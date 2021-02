Как устроены видеосервисы-агрегаторы

В условиях появления на рынке новых видеосервисов растет значение платформ-агрегаторов.

Стремясь вычленить единые ключевые принципы построения агрегирующих видеосервисов и присущие им различия, «Телеспутник» изучил контентные особенности, тарифные планы и технологические подходы нескольких площадок, объединяющих на одной витрине контент разных типов — линейные телеканалы и библиотеки видео по запросу.

В качестве характерных примеров агрегаторов для обзора мы выбрали зарубежные и российские сервисы, а также платформу из Белоруссии — как образец площадки, которой присущи признаки как условного «западного» подхода к построению витрины, так и «восточного».

АГРЕГАТОРЫ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

В условиях появления на рынке новых видеосервисов растет значение платформ-агрегаторов, представляющих максимально широкий перечень контента и таким образом избавляющих зрителя от необходимости подписываться на несколько площадок, чтобы не рыскать по ним в поисках популярных новинок и нестареющей классики. Этот фактор становится все важнее после пандемии коронавируса, когда доходы населения снижаются из-за спада в экономике, а люди начинают выбирать, подписку на какие сервисы им стоит сохранить, отказавшись от других платформ. По словам вице-президента Deloitte по сектору телекома и медиа Кевина Уэсткотта (Kevin Westcott), в США — на крупнейшем OTT-рынке мира — существует более 300 подписных платформ, в таких условиях «индустрия просто не может продолжать предлагать все новые платные подписки». Изобилие предложений видеосервисов и постоянное появление среди них новичков приводят, по мнению Deloitte, к «разочарованию потребителей и росту числа отказов от подписок», а снижение доходов из-за кризиса будет только стимулировать этот процесс.

С другой стороны, по мнению старшего аналитика Parks Associates Стива Нэйсона (Steve Nason), «потребители не могут удовлетворить все свои интересы с помощью одного сервиса», поскольку не существует площадки, концентрирующей все многообразие контента, в котором может быть заинтересован потребитель. Это выводит на авансцену видеосервисы-агрегаторы. Их суть в интервью «Телеспутнику» объяснил директор департамента цифровых продуктов компании «НТВ-Плюс» Константин Смирнов: по его словам, агрегаторы стремятся предложить максимальное количество контента, который есть на рынке, не ограничивая себя только библиотекой видео по запросу или стримингом классического линейного вещания. «Агрегатор нацелен на максимизацию своего контентного предложения — сколько он способен предложить пользователю, столько и доступно на его платформе, безотносительно того, о каком контенте мы говорим — линейном или нелинейном», — подчеркнул Константин Смирнов.

ПРИНЦИПЫ ОТБОРА

Все представленные в обзоре агрегаторы отвечают указанным выше критериям: они формируют пакеты, в которые входят линейные телеканалы и/или каталоги видео по запросу (VoD), при этом представленный на платформах контент максимально разнообразен и призван удовлетворить потребности массовой аудитории. В нее входят и взрослые, и дети, и любители спорта, и поклонники фильмов и сериальных франшиз, и приверженцы познавательных и образовательных программ, и ценители различных музыкальных жанров. Иными словами, все выбранные для обзора платформы позволяют найти контент на все случаи жизни и для любого настроения. В то же время налицо и различия в принципах работы со столь диверсифицированной аудиторией: число доступных телеканалов различно на каждой из витрин, как и предложение фильмов и сериалов. Еще более существенные различия заметны в наполнении пакетов с точки зрения тематики. Так, базовые потребности спортивных болельщиков могут быть в той или иной степени удовлетворены на каждой из платформ, однако даже фанатам футбола как самого массового вида телетрансляций обозреваемые сервисы предлагают совершенно не одинаковый выбор национальных чемпионатов. Для других видов спорта разница в объеме доступных трансляций еще больше.

