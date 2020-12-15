Как ТВ-рынок нанес удар пиратам

Количество заходов на пиратские сайты сократилось на 40%.

Антипиратский меморандум, возникший как реакция на устаревший аналогичный закон и предлагаемые государством меры по борьбе с нелегальным распространением контента, показал, что бизнес может самостоятельно решать свои проблемы.

Несмотря на то, что этот документ не всеобъемлющий, а у его подписантов остаются претензии друг к другу, меморандум вот уже третий год является единственным рабочим инструментом в борьбе с пиратством. Плоды его работы участники рынка обсудили на сессии «Снижение доступности пиратского контента — вызовы 2020» в рамках РИФ-2020.

ПИРАТСКОЕ НЕРАВНОВЕСИЕ

По данным ассоциации «Интернет-видео», с момента подписания антипиратского меморандума (далее — меморандума) и к началу июня 2020 года количество заходов на пиратские сайты сократилось на 40%, количество уникальных пользователей («уников») таких сайтов — на 46%.«Если в июне — октябре 2018-го, до начала действия меморандума, на пиратские сайты заходило 440—480 млн пользователей ежемесячно, то к июню 2020 года этот показатель снизился до 250—300 млн пользователей, или на 40%», — сообщил модератор сессии, глава ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин. По его словам, сократилось и количество «уников» пиратских сайтов на 46%: если до начала действия меморандума этот показатель набирал до 130—140 млн в месяц, то сейчас — 70 млн.

Одновременно с этим за последние три года вырос трафик на легальные ресурсы на 16%, со 144 до 167 млн, а количество уникальных пользователей — с 54 млн до 70 млн. Алексей Бырдин объяснил такой невысокий прирост тем, что большая часть онлайн-площадок работают по платным моделям. «Привлечь человека на платный сервис, по сравнению с работающим по рекламной модели, сложно», — отметил глава ассоциации «Интернет-видео». При этом в приведенной статистике не учитывались данные YouTube и «Кинопоиска HD»: аудиторию «Кинопоиска» (куда входят в том числе рецензии, база данных кино и сериалов) трудно отделить от самого онлайн-кинотеатра, а YouTube по большей части размещает пользовательский контент.

Участники рынка отмечают, что на падение популярности пиратских сайтов повлиял не только меморандум. Так, из поисковой выдачи с ноября 2018 года по начало июня 2020-го по судебным решениям заблокировано и удалено около 4,2 млн ссылок на контент с нарушением авторских прав. На Мосгорсуд в апреле 2020 года приходилось 7% таких решений, или 1,6 тыс. заблокированных сайтов, на «закон о зеркалах» (поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 2017 года, — прим. ред.), — 68%, или 11 тыс. заблокированных сайтов. В силу того, что на пиратских сайтах рекламируются в основном азартные игры, часть ресурсов блокируется решениями Федеральной налоговой службы и Роскомнадзора (25%, или 4 тыс. заблокированных сайтов).

По словам заместителя руководителя дирекции интернет-вещания Первого канала Ирины Савченко, за время действия меморандума на флагманском сайте канала «уники» выросли на 30%, сеансы — на 25%. При этом аудитория сайта летом 2019 года была значительно больше, чем летом 2018-го, когда в России проводился чемпионат мира по футболу. Рост трафика показывает и подписной сервис «Кино 1ТВ». Никита Трынкин, эксперт Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ), куда входит 35 компаний, в совокупности производящих более 50% всего отечественного аудиовизуального контента, отметил, что сейчас у них «защищается» от пиратства 600 фильмов.

Согласно данным отчета J’Son & Partners Consulting, в 2019 году темп роста индустрии легального видео достиг 65,7%. «Люди ценят пользовательский опыт, который им предоставляют легальные мультимедийные сервисы. Онлайн-кинотеатры и видеоагрегаторы растут, а пиратские сайты теряют аудиторию. Вместе с тем говорить о полной победе над пиратством не приходится — временами можно наблюдать всплески активности на единичных ресурсах, которым удается приспособиться к техническим запретительным мерам», — рассуждает руководитель спортивных проектов Rambler Group и «Okko Спорт» Михаил Гершкович.

О падении интернет-пиратства в России впервые за пять лет в прошлом году говорили и эксперты компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак. Тогда объем рынка составил $63,5 млн, что на 27% ниже показателя 2018 года. Однако оставаться без «пиратки» пользователи не желали — количество запросов в популярных поисковых системах на просмотр бесплатного контента на пиратских ресурсах по итогам 2019-го составил 10,4 млрд (рост на 0,06% по сравнению с 2018-м). И в этом году статистика Group-IB показала временный всплеск пользовательского интереса к пиратским ресурсам. «В апреле 2020 года, когда мы все сидели по домам, пиратский трафик вырос на 114% в сравнении с апрелем 2019 года. Это больше, чем в два раза. В день обращения Президента России Владимира Путина о продлении выходных дней до конца марта наши сограждане скачали четверть всех торрент-файлов в мире. Май по сравнению с маем предыдущего года тоже показал рекорд. Однако уже июнь 2020 года практически не отличался от июня 2019 года», — делится директор департамента защиты бренда и интеллектуальной собственности Group-IB Андрей Бусаргин.

