Видеонаблюдение выходит в онлайн

Среди постоянных потребителей услуг видеонаблюдения с одной стороны — коммерческие организации, банки и те компании, чья деятельность связана с определенными рисками.

Развитие технологий расширяет спектр применения систем видеонаблюдения: только обеспечение контроля и безопасности уже не является их единственным назначением, как было еще недавно.

Активно развиваются интеллектуальные функции, позволяющие вести мониторинг и анализ данных без участия человека. Например, в период пандемии система видеонаблюдения определяет температуру тела входящих на объект людей и распознает, в маске они или нет. Мы поговорим о востребованности таких функций.

ЧЕМ ВЫШЕ РИСКИ, ТЕМ ЗОРЧЕ «ОКО»

Как объясняет креативный директор компании «Контроль-СБ» Дмитрий Задоя, среди постоянных потребителей услуг видеонаблюдения с одной стороны — коммерческие организации, банки и те компании, чья деятельность связана с определенными рисками, финансами, с другой — кафе, рестораны, магазины, где необходимо считать проходимость, контролировать недостачи, бой и так далее. «Есть еще одна большая категория потребителей — силовики, у них хотя и есть собственные модели систем видеонаблюдения, но они тоже к нам обращаются за более широким спектром услуг, — рассказывает Дмитрий Задоя. — Анализ показывает, что чем сложнее криминогенная обстановка в районе, тем выше спрос на наши услуги. В последнее время среди заказчиков очень много владельцев небольших частных домов, квартир, обращаются и управляющие компании, которым тоже необходимо наблюдение за объектами». Дмитрий Задоя отмечает, что грамотная установка системы видеонаблюдения нужна не только для того, чтобы, например, найти преступника, она еще и экономически выгодна, потому что позволяет экономить на содержании дополнительных кадров охраны, сокращает количество краж и причинение ущерба товару. Система видеонаблюдения востребована на производстве, она осуществляет учет с точки зрения техники безопасности, к примеру, у станков, применяется для учета рабочего времени. «В условиях пандемии вводится в практику много систем, которые позволяют на лету определить температуру входящего человека в здание, распознать, в маске он или нет», — добавляет Дмитрий Задоя.

По словам технического специалиста компании CARCAM Андрея Яковлева, услугами фирм, специализирующихся на монтаже систем видеонаблюдения, чаще всего пользуются представители малого и среднего бизнеса. Как правило, им требуется разовая установка большого количества оборудования.

Среди клиентов установщика из Воронежа Константина Агеева, помимо небольших фирм, есть жители загородных домов. По его словам, цели установки систем видеонаблюдения у потребителей разные: наблюдение как за территорией, так и за домашними животными. «Однажды владелец барбершопа попросил установить видеонаблюдение с 2-3 камерами, но в итоге понадобились 8 камер и микрофоны», — приводит он пример.

Как рассказывает Дмитрий Задоя, активно применяются камеры видеонаблюдения, питающиеся от солнечных панелей, их устанавливали уже на многих объектах. Такие камеры работают исключительно от солнца и передают данные по сети 3G. Летом солнечной энергии хватает на круглосуточную работу, зимой иногда на ночь питания не хватает, но эту возможность мы дорабатываем, объясняет он. «Благодаря подобному подходу мы установили систему видеонаблюдения на пруду, где нет связи. Ее мы сделали с помощью мачты и усиливающих антенн, установили несколько видеокамер, которые работают по 3G-сети, причем одну камеру поставили поворотную, на ней был прикреплен ксеноновый фонарь, который “бьет” на 200 метров. Подключаясь к системе, клиент может управлять камерой, удаленно включать фонарь и как прожектором водить и осматривать территорию. Туда же мы “прикрутили” через облачную технологию сирену, которую клиент тоже может включать удаленно. Третий год система успешно работает, а мы постоянно ее модернизируем», — описывает Дмитрий Задоя.

КАРТИНКА, ЗАПИСЬ И ОНЛАЙН

Изучая запросы клиентов, Константин Агеев вывел три основных требования потребителей к системе видеонаблюдения: качественная картинка и запись, а также возможность просмотра онлайн на устройстве с ОС Android либо iOS. А камеры достаточно с разрешением 2 Мп.