В обзор не включены классические онлайн-кинотеатры, развивающие исключительно VoD-каталоги (Netflix), поскольку они делают ставку на видео по запросу и с этой точки зрения не относятся к агрегаторам. За рамками отбора оказались также сервисы, которые только готовятся к работе с линейным телевещанием (Amazon Prime Video) или онлайн-кинотеатры, для которых стриминг линейного ТВ является дополнительной возможностью (ivi, Megogo), прежде всего, в силу ограниченного выбора телеканалов, предлагаемого ими.

Наличие на обозреваемых платформах оригинального контента не является существенным в данном обзоре — мы исходим из того, что эксклюзивы могут являться важной составляющей агрегатора (Hulu), но не обязательной, поскольку такая платформа вполне может развиваться и как интегратор VoD и линейного ТВ от широчайшего спектра правообладателей. Повторимся, второй подход гарантирует расширение контентной матрицы до предельно возможной в интересах массовой аудитории, и именно этот принцип в данном случае рассматривается как важнейшее свойство агрегаторов.

HULU

Видеосервис, принадлежащий медиаконгломерату The Walt Disney Company, входит в пятерку лидеров в США, но также доступен в Японии. По итогам первого квартала 2020 года абонентская база Hulu составила 32,1 млн подписчиков.

Объем доступного контента определяется подпиской. Потребителям в США предлагают три вида подписок: базовая Hulu, которая, как указано на сайте, является и самой популярной, стоимостью $5,99 в месяц, Hulu (No Ads) за $11,99 и Hulu + Live TV за $54,99.

Самый дешевый, базовый пакет включает безлимитный доступ к библиотеке видео по запросу (фильмы, сериалы, телевизионные шоу) с определенным объемом рекламы. Потребитель может отдельно докупить такие опции, как выключение рекламы и подписка на четыре видеосервиса: HBO Max ($14,99), Showtime ($10,99), Cinemax ($9,99), Starz ($8,99).

На те же сервисы могут подписаться и пользователи второго пакета Hulu (No Ads), основное отличие которого, как следует из названия, — отсутствие рекламы в контенте за исключением отдельных контентных единиц, которые по требованию правообладателей сопровождаются рекламой в начале и в конце.

Самый дорогой пакет — Hulu + Live TV — как и базовый, предполагает рекламу, его основное отличие — наличие линейных телеканалов (на момент подготовки материала их было 69), а также возможность записи 50 часов телепрограмм в облачное хранилище Сloud DVR. Кроме того, среди дополнительных платных опций есть подписка на те же четыре видеосервиса, что и для других тарифов, отключение рекламы ($6), а также приобретение дополнительного пакета из 11 развлекательных телеканалов ($7,99) и пакета испаноязычных версий каналов из основного пакета ($4,99).

Линейные телеканалы сгруппированы в следующие тематические линейки: новости (восемь каналов), спорт (восемь), семейные и детские (шесть).

Приложение Hulu доступно на смартфонах и планшетах на базе Android, приставках с Android TV и Apple TV, медиаплеерах Chromecast, Fire TV, Roku, умных дисплеях Echo Show, смарт ТВ LG, Samsung и VIZIO, игровых консолях Microsoft Xbox, Nintendo Switch, Sony PlayStation, браузерах на ПК и Mac.

В Hulu подчеркивают инновационность сервиса. Так, в мае текущего года в тестовом режиме была запущена функция коллективного просмотра видеоконтента — Watch Party. Она позволяет смотреть один и тот же фильм или сериал людям, которые находятся вдали друг от друга. Пользователи, которые вместе смотрят контент, могут общаться друг с другом в чате. Пока функция доступна только в браузерной версии, она распространяется на видео по запросу и недоступна в стриминге линейных телеканалов.

NOW TV

Европейская агрегирующая платформа, запущенная в 2012 году британским оператором спутникового телевидения Sky. Помимо Великобритании, сервис также доступен в Ирландии, Италии, Германии (под брендом Sky Ticket) и Испании (под брендом Sky). Контент Now TV включает как библиотеки видео по запросу (VoD), так и линейное телевидение и сгруппирован в пять пакетов. Первый из них – Entertainment Pass, стоимостью 8,99 фунтов в месяц (здесь и далее данные приведены для британской версии), представляет собой VoD-каталог с сериалами, документальными фильмами, телешоу таких производителей, как Fox, HBO, MTV, Sky, и др.