В «Ростелекоме» отмечают, что сложившаяся в последние месяцы ситуация существенно увеличила аудиторию легальных видеосервисов и онлайн-кинотеатр Wink не стал исключением. Росло потребление не только бесплатного контента, который предложили сервисы, но и платного. Директор по стратегическому развитию рынка коммерческого департамента «Яндекса» Борис Омельницкий соглашается, что на время пандемии многие люди, которые пользовались пиратскими ресурсами, пробовали легальные онлайн-площадки. «Кинопоиск» вырос, как выросли все легальные кинотеатры, добавил он.

Меморандум смог ударить еще по одной болевой точке пиратов — доходам от рекламы. Несмотря на выросший в момент самоизоляции трафик на пиратских сайтах, эти площадки стали зарабатывать меньше. Их основные рекламодатели — онлайн-казино и нелегальные брокеры — сами пострадали не только от действия меморандума и других запретительных мер, но и от коронавирусного кризиса. Борис Омельницкий убежден, что надо прекратить финансирование пиратства. «Предлагались разные идеи — от морального кодекса, некой хартии честности, до целевого объяснения напрямую крупнейшим рекламодателям и агентствам вреда сотрудничества с нелегальными площадками. Это будет следующим шагом в борьбе с пиратством», — уверен он.

ПОЛЬЗА НЕ ДО КОНЦА

В целом меморандум действует, с этим согласны все участники рынка. «Меморандум — это пример самоорганизации и регулирования профессионального сообщества, которое нашло механизм решения своей проблемы. Этот механизм улучшается, модернизируется», — рассказывает Борис Омельницкий.

Ирина Савченко отмечает, что в некотором роде правообладатели и пираты научились договариваться. «Мы не запрещаем размещать наш плеер на сторонних ресурсах — с нашим легальным контентом, счетчиками, контролируемым потоком. Мы видим, что нелегальные сайты заменяют свои плееры на наш. Это говорит о том, что никакие пиратские ресурсы не собираются умирать, а возникает симбиоз технических средств и организационных решений, когда и для нас, и для бывших пиратов это приемлемый вариант», — поясняет она.

Между тем незакрытых дыр в «пиратском коридоре» еще много. В мае 2020 года Медиа-коммуникационный союз (МКС, держатель реестра, в который правообладатели в рамках антипиратского меморандума вносят пиратские ссылки для их последующего удаления из поисковиков, — прим. ред.) подсчитал, что больше всего ссылок, предназначенных для удаления из поисковиков в рамках меморандума, пришлось на социальные сети. Так, за 1,5 года работы наибольшее количество ссылок на нелегально размещенный контент суммарно приходилось на соцсети «ВКонтакте», «Мой мир», «Одноклассники».

«В условиях ограничений весной стартовал проект Wink Live — онлайн-концерты российских групп и исполнителей. Пиратские записи концертов низкого качества появлялись в основном в соцсетях, но оперативно удалялись после обращения компании», — сообщает пресс-служба «Ростелекома».

О соцсетях в ходе сессии «Снижение доступности пиратского контента — вызовы 2020» вспомнила и Ирина Савченко. «Организаторы распространения информации, то есть сайты сети интернет, которые позволяют пользователям публиковать контент в формате видео, не предоставляют правообладателям возможности этот контент защищать. За полтора года в соцсетях, которые вполне можно назвать видеохостингами, мы обнаружили более миллиона ссылок», — поделилась она. Так, сейчас вещатель находится в процессе отладки процедуры удаления контента с видеохостинга «Яндекс.Эфир», который позволяет пользователям хостить контент, который они считают собственным. Между тем, уверяет Ирина Савченко, на площадке достаточно много контента «Первого канала».

У вещателя есть вопросы и к другому подписанту меморандума — Mail.ru Group. «Одна из площадок этого холдинга работает для правообладателя приемлемо, на другой их площадке дела обстоят хуже, но процесс автоматизирован. А на третьей удаление десятков тысяч единиц контента происходит в ручном режиме», — рассказывает Ирина Савченко, не называя сами площадки. Самым приемлемым способом для видеохостингов было бы удаление контента по цифровому отпечатку, уверяет она. Помимо пиратского контента, Mail.ru Group стал еще поверх размещать рекламу, дополняет Никита Трынкин.

К «распространителям» пиратского контента участники рынка относят и мессенджеры, и мобильные приложения. Пресс-службы соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также мессенджера «ТамТам» (все входят в Mail.ru Group) не стали комментировать запросы «Телеспутника» о том, как они борются с пиратством и как на них повлиял меморандум.

