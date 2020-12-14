Как смотреть контент "Триколора"

Пользователям «Триколора» доступно линейное телевидение и видео по запросу.

Технологии продолжают менять потребительские привычки и практики: для совершения покупок не обязательно идти в магазин, а рабочее место легко обустроить дома. Этот тренд расширил и возможности просмотра видеоконтента — сейчас фильмы и телепередачи доступны с любого устройства в любом месте.

На примере «Триколора» мы расскажем, что получает подписчик сервисов мультиплатформенного оператора, как услуги работают на разных типах устройств и почему это выгодно для дилеров.

КАКОЙ КОНТЕНТ ПРЕДЛАГАЕТ «ТРИКОЛОР»

Пользователям «Триколора» доступно линейное телевидение и видео по запросу. В первом случае речь идет о телевещании в режиме реального времени, когда каналы транслируются со спутника и через интернет. Видео по запросу — это услуга, при которой клиент сам решает, что и когда смотреть.

У «Триколора» есть несколько таких сервисов. Один из них — услуга «Смотри Кино» с обширной библиотекой полнометражных и анимационных фильмов. При этом любой фильм вы можете приобрести или арендовать без оформления подписки. Вскоре каталог должен пополниться сериалами и бесплатным контентом со вставками рекламных блоков.

Для спутниковых клиентов есть сервис «Синематека» — он позволяет в любое время смотреть выбранные редакторами записи эфирных телеканалов, которые сохраняются в памяти ТВ-приставки.

«Триколор» предлагает клиентам линейку из более чем 20 собственных телеканалов с киносериальным контентом. Это каналы «Кинопоказ», «Комедийное», «Любимое», «Наше», «Романтичное», «Шокирующее», UHD-каналы «Кино UHD» и «Сериал UHD», а также онлайн-канал «Сериал». Например, онлайн-проект «Большой эфир» позволяет в live-режиме наблюдать за уникальными событиями вроде пуска ракеты-носителя с космодрома Байконур. Обычно такие трансляции в программную сетку федеральных телеканалов не входят.

Вещание «Триколор» обеспечивает в форматах высокой (HD) и сверхвысокой четкости 4K Ultra HD. Так, пакет «Ultra HD» включает семь тематических телеканалов, посвященных путешествиям, спорту и кино. Для их просмотра нужны поддерживающие формат 4K телевизор и ТВ-приставка.

Возможность просмотра контента на пяти устройствах в рамках одного аккаунта работает и в отношении приобретенных фильмов: когда пользователь покупает определенную киноленту, то вправе смотреть ее как отдельно на каждом из устройств, так и одновременно на всех

КАК СМОТРЕТЬ КОНТЕНТ НА ПЯТИ УСТРОЙСТВАХ

Сервисами «Триколора» можно одновременно пользоваться на пяти разных устройствах, подключенных к одному аккаунту. Для просмотра подойдет персональный компьютер, смартфон, планшет, смарт ТВ и ТВ-приставка. Это удобно для членов одной семьи — каждый смотрит понравившийся фильм или передачу, независимо от остальных. К примеру, пока один из домочадцев включил сериал на смартфоне, другой выбрал спортивную трансляцию на смарт ТВ.

Для того, чтобы воспользоваться такой функцией, на все устройства, подключенные к интернету, устанавливается приложение «Триколор Кино и ТВ». Авторизоваться в нем можно под одним Триколор ID с пяти разных устройств.

Можно также использовать спутниковую ТВ-приставку с поддержкой стандарта DVB-S2. Потребуется только подключить ее к интернету с помощью Ethernet-кабеля или по Wi-Fi и перевести в режим «Спутник и интернет».

Возможность просмотра контента на пяти устройствах в рамках одного аккаунта работает и в отношении приобретенных фильмов: когда пользователь покупает определенную киноленту, то вправе смотреть ее на вышеперечисленных устройствах как отдельно на каждом из них, так и одновременно на всех.

