Названы особенности работы VSAT-станции

Коммуникационное оборудование может отказать по разным причинам.

Хорошие люди живут в глубинке, убежден руководитель иркутского провайдера спутникового интернета «Да-Телеком» Дмитрий Малов. Как человеку, который немало поколесил по этому и соседним регионам, устанавливая оборудование VSAT, ему легко поверить.

Порой для того, чтобы заменить оторвавшийся крепеж антенны приходится нанимать вертолет за 120 тысяч рублей, признается Дмитрий. Но людям в той самой глубинке нужна связь, причем настолько, что они буквально готовы отдать за нее последние деньги. Тем приятнее видеть, как VSAT меняет их жизнь.

НОВАЯ ЖИЗНЬ БИБЛИОТЕК

Библиотеки, некогда открытые в каждом относительно небольшом населенном пункте, сегодня находятся в упадке. Во-первых, чтение само по себе все меньше увлекает людей, поскольку есть множество других развлечений и способов получения информации. Во-вторых, читают сейчас все больше с электронных устройств, а каталоги библиотек переместились в онлайн. Тем не менее, эти хранилища бумажных носителей информации продолжают функционировать, и в некоторых местах нашей необъятной страны в них пытаются вдохнуть вторую жизнь. Так, администрация Черемховского района Иркутской области решила сделать из библиотек культурно-информационные центры, в которых функционировали бы детские кружки, где можно было реализовать всевозможный досуг и даже оформить документы на сайте госуслуг, осуществить какие-либо финансовые операции, получить необходимую информацию. Для того, чтобы это все стало возможным администрация района решила оснастить библиотеки каналом связи. В одних населенных пунктах оператор обеспечивал его при помощи радиоканала, а в других установил VSAT-станции Ка-диапазона от Hughes Network Systems.

В результате местные жители видят, что об их потребностях и правах не забывают, у них появляется новый стимул к тому, чтобы не просто принимать эту жизнь, как она есть, а пытаться что-то изменить в ней к лучшему. Именно поэтому, утверждает Дмитрий Малов, оператор в удаленных поселках регулярно работает, что называется, либо в ноль, либо даже себе в убыток, поскольку, согласитесь, непросто устранять цифровое неравенство, когда люди несут тебе последние деньги. В этом смысле особенно приятно наблюдать, как вокруг VSAT в сельской библиотеке возникает новая жизнь.

СВЯЗЬ ДЛЯ ТРАДИЦИОННОЙ И «ЦИФРОВОЙ» ДОБЫЧИ

Когда Дмитрий Малов рассказал, что VSAT критичен для нужд добычи, я поначалу даже смутился, ведь в горной промышленности эта технология используется давно. Для удаленных приисков, участков и буровых спутниковая связь зачастую является единственным способом коммуникации с внешним миром. Но как выяснилось, наряду с традиционной добычей уже несколько лет процветает цифровая, и ей тоже понадобился спутниковый интернет.

Два-три раза в год VSAT-станция спасает компанию от крупных убытков, с лихвой оправдывая применение в роли резервного канала

Развитие майнинга криптовалюты в Иркутске объясняется просто: в регионе очень дешевая электроэнергия, что позволило городу стать одной из столиц мирового майнинга. Здесь он поставлен на промышленную основу: несколько компаний организовали дата-центры, где предоставляют услуги майнинга. Один из игроков данного рынка — Байкальская майнинговая компания — столкнулся с проблемой резервирования каналов. Компания расположена отнюдь не в медвежьем углу — работает в крупном городе и пользуется проводными услугами связи нескольких провайдеров и даже имеет резервный радиоканал. При этом периодически все эти каналы, включая резервный, перестают работать. Однажды попав в такую ситуацию и понеся значительные убытки, Байкальская майнинговая компания заказала у «Да-Телекома» VSAT-станцию Ка-диапазона Hughes, которая обеспечивает еще один резервный канал. Станция обеспечивает доступ в Сеть по самому дешевому тарифу, и всплески активного потребления трафика на ней регистрируются всего несколько раз в год. Как правило, это происходит в результате аварии из-за неумелых действий машиниста экскаватора — компания лишается наземного канала связи и тогда запускает VSAT. Все остальное время станция фактически работает в фоновом режиме (правда, оператор подобрал для заказчика тариф, удобный именно для такого режима работы). Зато те два-три раза в год она спасает компанию от крупных убытков, с лихвой оправдывая такое применение. Для самого оператора это стало неожиданным применением спутниковых технологий, признается Дмитрий Малов, потому что VSAT в городе используют разве что Сбербанк и крупные нефтегазовые компании. Но на самом деле применение спутниковых технологий в криптовалютной индустрии широко распространено. Обычно на спутник ориентируются те компании, которые стремятся к глобальному охвату.

А если говорить про добычу в ее классическом виде, то занятые в этой индустрии люди по-прежнему остаются верными поклонниками VSAT. Например, у буровиков, работающих по заказу «Газпрома», это одно из условий контракта. Точнее, контракт предписывает наличие на буровой установке — к слову, являющейся объектом повышенной опасности — бесперебойной круглосуточной связи. Ее отсутствие предусматривает крупные штрафы — до полумиллиона рублей в день. Поэтому на буровые участки, работающие по заказу «Газпрома», оператор ставит две VSAT-станции Hughes — Ku- и Ка-диапазонов. Основная работа идет в Ка-диапазоне через спутник «Экспресс-АМ5», а на случай отказа можно задействовать станцию VSAT Ku-диапазона, работающую через «Экспресс-АМ33» или «Ямал-402».

МОНИТОРИНГ СЕТИ

Другой пример, когда станция VSAT, казалось бы, годами стоит без какой-либо пользы, но единственная авария разом оправдывает все ее существование — мониторинг сети. Дело в том, что «Да-Телеком» строит радиосети и порой устанавливает свои ретрансляторы в труднодоступных районах, и на тот случай, если с ретранслятором, установленном где-нибудь в горах, что-то случится, существует несколько так называемых точек входа в сеть, реализованных при помощи VSAT, объясняет Дмитрий Малов. С их помощью можно в случае аварии (особенно выхода из строя магистрального канала) определить, что именно произошло, на каком участке и какое оборудование вышло из строя. Одна из таких станций «Да-Телеком» была смонтирована три года назад, после чего к ней никто даже не подходил, а потребляет она минимум трафика. Но два-три раза в год станция выручает оператора, потому что помогает быть на связи, когда выходит из строя основное коммуникационное оборудование. Таким образом VSAT от Hughes обеспечивает радиокольцо на сети оператора. Почему-то эта практика не нашла широкого распространения у других операторов, возможно, здесь довлеет тот же фактор, что и на пользовательском рынке, а именно: о возможностях VSAT не знают те, кому эта технология реально могла бы помочь.

ОБЕСПЕЧИТЬ ГЛАВНЫМ

Коммуникационное оборудование может отказать по разным причинам: от скачка электропитания, от удара грозы, от неосторожных действий людей, и даже от жизнедеятельности насекомых. Станциям VSAT, которые устанавливает «Да-Телеком», порой приходится функционировать в крайне неблагоприятных условиях. Против них, сетует Дмитрий Малов, выступает и природа, и человеческий фактор. А честные 220 В и 50 Гц эти станции видят только по большим праздникам. С заземлением (чего требует производитель) тоже, мягко говоря, не всегда все хорошо. Но станции честно работают, без государственных вложений обеспечивая главное — связывают людей с остальным миром.

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