Никита Трынкин, также являющийся исполнительным вице-президентом компании Star Media, производящей и показывающей на своих телеканалах кинофильмы и телепрограммы, отмечает, что разница между механикой работы меморандума и DMCA (Digital millennium copyright act — закон, дополняющий законодательство США в области авторского права директивами, учитывающими современные технические достижения в области копирования и распространения информации, — прим. ред.) в том, что «Яндекс» удаляет ссылки для российской аудитории. «Нам бы хотелось, чтобы ссылки удалялись для всех IP-адресов, в том числе зарубежных или на зарубежных ресурсах, работающих в России», — рассуждает Никита Трынкин.

Ирина Савченко обратила внимание на другой аспект. «С точки зрения экономической целесообразности меморандум работает. В наших объемах ходить в суд — это просто обнулять весь доход от монетизации интернет-трафика. С точки зрения эффективности по-прежнему меморандум не решает проблему защиты прямых трансляций и удаление доменов целиком», — сетует представитель Первого канала. Андрей Бусаргин считает, что к инструментам борьбы с пиратством необходимо добавить уголовное преследование за противоправную деятельность и блокировку транзакций, связанных с пиратским бизнесом.

Михаил Гершкович дополняет коллег: необходимо усилить меры борьбы с зеркалами сайтов, ответственность за нарушение закона о рекламе в части рекламы казино и азартных игр на незаконных ресурсах. В частности, чтобы ограничить детей от недобросовестной рекламы азартных игр, распространяемых пиратскими сайтами. «Необходимо принять закон взамен действующего сейчас меморандума, который позволит ускорить процедуры блокировки URL-адресов, особенно в части спортивных онлайн-трансляций, блокировать пиратские мобильные приложения. Сейчас скорость реагирования на пиратскую деятельность и ответственность за ее осуществление недостаточны», — рассуждает представитель Rambler Group и «Okko Спорт».

ВЕРХОМ НА ЗВЕЗДЕ

Блокировать сайты с нелегальным контентом через суд стало возможно еще в 2013 году — именно тогда начал работу ныне устаревший закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». С 2017 года вступил в силу «закон о зеркалах», который разрешал внесудебную блокировку копий пиратских сайтов. Однако зеркала появлялись быстрее, чем выдавались судебные приказы.

Собственно меморандум — это ответ правообладателей на неработающий антипиратский закон со всеми внесенными в него поправками. «На первых этапах действия меморандума участники рынка опасались, как будет выполняться этот, по сути, неформальный договор. Мы ломали копья, будут ли злоупотребления, кто кому будет вредить или мстить, но ничего такого не случилось. Это показывает, что практика сначала попробовать изменения в условиях живого рынка, а потом превращать их в закон, вполне осмысленна», — говорит Ирина Савченко.

В марте 2019 года Роскомнадзор предложил очередные поправки к закону «Об информации». Их разработали сотрудники крупнейших вещателей, онлайн-кинотеатров, «Яндекса» и Mail.ru Group. Проект предполагает, что все поисковики, работающие в России, с момента вступления закона в силу будут обязаны в досудебном порядке удалять ссылки на страницы с пиратским контентом по запросу правообладателей. По сути, поправки закрепят позиции меморандума. «Ныне оттестирована механика будущего антипиратского закона. Надеемся, что будет создана единая “точка пресечения” нарушения авторских прав во всех сферах. Закон позволит не только масштабировать, но и закрепить удобный механизм», — считает Борис Омельницкий.

Никита Трынкин уточняет, что после принятия поправок в закон «единого окна» не будет и борьба с пиратством не остановится. «Мы прекрасно понимаем, что есть пиратские мобильные приложения, торренты, телеграмм-каналы. Закон нужен, но я бы не завышал ожидания, не рассчитывал, что после его появления случится что-то эпохальное. Если нам удастся добиться в будущем, к примеру, удаления доменов целиком, то каждый такой шаг будет давать несколько процентов преимущества перед пиратами», — рассуждает он. К слову, весной этого года депутаты Госдумы внесли законопроект, по которому с 1 октября 2020 года пиратский контент на мобильных платформах будет блокировать Роскомнадзор через суд.

В апреле этого года и Минкульт вернулся к идее ужесточения антипиратского законодательства (министерство еще в 2017-м предлагало досудебные механизмы наказания пиратов, раскритикованные рынком, — прим. ред.), предложив сократить сроки удаления пиратского контента и ввести новые штрафы за его неудаление. Сейчас у хостинг-провайдеров есть три рабочих дня на блокировку пиратского контента по требованию Роскомнадзора после решения суда. В случае неисполнения придется заплатить до 700 тыс. руб., а при повторном нарушении — до 3 млн руб.

В ожидании согласования всех поправок в закон «Об информации» «неформальный договор» был уже трижды пролонгирован, в последний раз — до конца января 2021 года. Участники рынка, безусловно, ждут принятия поправок в закон, но признаются, что сейчас кооперация в рамках меморандума показала — рынок может сам себя регулировать и, возможно, не нужно по каждому конфликту затевать законодательную гонку.

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