ПРОСМОТР КОНТЕНТА ЧЕРЕЗ СПУТНИК

Возможность смотреть разный контент с нескольких устройств доступна и тем пользователям, у которых отсутствует недорогой безлимитный интернет. Например, в дачном или загородном доме. В таком случае удобен сервис «Мультиэкран». Он поддерживается через одноименное приложение на мобильных устройствах и смарт ТВ, подключенных к единой домашней сети.

«Мультиэкран» работает в двух режимах — зеркальном и независимом. В первом случае контент с экрана телевизора просто дублируется на гаджет. В независимом режиме на девайсах можно смотреть разные каналы.

Функционал сервиса зависит от модели ТВ-приставки. К примеру, модель GS U510 поддерживает зеркальный режим, но не работает в независимом, а модель GS B621L походит для обоих вариантов. Перечень ТВ-приставок с поддержкой нужного режима есть на официальных сайтах «Триколора» и GS Group — производителя оборудования для телесмотрения под брендом General Satellite.

Кроме того, клиенты спутникового телевидения могут выбирать наиболее удобные сервисы, исходя из личных предпочтений. С упомянутой выше «Синематекой» можно смотреть шоу и передачи, которые уже прошли в эфире каналов из пакетов «Единый», «Детский» и «Ночной». Коллекция программ и фильмов формируется, пока ТВ-приставка находится в режиме ожидания. Объем записанного контента зависит только от вместимости памяти сет-топ-бокса и внешнего накопителя.

Спутниковым клиентам также доступен сервис «Кино». Он представляет собой аналог онлайн-кинотеатра. С его помощью фильмы можно записать в память ТВ-приставки. Всего за сутки транслируется 12 картин, ежедневно в коллекцию добавляются по две новые киноленты.

Кроме того, пользователи спутникового вещания могут ставить ролик на паузу, перематывать, смотреть передачи с начала трансляции или из архива. Этот сервис называется «Управляй эфиром». Он позволяет записывать видео непосредственно при просмотре либо по таймеру.

СИНЕРГИЯ СПУТНИКА И ИНТЕРНЕТА

Так называемые гибридные ТВ-приставки, которые поддерживают спутниковое и интернет-вещание, дают доступ к максимальному количеству телеканалов и сервисов.

Владельцы таких устройств также могут управлять гаджетами через систему «Триколор Умный дом». Эта опция работает через мобильное приложение. Ее поддерживают все современные ТВ-приставки General Satellite. Необходим только модуль управления системой умного дома и набор датчиков для цифрового контроля.

Еще одно преимущество гибридного подключения — защита от возможных перебоев в работе спутникового сигнала. При снижении качества сигнала со спутника ТВ-приставка автоматически переключается на вещание через интернет, и просмотр продолжается.

ПРОСМОТР КОНТЕНТА ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Выбор в пользу интернет-подключения к сервисам «Триколора» делают жители городских квартир. Зачастую они не готовы устанавливать спутниковое оборудование, им удобнее использовать выделенную интернет-линию. В таком случае контент можно смотреть с помощью смарт ТВ, персонального компьютера, смартфона и планшета.

Для подключения услуги на перечисленных девайсах необходимо скачать приложение «Триколор Кино и ТВ». Оно создано для телевизоров Samsung с ОС Tizen версии 2.3 и выше, телевизоров LG с webOS версии 2.0 и выше, приставки Apple TV, а также телевизоров и сет-топ-боксов с ОС Android TV версии 5.0 и выше.

Владельцы устройств, работающих на платформах Android и iOS, могут установить приложение и авторизоваться, введя логин и пароль от личного кабинета клиента «Триколора».

Активно развивается веб-версия кинотеатра www.kino.tricolor.tv, где бесплатно и без регистрации доступно к просмотру советское кино, а в ближайшие пару месяцев библиотеку расширят, появятся другие функции.

Через интернет-соединение можно смотреть более 150 линейных телеканалов, из которых более 40 — в формате HD. В библиотеке онлайн-кинотеатра собрано более 1000 фильмов.

