности низкочастотного кабеля, даже “отсутствие” на пульте телевизора соответствующей кнопки для включения — это одни из распространенных ошибок в самостоятельной установке антенн. Не всегда работает механизм “поставлю как у соседа”, потому что спутники разные, к примеру, у “Телекарты” и “Триколора” они имеют разное направление».

По словам Алексея Юферицына, встречаются «умельцы», которые неправильно зачищают антенный кабель, поэтому даже на настроенной антенне нет сигнала. Как-то клиент приобрел двойной конвертер, но от помощи установщика отказался, приводит он пример. В итоге, установив его задом наперед, призадумался — почему отсутствует сигнал, а рычаг антенны стал мешать антенным кабелям?

Среди минусов самостоятельной установки Анатолий Баталов называет слабое закрепление кронштейна, препятствия, закрывающие сигнал перед антенной, например деревья или строящийся дом, плохо обжатый кабель. А еще очень вредны… видеоролики в интернете, демонстрирующие процесс установки, посмотрев которые люди решают стать сами себе установщиками. Но отсутствие опыта сказывается на успехе дела. «У специалиста есть приборы для настройки антенны. Поэтому абоненты настроить 100%-ный сигнал самостоятельно не смогут. Соответственно, сигнал может пропадать», — уточняет Анатолий Баталов.

ОТЗЫВЫ И ГАРАНТИЯ — ЛУЧШАЯ РЕКЛАМА

По словам профессиональных установщиков, они дают гарантию на все производимые работы, консультируют, как пользоваться оборудованием, осуществляют гарантийное и послегарантийное обслуживание приобретенных у них устройств. Вместе с тем у каждого специалиста есть собственный секрет успешной работы.

Алексей Юферицын после монтажа проводит инструктаж всей семьи клиента по пользованию новым оборудованием. «Если один член семьи что-то не поймет, то другой ему подскажет», — делится он опытом.

«Опыт проявляется не только в быстрой и качественной работе, но и ее эстетической составляющей», — уверен Игорь Падюкин.

«Несмотря на большой опыт работы, установщики регулярно проходят курсы повышения квалификации», — рассказывает Константин Агеев.

Но главное в работе, как заметили установщики, даже не яркая реклама на различных платформах, а отзывы клиентов. Сарафанное радио остается одним из лучших способов продвижения и сегодня.

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