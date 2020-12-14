Есть ли спрос у стриминга 4К-телеканалов

Ключевыми технологическими факторами в развитии 4K-стриминга считают распространение соответствующих телевизоров и рост скорости доступа в интернет.

Российские онлайн-кинотеатры и видеосервисы операторов платного ТВ предлагают видео по запросу в формате сверхвысокой четкости.

Казалось бы, на очереди — онлайн-стриминг линейных телеканалов в разрешении 4K. Но по сей день он есть только на считанных единицах платформ. Вместе с представителями компаний, работающих в разных секторах рынка платного ТВ, мы постарались понять, почему игроки не торопятся с запуском стриминга 4K-каналов.

ВЗГЛЯД ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ

Ключевыми технологическими факторами в развитии 4K-стриминга считают распространение соответствующих телевизоров и рост скорости доступа в интернет. Ретейлеры называют 4K-телевизоры массовым товаром. Так, по данным «М.Видео-Эльдорадо», по итогам девяти месяцев 2019 года каждый четвертый проданный телевизор поддерживал Ultra HD. Спрос на такие модели растет быстрее рынка в целом: объемы их продаж выросли на 30% в штуках и 20% в деньгах, а средняя цена снизилась на 6%, до 45 тыс. рублей. Что касается скорости интернета, согласно измерениям Cable.co.uk, средняя скорость загрузки в России за 2019 год составила 14,89 Мбит/с (54-е место в мире). Компания Cisco прогнозирует, к 2023 году в нашей стране будет 113,3 млн пользователей интернета, или 78% населения, а средняя скорость фиксированного ШПД вырастет до 71,1 Мбит/с.

Рассуждая о том, что мешает стримингу 4К-телеканалов, генеральный директор компании CDNvideo Ярослав Городецкий отмечает, что интернет в стране достаточно хороший, 4К-телевизоров в домохозяйствах достаточно и технические сложности с запуском 4К-вещания вполне преодолимы. «Мешает прежде всего отсутствие уверенности в том, что те затраты, которые все-таки надо будет понести для преодоления этих самых сложностей, в итоге окупятся. Я думаю, что как только появится первый успешный кейс стриминга в 4К, мы увидим лавинообразное увеличение предложения на этом рынке», — убежден он.

Директор проекта «Медиалогистика» Григорий Кузин считает, что когда зритель будет готов платить за 4К, тогда и предложение будет развиваться более бурно. На стороне операторов технических ограничений все меньше. Растет парк приставок и смарт ТВ с поддержкой 4К. ОТТ-сервисы тоже готовы. То есть контент есть. Но операторы не хотят брать сразу много 4К-каналов, потому что они плохо монетизируются, сетует он. «Большинство добавляет на свою платформу 4К-телеканал в маркетинговых целях. 4К для оператора — это дополнительные расходы на более дорогие права. При этом немногие абоненты готовы доплачивать за премиальное качество. Все-таки 4К сейчас воспринимается как премиум-класс, а для большинства потребителей вполне комфортно и достаточно HD-контента», — объясняет он. Григорий Кузин добавляет, что скорость интернета тоже влияет. По его словам, особенно это было видно в период самоизоляции, когда вырос видеотрафик. Известно, что ОТТ-провайдеры искусственно ограничивали разрешение изображения, чтобы не перегрузить сети.

Начальник отдела поддержки клиентов телекомпании «Первый ТВЧ» Вячеслав Берсон говорит, что значительной разницы в качестве между HD и Ultra HD нет — такой, какая есть между SD и HD. Размер телевизора, на котором можно начинать видеть разницу, начинается с 55-65 дюймов по диагонали, а для такого устройства не в каждой квартире найдется место, да и оно по-прежнему дорого для массового зрителя. К тому же контента для 4К-каналов значительно меньше, чем для HD-каналов и он стоит дороже, а емкость каналов передачи ограничена.

Ярослав Городецкий оценивает долю пользователей, имеющих техническую возможность приема 4K-контента, как минимум в три четверти всего населения страны. Жители городов уже могут смотреть 4К-стриминг, а у операторов тарифы с подключением 20 Мбит/с доступны везде, за исключением отдаленных сельских районов, напоминает он. «Мы видим кратное увеличение числа 4К-трансляций, но все же это пока еще проценты от общего объема вещания. Не хватает прежде всего самого контента», — подчеркивает Ярослав Городецкий. В CDNvideo надеются, что стриминг 4K-телеканалов станет драйвером для CDN-оператора: если у вещателей появится бизнес-модель, которая будет окупать возросшие затраты на производство 4К-контента, то с помощью сетей доставки контента они смогут обеспечить трансляцию на большее число домохозяйств и повысить отдачу от вложений на производство контента, таким образом все стороны останутся в плюсе.

По мнению Григория Кузина, важнее не охват пользователей 4К-устройствами и сервисами, а доля зрителей, готовая доплачивать за 4К. «Я убежден, что количество зрителей, готовых платить за 4К, меньше, чем количество 4К-устройств у них. Думаю, техническая возможность есть у порядка 30% пользователей, а платят не более 5%», — полагает он. Григорий Кузин говорит, что спутниковые и кабельные операторы заказывают в «Медиалогистике» 4К-каналы гораздо активнее, чем видеосервисы. ОТТ-площадки только начинают экспериментировать с 4К-телеканалами. При этом технически они готовы к 4К, ведь видео по запросу в таком формате у них есть. «Проблема, думаю, опять в низкой коммерческой эффективности 4К-каналов для ОТТ, особенно с учетом того, что телеканалы у многих идут, по сути, бесплатным бонусом к подписке на VoD. Среднее количество 4К-каналов, которые получают в “Медиалогистике” спутниковые и кабельные операторы, — 2–3, среднее количество для ОТТ-сервисов — меньше одного», — делится он.