При подключении только через интернет пользователям предлагают три пакета: «Смотри Кино», «Смотри ТВ» и «Смотри Кино и ТВ». В последний входят 152 телеканала и доступ к каталогу российских и зарубежных фильмов. Функция «Управляй эфиром», о которой шла речь выше, также работает при онлайн-вещании.

При всех преимуществах такого типа подключения существует ряд нюансов. В частности, сервисы «Кино» и «Синематека» будут недоступны. Просмотр некоторых телеканалов может быть ограничен из-за требований правообладателей. По этой же причине в отдельных случаях запрещается запись контента.

ПРОСМОТР КОНТЕНТА НА МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВАХ

Смотреть любимые фильмы и передачи можно не только из дома, но также из номера гостиницы или в поездке на территории Российской Федерации. Для этого на смартфоны и планшеты нужно установить приложение «Триколор Кино и ТВ» для мобильных устройств.

Сервисы и пакеты оператора одинаково работают на устройствах с ОС Android и iOS. Через приложение можно выбрать один из 150 линейных телеканалов либо посмотреть фильм из онлайн-кинотеатра. Программа передач выбранного канала и его недельный архив отображаются в меню приложения. Ставить трансляции на паузу или перематывать до нужного момента позволит функция «Управляй эфиром».

КАК ДИЛЕРАМ ЗАРАБОТАТЬ НА ДОПСЕРВИСАХ

У дилеров «Триколора», реализующих гибридные ТВ-приставки и занимающихся их подключением, есть возможность дополнительно заработать на продаже устройств и сервисов для умного дома. Как это сделать? Вместе с ТВ-приставкой клиенту можно предложить подключение комплекта «Триколор Умный дом», центральным устройством которого является модуль управления. Помимо основных функций — управление домашней инфраструктурой умного дома, запись контента — модуль можно применять в роли беспроводной точки доступа, выводя в интернет ТВ-приставку и любые другие устройства, которые использует клиент. Таким образом пользователю не нужно будет приобретать отдельный Wi-Fi-адаптер с USB-подключением (так называемый «свисток»), необходимый для интернет-соединения. Стоимость модуля управления умного дома почти сопоставима со стоимостью «свистка», поэтому клиент без дополнительной платы получит доступ ко всем интернет-сервисам «Триколора» и возможность подключить систему умного дома.

Клиент вправе начать с минимального набора устройств, и потом, убедившись в удобстве и эффективности сервиса, — подключить все необходимые устройства «Триколор Умный дом». Дилер получает доход с продаж устройств умного дома. Еще одна возможность дополнительного заработка дилеров связана с реализацией скретч-карт для оплаты пакета «Онлайн ТВ». Оператор регулярно проводит различные акции для своих партнеров, направленных на стимулирование продаж таких карт и других интересных продуктов.

Пользователи стали избирательнее, а с подключением к интернету у них появляется широкий выбор сервисов: линейное ТВ с функциями управления эфиром, онлайн-кинотеатр, умный дом. Данные сервисы доступны на различных устройствах, поэтому дилеру важно уметь продемонстрировать клиентам все возможные варианты подключения к платформе «Триколора» и просмотра видеоконтента на экране смарт ТВ, смартфона, планшета и компьютера.

Дилеры, в свою очередь, получают новые источники монетизации, связанные с продажей устройств и сервисов для умного дома, а также реализацией скретч-карт.

ВЫВОДЫ

Сервисы «Триколора» максимально охватывают возможные сценарии потребления контента. Клиенты могут подобрать для себя наиболее удобные варианты подключения — домашний, мобильный (для использования услуг с различных устройств) или комбинированный. В соответствии с меняющимися запросами потребителей оператор постоянно работает над внедрением новых мультиплатформенных сервисов и расширяет контентное предложение. А дилеры, в свою очередь, получают новые источники монетизации, связанные с продажей устройств и сервисов для умного дома, а также реализацией скретч-карт.

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