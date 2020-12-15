Какие есть рекламные возможности у EPG

На просмотр контента на смартфонах уходит 4 часа 33 минуты в день.

Исследование, которое заказал европейский телемагазин Vision Direct, показало, что пользователи тратят в среднем более 6 тысяч часов в год перед различными экранами.

Введенные этой весной карантинные меры добавили еще примерно два часа в день к этой статистике. Естественно, что основной продукт потребления в данном случае — аудиовизуальный контент. И у поставщиков сервисов нет причин, чтобы дополнительно его не монетизировать.

ТЕЛЕГИД КАК РЕКЛАМНАЯ ПЛОЩАДКА

Согласно исследованию Vision Direct, на просмотр контента на смартфонах уходит 4 часа 33 минуты в день, на телевизорах — 4,5 часа, на ноутбуках — почти 5 часов. Эти данные могут стать мощным маркетинговым инструментом для поставщиков аудиовизуальных сервисов, генерируя дополнительный доход от размещения рекламы. Пользовательский интерфейс, в частности телегид на экранах телевизоров, в качестве рекламной площадки предоставляет новые возможности малым и средним фирмам, а также индивидуальным предпринимателям, которые никогда не рекламировались на телевидении. Рекламные блоки можно расположить в: главном меню, мультимедийной программе передач, видеотеке, интерфейсе переключения каналов.

Интерактивные баннеры, слайд-шоу и видеоролики позволяют абонентам переходить на страницы с подробным описанием товара или услуги. Пока потенциальный покупатель изучает рекламное предложение, можно воспользоваться функцией Catch Up, чтобы не пропустить интересную телепрограмму.

Для точного таргетирования рекламы используется описание видеоконтента в электронном телегиде, а также разносторонняя оценка телесмотрения и статистические данные, основанные на аналитике абонентской базы. А метки геолокации в функционале EPG дают возможность использовать метод размещения целевых сообщений с учетом стран и городов проживания абонентов.

«Анализ поведения и предпочтений пользователей видеосервиса помогает выделить потребителей и предоставить релевантную для них информацию и рекламные объявления, — объясняет гендиректор компании EPG Service Виталий Васильев. — Это отличные возможности для продвижения малого и среднего бизнеса, возрождающегося после карантина, связанного с пандемией».

РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ МЕДИАПЛАТФОРМ

Компания Castoola со штаб-квартирой в Любляне, столице Словении, является поставщиком решений для адресного телевидения во всех телевизионных средах — IPTV, OTT, DVB-S/T/C — и специализируется на таргетированной ТВ-рекламе, в том числе с использованием стандарта HbbTV. Директор по продажам компании Матей Пухан (Matej Puhan) рассказал об освоении новых рекламных возможностей современных медиаплатформ.

Он напомнил, что есть два типа платформ, которыми управляют операторы и телеком-компании: IPTV и OTT. Поскольку обе они состоят из разных элементов, каждая интеграция в них формата адресного телевидения индивидуальна. Платформа Castoola необходима для принятия решений о размещении рекламы и отчетности. Она состоит из сервера телевизионной рекламы, модуля аналитики и менеджера кампаний. В бэкэнде платформы работает средство управления данными для сбора всех возможных сведений для отчетов, аналитики и таргетинга. Интеграция в IPTV и OTT может быть выполнена как на стороне клиента (CSAI), так и на стороне сервера (SSAI). Таким образом, платформа должна интегрироваться с промежуточным программным решением (CSAI), проигрывателем (CSAI) или манипулятором манифеста (SSAI). Оператор кабельного ТВ может использовать технологию HbbTV. Для него Castoola предлагает комплексное решение.

Что касается затрат, они индивидуальны для каждого проекта. Обычно начальная настройка/интеграция составляет несколько тысяч евро, а затем применяется модель распределения доходов. Свою рекламу в EPG местного оператора может разместить даже небольшой рекламодатель. Если под EPG имеется в виду пользовательский интерфейс, то в нем должны быть созданы рекламные позиции. А собственно продажами рекламы может заниматься как внутренний отдел, так и внешний партнер (отдел продаж рекламы либо агентство).

«Обычно требуется год или два, чтобы развиться и узнать о новом рекламном инвентаре. Кроме того, цены на рекламу отличаются от региона к региону, от страны к стране. Это будущее для операторов. Сегодня они зарабатывают ноль на телевизионной рекламе. И у них появился исторический шанс получить свои рекламные деньги. Этот сегмент наверняка будет расти в ближайшие годы», — убежден Матей Пухан.

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