Андрей Яковлев уточняет, что выбор комплектующих системы зависит от объекта наблюдения, но самым большим спросом пользуются аналоговые камеры с разрешением 5 Мп, передающие картинку формата Full HD. Для внутренней установки подходят камеры в пластиковых корпусах, для наружной — в металлических. «Для частного дома и малого бизнеса, как правило, требуются недорогие комплекты с записью Full HD, этого достаточно для опознания людей на видео, детекции движения и других базовых функций», — поясняет он. Если требуется высокая детализация изображения, стоит использовать камеры с разрешением изображения до 4К и даже выше, это может понадобиться для фиксации лиц с большого расстояния, автомобильных номеров и т. д. Для наблюдения за большими территориями могут применяться поворотные камеры с оптическим увеличением. В последнее время все большим спросом пользуются камеры с разрешением выше Full HD, поскольку их стоимость уже не слишком высока, рассуждает Андрей Яковлев.

«Говоря о требованиях заказчиков, уточню, что не всегда потребитель понимает, что именно ему нужно. Его просьба “хочу видеть все и недорого” требует уже на первом этапе работы проведения обследование объекта, территории и выяснения, что клиенту действительно необходимо, — считает Дмитрий Задоя. — Нужно ли ему распознавание лица или номеров автомобилей, например. От этого зависит установка тех или нет камер, на этих или иных зонах просмотра. Где-то условно нужна панорама и фиксация движения— для этого подойдет одна камера, для определения номеров уже требуется камера другого уровня и с другими объективами. К примеру, для того чтобы разглядеть, кто зашел во двор вашего дачного домика, достаточно камеры разрешением 2 Мп, а если необходима большая детализация, то тогда приобретается камера на 5 Мп. Здесь, как правило, отталкиваются от того, какие цели у заказчика и какой бюджет он выделил».

IP ИЛИ АНАЛОГОВАЯ СИСТЕМА?

Эксперты утверждают, что IP-камеры пока не вытеснили с рынка аналоговые системы видеонаблюдения. «Сегодня в основном используются именно аналоговые. Это связано как с низкой стоимостью такого оборудования по сравнению с IP-устройствами, так и с более простым подключением. При этом аналоговые камеры абсолютно не уступают по качеству съемки IP-камерам», — поясняет Андрей Яковлев. Но в ряде случаев, добавляет он, клиентам требуются именно IP-камеры: когда необходимо использовать камеры без видеорегистратора, но с сохранением сетевых функций (онлайн-просмотр, сохранение видео на сервер и т. д.), если есть возможность простого подключения камеры к маршрутизатору без необходимости прокладывания аналогового кабеля и если нужно удаленное подключение камер видеонаблюдения с разных объектов к одному видеорегистратору. Аналоговое видеонаблюдение остается более доступным по стоимости, но уступает IP-системе в функционале. У последней более высокое качество изображения и уровень детализации, более совершенный процесс обработки и хранения информации, есть режим онлайн. В аналоговых системах для хранения данных необходим видеорегистратор с жестким диском, тогда как IP-камера может хранить данные как на накопителе, так и на удаленном сервере. Кроме того, она умеет распознавать лица, автомобильные номера, определять количество людей в кадре. В IP-систему в любой момент можно добавить камеру независимо от ее типа подключения (проводной или Wi-Fi). Однако аналоговое видеонаблюдение проще подключить, тогда как IP-подключение требует знания сетевых стандартов. К тому же сама система дороже, стоимость монтажа и настройки тоже выше из-за дополнительной настройки. «Впрочем, добиться высокого качества изображения за доступную цену позволяет AHD-камера (Analog High Definition — модернизированный аналоговый стандарт, — прим. ред.), обрабатывающая сигнал в цифровом виде, который впоследствии преобразовывается в аналоговый», — заключает Андрей Яковлев.

Константин Агеев уверен, что аналоговые системы видеонаблюдения востребованы больше, чем IP-системы, в двух случаях: когда клиент вынужден экономить и когда на объекте уже проложены комбинированные кабели и производится замена устаревшего оборудования на AHD.