Второй пакет – Sky Cinema Pass — обойдется ежемесячно в 11,99 фунтов. Это также VoD-библиотека с примерно 1 тыс. фильмов различных студий, которые классифицированы по тематическим линейкам: «Недавно добавленные», «В тренде», «Приключения Disney», «Блокбастеры», «Комедии», «Супергерои» и «Мы любим 80-е».

Детский пакет Kids Pass стоимостью 3,99 фунта предоставляет доступ к 1 тыс. наименований контента, ориентированного на подростков и семейный просмотр, среди которых выделено шесть тематических линеек с контентом Cartoon Network, Boomerang и Nick Jr.

Самый дорогой пакет на платформе — Sky Sports Pass c регулярной ежемесячной платой 33 фунта (на момент подготовки статьи действовала цена по акции 23 фунта). Он включает 11 линейных телеканалов семейства Sky, а также показ в прямом эфире 64 матчей Английской премьер-лиги (АПЛ). Пакет также предполагает однодневный просмотр за 9,99 фунтов, например в дни матчей АПЛ.

Наконец, пакет Hayu Pass стоимостью 3,99 фунта дает возможность смотреть VoD-контент, включающий около 3 тыс. американских ТВ-программ, среди которых такие реалити-шоу, как «Семейство Кардашьян», а также кулинарные и интерьерные передачи.

Кроме того, для всех тарифных планов доступна опция Boost за 3 фунта в месяц (кроме спортивного пакета, в который опция включена по умолчанию): она повышает качество части контента до Full HD со звуком Dolby Digital 5.1, а также дает возможность одновременно смотреть Now TV на трех экранах в одном домохозяйстве.

Видеосервис доступен на большей части устройств, на которых работает Hulu. Кроме того, оператор Sky предлагает абонентам HDMI-донгл Smart Stick, в который также установлены приложения 4OD, BBC iPlayer, ITV Hub, Netflix и другие. Поскольку Now TV предоставляет мультисервисный оператор, который обеспечивает также услугу ШПД, абоненты Now TV могут подключить интернет по оптике под маркой Now Broadband за 25 фунтов в месяц, при этом цена пакета Entertainment Pass на год снижается на 4 фунта.

VOKA

Видеосервис в Белоруссии, который доступен в сетях всех операторов страны. Его развивает телеком-оператор A1, в сетях которого трафик Voka не тарифицируется. Также пользователям доступно IPTV под тем же брендом. Voka предлагает контент российских онлайн-кинотеатров Amediateka, ivi, Megogo, Start, доступ к которым зависит от выбранной подписки.

Всего Voka предлагает пять тарифных планов. Самый дорогой — «Все включено» за 21 белорусский рубль (около 612 российских рубля по текущему курсу). В пакет включено более ста линейных телеканалов и весь VoD-контент, доступный на платформе (около 1,5 тыс фильмов и 680 сериалов).

Основной набор линейных телеканалов входит в пакет «ТВ базовый» — всего более 100 белорусских, российских и международных каналов, из которых около 20 — в HD-качестве. Телеканалы в пакете охватывают основные тематики: новости, развлечения, фильмы, музыка, спорт. Стоимость пакета — 7,7 белорусских рубля в месяц. В пакете «ТВ расширенный» (10,5 белорусских рубля в месяц) более 130 телеканалов, из которых 25 в формате HD. Спортивный контент объединен в пакет «Спорт» стоимостью 4,1 белорусских рубля. Особенность пакета — доступ к архивам спортивных трансляций всех каналов сервиса по таким видам спорта, как смешанные единоборства, футбол, хоккей, баскетбол, волейбол, мини-футбол, гандбол и др. Пакет «ТВ+» за 8,9 белорусских рубля в месяц предоставляет доступ в спортивным, научно-популярным и музыкальным каналам в HD-качестве, точное число которых не конкретизируется.