У «Медиалогистики» есть много более значимых точек роста, чем 4К. Например, эксклюзив на наземную доставку канала Extreme Sports HD — более важный драйвер, чем наличие 4К-каналов. Но 4К тоже часть стратегии, добавляет Григорий Кузин. «Мы недавно провели модернизацию системы кодирования и теперь не только доставляем 4К по оптоволоконным сетям, но и предоставляем через интернет в форматах DASH и HLS полностью подготовленные для ОТТ-сервисов 4К-каналы, что снижает затраты самих площадок на техническую обработку сигналов. Наша миссия — сделать 4К более доступным. И тогда мы сможем на этом заработать», — уверен он.

ВЗГЛЯД ВИДЕОСЕРВИСОВ И ОПЕРАТОРОВ

Говоря о драйверах и препятствиях 4К-стриминга, генеральный директор «MEGOGO Россия» Виктор Чеканов напоминает, что производители контента с каждым годом выпускают все больше видео в формате 4К, его поддерживают уже более 35% от общего объема реализованных телевизоров, запрос у зрителей на такой контент значительный. «Мы не могли оставаться в стороне от этого, и в июне этого года запустили первый собственный интерактивный 4К-канал — [М] 4К, который показывает самые популярные разножанровые фильмы ультрачеткого качества. Канал вещает круглосуточно и доступен на устройствах, поддерживающих формат 4К», — сообщил Виктор Чеканов. Он добавил, что около 27% пользователей MEGOGO имеют возможность смотреть 4К-контент. А с появлением собственного 4К-канала количество просмотров такого контента выросло на 142% в сравнении с июнем 2019 года. В формате 4К востребован киноконтент и спортивные трансляции, утверждает Виктор Чеканов. Он соглашается с тем, что стриминг 4K-телеканалов способен стать драйвером пользовательской аудитории.

Генеральный директор компании-разработчика SPB TV Кирилл Филиппов сетует на малую долю 4К-телевизоров и недостаточно высокие скорости интернета для повсеместного вещания в формате сверхвысокой четкости. «Однако в последние месяцы ситуация значительно улучшается, и я бы сказал, что запуск стриминга 4К-каналов одно из самых актуальных направлений», — добавляет он. Среди пользователей SPB TV возможность приема и просмотра 4K-контента имеют 5–10%. В ближайшие 2-3 года стриминг 4K-телеканалов будет становиться все актуальнее, надеется Кирилл Филиппов.

Директор по развитию направления «Видео» компании «Ростелеком» Антон Володькин в числе препятствий для стриминга 4К-телеканалов называет относительно низкое проникновение соответствующих телевизоров, что не позволяет окупить инвестиции в широкую линейку 4К-контента. «Технических сложностей у “Ростелекома” как раз нет — мы успешно транслируем несколько 4К-каналов, есть 4К-фильмы в VoD, и они пользуются популярностью у клиентов», — отмечает он. По сведениям Антона Володькина, доля клиентов оператора с 4К-телевизорами не превышает 10%. При этом просмотр 4К-контента в видеосервисе Wink вырос более чем в 10 раз год к году. Во многом этому способствовали эксклюзивные новинки в формате 4К, которые вышли на платформе в первом полугодии, объясняет он. Наиболее популярны 4К-телеканалы со спортивными трансляциями и кино. Давая прогноз, представитель «Ростелекома» отметил, что 4К-контент будет играть гораздо большую роль в 2021–2022 годах, когда проникновение 4К-телевизоров вырастет до 25% и выше. Но на скорость обновления парка телевизоров может повлиять снижение платежеспособного спроса в силу последних событий и их влияния на экономику, уточнил он.

Несмотря на то, что практически весь контент сейчас снимается в формате 4К, запуск стриминга 4К-телеканалов для операторов осложняется необходимостью хранить, обрабатывать и передавать большие объемы данных, комментируют в пресс-службе «ЭР-Телеком Холдинга» (бренд «Дом.ru»). При этом массовый спрос на контент сверхвысокой четкости пока не сформировался. Среднестатистический пользователь не слишком заинтересован в 4К-контенте при наличии HD. Ценители 4К на данный момент — довольно узкая категория пользователей. Возможность приема и просмотра 4K-контента есть у всех клиентов оператора, имеющих приставки Movix Pro и Movix Pro Voice, а также у пользователей приложения для смарт ТВ. «Спрос на этот продукт пока минимальный и существенных изменений не наблюдается», — подчеркнули в пресс-службе «ЭР-Телеком Холдинга». Самым перспективным сегментом для развития 4K в компании назвали рейтинговые фильмы и сериалы, а также спортивные телеканалы с премиум-контентом. В «Дом.ru» проверили, способен ли стриминг 4K-телеканалов стать драйвером пользовательской аудитории, и вынуждены были отключить соответствующий пакет из-за невысокого спроса. «Возможно, в будущем ТВ-контент сверхвысокой четкости может стать драйвером, но сейчас мы не видим предпосылок для этого», — заключили в пресс-службе «ЭР-Телеком Холдинга».

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