«Как бы ни была близка по качеству картинка аналоговой системы к цифровой, нужно понимать, что это не цифровое решение, — настаивает Дмитрий Задоя. — Поэтому я уверен, что если и использовать аналоговую систему видеонаблюдения, то только в качестве модернизации, когда кабельные линии позволяют. Но опять же в тех условиях, где нельзя провести цифровые камеры». Цифровая система видеонаблюдения — это компьютерная сеть, каждая подключенная видеокамера — это компьютер в сети, у нее уже кроме чипа, передающего видеоизображение, установлен чипсет, который реализует передачу картинки пакетами, происходит процесс авторизации, то есть просто так с камеры получить картинку не удастся, нужно знать ее код, ее IP-адрес, логин и пароль, поясняет Дмитрий Задоя. Регистратор авторизуется в каждой камере и только таким образом начинает получать пакетные изображение видеопотока. Сейчас подключение IP-систем максимально упрощают. Например, покупая у одного производителя видеокамеру и регистратор, вы получаете связку, в которой путем правильного обжатия провода и установки камеры можете через регистратор и мастера-настройщика добиться того, что нажатием всего лишь нескольких кнопок регистратор сам заменит необходимые адреса, авторизует камеры и начнет запись и трансляцию в сеть. А в аналоговых системах мы должны каждую камеру вести непосредственно к регистратору и питание подавать, в цифровых же это несложно сделать из любой точки, где установлена камера. Расширить такую систему можно с помощью всего одного кабеля типа «витая пара» от места коммутации всех камер до самого регистратора. Этого достаточно, чтобы получать картинки со всех камер через один или несколько блоков коммутации. «Поэтому аналоговые системы никогда не станут лучше IP, у которого нет потолка для дальнейшего усовершенствования», — делает вывод Дмитрий Задоя.

ОБЛАКО В ТРЕНДЕ

Удаленный контроль за объектом наблюдения стал возможен благодаря системам с поддержкой облачных технологий. «Облачные сервисы, как правило, обладают массой дополнительных функций, которые обеспечивают автоматическую отправку на ваш смартфон тревожных уведомлений о важных событиях на объекте, например, при движении в кадре, — поясняет Андрей Яковлев. — Стоит отметить, что развитие облачных технологий требует комплексного подхода со стороны компании-производителя. Мало оснастить устройство какой-то функцией, важно дать клиентам возможность удобно пользоваться ей». В качестве примера он привел разработанный компанией CARCAM облачный сервис Camcloud, который позволяет пользователям получать доступ к своему оборудованию с любого мобильного устройства. Сервис работает с системами стационарного видеонаблюдения, устройствами для онлайн-мониторинга транспортных средств и персональными видеорегистраторами.

«Роль облачных технологий растет, в основном просмотр ведется через облачные сервисы, например, XMEye или Hik-Connect», — уточняет Константин Агеев.

«Облачные системы видеонаблюдения уже давно стали трендом, — констатирует Дмитрий Задоя. — В первую очередь по причине безопасного хранения данных. Даже в случае повреждения или хищения системы видеонаблюдения архив видеозаписи останется доступным, потому что он хранится на сервере. Услуга хранения записи в облако пока еще довольна дорогая, но, как вариант, мы, например, предлагаем дублирование видеозаписи, то есть на одном объекте 1-2 дублирующих аппарата ставим, они по сети работают и дублируют картинки с камер, через статический IP-адрес пишется вся эта система, но при этом у потребителя должен быть постоянно включен регистратор. Технология не облачная, но более дешевая».

Помимо облачных технологий, есть и другие направления развития систем видеонаблюдения. Андрей Яковлев причисляет к ним рост качества съемки камер, внедрение интеллектуальных функций, таких как распознавание лиц и автоматическая охрана объекта наблюдения.

Константин Агеев убежден, что в тренде поворотные камеры, камеры с вариофокальным объективом, моторизованные объективы.

«Растет разрешение матриц у камер, — говорит Дмитрий Задоя. — Кроме базовых бюджетных систем на базе регистраторов мы создаем системы на основе серверных решений, где есть видеоаналитика, интеллект встраивается и в регистраторы, и в камеры — задействуются нейросети, и это самый мощный тренд, то есть система, способная самообучаться».

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