Наконец, возможна подписка на Voka, скомбинированная с подключением к ШПД от A1 — здесь возможны четыре вида подписок от 29,9 до 10,9 белорусских рублей, различающиеся числом каналов в пакете и скоростью безлимитного интернета.

Сервис Voka можно смотреть через приложения на смарт ТВ на ОС Android TV, Tizen и webOS, на приставках Apple TV, Redbox Mini, Xiaomi Mi Box 3, а также на смартфонах и планшетах с Android и iOS.

«НТВ ПЛЮС.ТВ»

Российский видеосервис, аккумулирующий как линейные телеканалы (225 на момент подготовки материала), так и различные VoD-библиотеки. Предлагает самый обширный выбор спортивных каналов из всех платформ, представленных в обзоре, а также сбалансированную линейку тематических пакетов, охватывающих все виды контента как для индивидуального, так и для семейного просмотра.

Бесплатно на «НТВ Плюс.ТВ» доступно 19 федеральных каналов, для их просмотра в онлайне достаточно регистрации на сайте. Остальные же каналы и VoD-контент представлены в линейке подписок, которые для простоты навигации сгруппированы в пять разделов.

В первом разделе с линейными телеканалами — три платных пакета и бесплатные общедоступные каналы. Второй раздел — «Кино и сериалы» — включает девять подписок, в которых линейные каналы объединены с VoD-сервисами.

В раздел «Спорт» входят три пакета линейного вещания, категория «Детям» — это два пакета, один из которых — исключительно линейное ТВ, второй — телеканалы и мультфильмы и VoD. По такой же схеме организован раздел «Для взрослых»: первый из двух пакетов в нем содержит линейные телеканалы, второй — те же каналы плюс VoD-каталог.

Отдельная разновидность контента «НТВ Плюс.ТВ» — «Трансляции», в которой предлагаются прямые трансляции спортивных соревнований, таких как, например, футбольные матчи чемпионата Испании, Кубка Англии, чемпионата Италии и др. В этом же разделе доступен архив лучших моментов матчей с более чем 20 тыс. роликов.

Особенность организации линейного телеконтента — интерактивная программа телепередач с архивом catch up, выделением передач, транслируемых в данный момент, и эфирной сеткой на несколько дней вперед.

Для абонентов спутникового ТВ «НТВ-Плюс» на онлайн-платформе реализована услуга «Онлайн ТВ» — она предполагает просмотр более 170 линейных каналов в интернете на мобильных устройствах. Сервис «НТВ Плюс.ТВ» доступен через веб-браузер на ПК, в приложениях для ОС Android и iOS, а также в смарт ТВ и на ТВ-приставках. При этом в рамках одной подписки вы вправе смотреть контент видеосервиса на неограниченном числе экранов, что открывает широкие возможности для семейного использования.

«МЕГАФОН ТВ»

Модель агрегирующего видеосервиса — основная для телеком-операторов, развивающих свои видеосервисы как для собственных абонентов, так и для сторонних пользователей. «МегаФон ТВ» рассчитан на абонентов «МегаФона» и других операторов, в то же время сервисом выгоднее пользоваться все-таки первым, поскольку для них видеотрафик «МегаФон ТВ» не тарифицируется, а для подписчиков отдельных сотовых пакетов оператора могут быть бесплатными некоторые пакеты с телеканалами.

Помимо линейных каналов, «МегаФон ТВ» включает в самостоятельные пакеты VoD-контент онлайн-кинотеатров Amediateka (сериалы, фильмы, два линейных каналы), more.tv (сериалы и фильмы), Start (фильмы и сериалы) и собственные VoD-каталоги сервиса «Кино по подписке» (фильмы, сериалы, четыре канала) и «Русские сериалы». Все эти VoD-библиотеки объединены в пакете «Все и сразу» стоимостью 799 рублей за 30 дней, который также включает шесть фильмовых и сериальных телеканалов.

