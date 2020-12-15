Как организовать вещание в полевых условиях

Квадрокоптер помогает получать детализированную картинку с места события, порой из недоступных для человека мест

В настоящее время мы наблюдаем фундаментальные изменения, сдвиг парадигмы в телепроизводственной индустрии. К примеру, для вещания и проведения прямых эфиров используются относительно доступные бытовые устройства.

Команда телеканала «Москва 24» разработала комплекс технических решений, позволяющий превратить такие устройства в профессиональные съемочные комплекты, отвечающие в том числе требованиям информационной и сетевой безопасности.

КВАДРОКОПТЕР — ПОЛНОПРАВНЫЙ ЧЛЕН КОМАНДЫ

Для получения детализированной картинки с места события, порой из недоступных для человека мест, телеканал начал использовать квадрокоптер (радиоуправляемый летательный аппарат с четырьмя винтами, — прим. ред.). С его помощью можно проводить не только съемки в записи, но и ТВ-вещание в прямом эфире — подать информацию о событии максимально быстро и реалистично.

Пилоты квадрокоптера используют все возможности этого летательного аппарата (в качестве него применяется DJI Phantom 4 Pro). К примеру, широкий угол обзора, вплоть до круговой панорамы, позволяет получать качественную картинку и днем, и ночью. Снимать необходимый объект или событие несложно с любой точки. При этом возможна съемка не только верхних планов, но и в режиме обычной камеры — с руки. Также можно быстро менять расстояние до объекта от 1 метра до максимально разрешенной высоты в городе.

Квадрокоптер помогает получать детализированную картинку с места события, порой из недоступных для человека мест

В съемочной группе задействованы два сотрудника — пилот и инженер, но, если необходимо, может работать только пилот. Помимо управления квадрокоптером, он может выполнять роль режиссера, корреспондента, оператора и инженера. Пилотами стали не случайные люди — это сотрудники канала, которые болеют авиацией.

Еще одно достоинство использования квадрокоптера — всепогодность. Каждый пилот еще и метеоролог: он оценивает ситуацию для поднятия летательного аппарата. У пилота есть специальное приложение, которое отслеживает погоду, ситуацию на месте — шквалистый ветер, осадки, яркость солнца, что позволяет поднять квадрокоптер практически в любую погоду, оценивая риски в режиме 24/7.

Важно, что квадрокоптер это не просто гаджет, прибор в техническом арсенале телеканала, а полноправный член команды, можно сказать «искусственный интеллект» в штате телеканала.

ДОМАШНИЙ СЪЕМОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ

Еще одно разработанное техническое решение получило рабочее название «домашний комплект» (ДК). Одним из основных условий при его создании была возможность использования комплекта не только профессиональными операторами, но и любым сотрудником — автором, корреспондентом, продюсером.

Рабочая группа телеканала разработала из нескольких имеющихся в наличии решений конструктор — систему стабилизации, звука и света, которая позволяет работать корреспондентам и операторам в режиме селфи и режиме подсъема.

Основой домашнего комплекта является смартфон (объединенная редакция «Москва Медиа» использует смартфон iPhone 11 Pro Max), установленный на систему стабилизации. В качестве последней специалисты выбрали стедикамы DJI Osmo Mobile 3. Также смартфон укомплектован радиомикрофонами Saramonic Blink 500 B4 для получения чистого, профессионального звука. Кроме того, возможность использования двух передатчиков на одной волне с приемником позволяет проводить запись интервью, просто повесив вторую «петличку» на гостя. Универсальность креплений и разъемов позволяет дооснастить ДК различными устройствами, например световыми приборами, микрофоном-пушкой, в зависимости от условий съемки.

Домашний комплект состоит из системы стабилизации, звука и света, которая позволяет работать в режиме селфи и режиме подсъема

Однако домашний комплект это не только сочетание смартфона с различными гаджетами. Для выполнения технических требований и требований информационной безопасности, а также для возможности выхода в прямой эфир они укомплектованы специализированными программными продуктами. Так, одно из приложений дает возможность корреспондентам не только включаться с основных мест событий, но и проводить запись материала в требуемом формате, для более оперативного последующего монтажа, а также обеспечивает двустороннюю связь между корреспондентом и выпускающим режиссером. В качестве канала передачи информации задействуются сотовые сети, поэтому домашний комплект можно применять в любой точке мира. Второе приложение позволяет оперативно пересылать материал сразу на защищенные, закрытые сетевые ресурсы холдинга. Это дает возможность режиссерам монтажа получить материал в течении нескольких минут.

БЕСКОНТАКТНО ЗНАЧИТ БЕЗОПАСНО

Домашние комплекты стали особенно актуальны во время непростой эпидемиологической ситуации в стране и помогли обеспечить безопасность сотрудникам, когда требовалось сохранить наполнение эфира, при этом сократить контакты между отдельными людьми и количеством людей в съемочной группе в целом. Комплекты устойчивы к внешним воздействиям. Их можно дезинфицировать в домашних условиях. Они не требуют сложного технического обслуживания и помещаются в дамскую сумочку. А подготовить комплект к работе можно меньше чем за минуту.

Для новостных телеканалов важна скорость реакции на событие, и в этом случае домашние комплекты неоценимы. Для этих целей разработана постоянно пополняющаяся «дорожная карта» сотрудников, работающих с ДК. Карта позволяет оптимизировать ресурсы холдинга и сократить время реакции, мобилизуя на место события географически наиболее близкого к объекту съемки сотрудника компании.

Разработала и внедрила эти технические решения творческая команда телеканала во главе с главным продюсером Дмитрием Грачевым и заместителем главного редактора Евгением Мартыновым, а также исполнительным продюсером Натальей Комаровой и техническим директором Игорем Куцом. «Всеобщая цифровизация, высокий уровень развития цифровых сетей и доступность контента практически на любом устройстве вынуждают телеканалы иметь ресурсы, позволяющие проводить съемку в любом месте, в любой момент с сохранением высоких технологических требований и параметров. Квадрокоптеры и домашние комплекты полностью справляются с данными задачами», — отмечает Игорь Куц.

«Использование коптера и домашних комплектов в работе телеканала “Москва 24” — это прорыв в работе новостных телеканалов и новый уровень подачи новостей», — подчеркивает Наталья Комарова.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!