VoD-контент наряду с линейными каналами включен и в состав пакетов «Большой детский» и «Максимальный» (на эти и большую часть тарифных планов на момент написания материала предлагается бесплатное подключение на несколько дней по акции). Таким образом, из 15 пакетов, по которым распределены линейные каналы, фильмы и сериалы, комбинированными (линейное ТВ + VoD) являются три пакета, преимущественно VoD-пакетами — пять, остальные семь ориентированы на линейные каналы, хотя в них тоже могут присутствовать VoD-каталоги ограниченного объема.

Среди телевизионных пакетов больше всего каналов в «Максимальном» — более 200, в пакетах «Оптимальный» и «Основной+» — 147 и 188 каналов соответственно. На любителей спорта ориентированы пакеты «Матч! Футбол» (31 канал за 380 рублей в месяц) и «Матч Премьер» (29 каналов, бесплатное подключение на семь дней на момент написания материала).

Контент на «МегаФон ТВ» представлен, по сути, единым массивом, без разделения на VoD и телеканалы, что отражено в идее микса двух этих видов контента в комбинированных пакетах. Задача сквозной навигации решается через выделение тематических и жанровых групп «Новое», «Лучшее в подписке», «Популярные телеканалы», «Хиты продаж» «Осторожно, монстры!» и множество других. Кроме того, в меню видеосервиса есть рекомендательный раздел, для получения советов по выбору фильмов и сериалов от интеллектуального движка требуется поставить десять оценок.

«МегаФон ТВ» доступен в приложениях для смартфонов, планшетов, смарт ТВ, в веб-браузере и в нескольких видах медиаплееров.

ВЫВОДЫ

Сравнение зарубежных и российских видеосервисов-агрегаторов показывает, что принципы формирования контентных матриц у них, по сути, универсальны. Обязательным является включение в пакеты двух видов контента: линейных телеканалов и видео по запросу. Дополнительными (но не обязательными) видами контента выступают разовые трансляции, чаще всего — спортивных соревнований. Общий подход к отбору контента и механизмам его пакетирования объясняется схожей структурой медиарынка в том и другом случае (большое число каналов платного ТВ и развитый сегмент онлайн-кинотеатров), формирующего предложение как в виде линейного телевидения, так и видео по запросу. Это предложение помогает удовлетворить потребности массовой аудитории: от новостей и спорта в прямом эфире до новых фильмов и сериалов.

Тем не менее, в построении сервисов есть и различия — прежде всего, количество пакетов и телеканалов в них. В большинстве случаев русскоязычные сервисы в РФ и СНГ предлагают подписчикам больше пакетов, чем зарубежные (до 10 и более у русскоязычных против 3–5 у зарубежных). Максимальное количество линейных телеканалов у американских и европейских сервисов чаще всего ниже, чем у российских. В этом смысле показателен пример видеосервиса «НТВ Плюс.ТВ»: с одной стороны, структура пакетов у него мало чем отличается от зарубежных аналогов, с другой, он значительно опережает их по числу телеканалов в пакетах. Кроме того, количество пакетов у «НТВ Плюс.ТВ» максимальное среди обозреваемых агрегаторов.

Причины такого подхода к пакетированию объяснил в ходе TeleMultiMedia Forum – 2020 Константин Смирнов. По его словам, в условиях российского рынка возможно объединить подписки, уменьшив их число. Также в теории проще договориться с правообладателями, которые иногда требуют особых условий для своих каналов. Но проблемой является то, что стоимость такой объединенной подписки будет слишком высока для российского потребителя с его платежеспособностью. «Мне кажется, что сейчас никто не сможет такую единую подписку покупать. В среднем единая подписка Netflix обходится в пределах $10 в месяц. До такого ARPU нам расти и расти. Если бы у нас был другой потребитель, наверное, мы бы сделали и другую схему монетизации контента. Пока я не вижу возможности для этого», — подчеркнул Константин Смирнов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!