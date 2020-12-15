Как закон о бесплатных сайтах в РФ отразится на региональщиках

За последние три года в России был принят ряд законопроектов, касающихся телеком-рынка.

Принятие законопроекта о бесплатных интернет-ресурсах, гарантирующего россиянам свободный доступ к социально значимым сайтам, приведет к снижению выручки региональных провайдеров.

Учитывая растущие требования со стороны государства, часть из них могут уйти из бизнеса, предупреждают эксперты.

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ОТЗЫВЫ

За последние три года был принят ряд законопроектов, касающихся телеком-рынка, которые вызвали неоднозначную реакцию со стороны его основных игроков. Достаточно вспомнить закон Яровой и закон «о суверенном Рунете». 2020 год не стал исключением, и в январе президент Владимир Путин инициировал проект «Доступный интернет» (см. врезку).

Крупнейшие операторы связи, конечно, поддержали инициативу главы государства, но предложили для начала провести эксперимент сроком на три месяца. В приказе Минкомсвязи операторам, участвующим в тестировании, было рекомендовано не расторгать договоры с абонентами, которые нарушили сроки и порядок оплаты услуг. Пока речь идет только о домашнем подключении, но в перспективе действие закона могут распространить на мобильную связь.

В начале июля Минкомсвязь анонсировала продление этапа тестирования до 31 декабря, а также сообщила о проявленном интересе граждан к «социальному» пакету от операторов. По данным ведомства, за три месяца каждый из операторов, участвующих в пилотном проекте (Tele2, «Билайн», «МегаФон», МТС, «Ростелеком», «ЭР-Телеком»), в среднем ежемесячно предоставил бесплатный доступ более 50 тыс. уникальных пользователей, а суммарный объем трафика за апрель и май достиг 5,5 Тб.

В ходе послания Федеральному собранию в начале 2020 года президент Владимир Путин анонсировал проект «Доступный интернет», цель которого — обеспечение бесплатного доступа населения к социально значимым отечественным интернет-ресурсам. Для пользователей подключение к таким сайтам будет бесплатным, им не придется платить за трафик, уточнил президент. По словам Путина, это станет конкурентным преимуществом России, создаст новые возможности для образования, творчества, общения и для участия людей в жизни страны.

На первом этапе реализации проекта Минкомсвязь заявила, что доступ к порталу госуслуг и сайтам всех федеральных и региональных органов власти по всей стране будет бесплатным. Если тариф абонента подразумевает какие-либо ограничения по трафику, то трафик посещения сайтов госуслуг и органов власти не будет тарифицироваться. Также эти сайты можно будет посетить при нулевом балансе на счету. Поначалу в министерстве обсуждался механизм компенсации операторам за обеспечение бесплатного доступа к социально значимым сайтам, но позднее от этой идеи отказались. В Минкомсвязи заявили, что для операторов бесплатный доступ к социально значимым сайтам будет не очень обременительным, поскольку основной объем трафика, на котором они зарабатывают — стриминговый, а он не войдет в проект и продолжит быть платным. По оценке министерства, бесплатный доступ к социально значимым сервисам займет до 10% в общем объеме трафика операторов.

«Спрос на данную опцию невысок. Ранее несколько десятков наших клиентов пожелали воспользоваться бесплатным доступом к социально-значимым ресурсам, после чего отказались. Что касается хода эксперимента, то он проходит в полном соответствии с заявленными целями». — сообщили «Телеспутнику» в пресс-службе «ЭР-Телеком Холдинга».

На текущий момент в реестр входит 371 сайтов, доступных бесплатно. К ним отнесли все российские соцсети, включая «Одноклассники» и «ВКонтакте», а также многие сервисы «Яндекса». При этом для части сервисов предусмотрено требование о наличии отдельной версии сайта, где отсутствует трансляция потокового видео.

С критикой законопроекта выступили как отраслевые ассоциации, так и государственные структуры. Минфин и Минэкономразвития предупредили о возможном росте дополнительных расходов операторов. В свою очередь, главы четырех региональных ассоциаций операторов связи в письмах главе правительства Михаилу Мишустину сообщили о рисках снижения качества услуг и банкротства для небольших провайдеров в случае принятия законопроекта.

По оценке комиссии по связи и информационно-коммуникационным технологиям Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), данной в феврале текущего года, ежегодные затраты на реализацию требований законопроекта только ведущих российских операторов связи могут составить более 150 млрд руб. и в дальнейшем будут расти на 30—40% каждый год.

РСПП пришла к выводу, что в условиях необходимости высоких затрат операторов на реализацию законов в части противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности, очередное обременение компаний недопустимо, а отсутствие государственных компенсаций затрат приведет к снижению экономических показателей отрасли и замедлению развития инфраструктуры сетей связи.

После трех месяцев тестирования эти опасения подтвердились, отметил ответственный секретарь комиссии РСПП по телекоммуникациям и информационным технологиям Вячеслав Судьин. Он добавил, что организация планирует представить подробные результаты исследования в июле этого года.

УГРОЗА БАНКРОТСТВА

По данным «ТМТ Консалтинг», в 2019 году 71% российских абонентов обслуживали пять крупнейших интернет-провайдеров. В условиях насыщения рынка многие из них покупают региональных конкурентов. Так, в первой половине 2020 года «Ростелеком» на эти цели потратил более 5 млрд руб.

Региональные операторы оказались зажаты в тиски с двух сторон: с одной стороны, растет конкуренция со стороны федеральных компаний, с другой — государство постоянно усиливает законодательное давление. Принятие закона о «Доступном интернете» станет еще одним ударом для небольших региональных компаний. «Это еще одно обстоятельство, которое может вынудить операторов продать свой бизнес или объединяться с другими компаниями», — считает генеральный директор ИАА TelecomDaily Денис Кусков.

«Трудно сказать, обанкротятся ли операторы, но на фоне растущих требований со стороны государства часть небольших провайдеров, вполне вероятно, покинут бизнес именно по причине давления со стороны государства, а не конкуренции, — предупреждает технический директор компании «Теле-Маг» Алексей Амелькин. — Пока это мы наблюдали в основном со стороны операторов кабельного телевидения, но это может начаться и среди операторов доступа в интернет».

При этом эксперт добавил, что обвал рынка, скорее всего, не случится, но будет снижение доходов, которое операторы станут компенсировать подъемом цен на услуги или будут искать другие пути возмещать выпадающие доходы. «В любом случае за все платят абоненты, и в данном случае “за того парня” тоже им же и придется платить», — говорит Амелькин.

Генеральный директор компании «Ордерком» Дмитрий Галушко также выразил уверенность, что принятие закона не обвалит рынок, потому что региональные операторы «самые живучие, они делали бизнес в лихие 90-е». При этом полностью бесплатного доступа, по его мнению, не будет. «Введут плату за техобслуживание абонентской линии, условные 100 рублей, это будет как с бесплатными мультиплексами цифрового эфирного ТВ», — считает эксперт.

По оценке генерального директора компании «Комфортел» Дмитрия Петрова, принятие законопроекта приведет к снижению выручки региональных операторов. Сейчас по истечении оплаченного срока действия тарифов операторы отключают своим абонентам доступ в интернет и тем самым вынуждают их своевременно оплачивать данную услугу. После введения реестра социально значимых сайтов с бесплатным доступом какая-то часть пользователей будет довольствоваться таким вариантом. По подсчетам «Комфортела», это приведет к падению общей выручки на 5% и снижению чистой прибыли вдвое. К банкротству принятие закона не приведет, но операторам придется повысить цены на основные тарифы, и за социально значимый интернет будут платить все остальные абоненты. «Если государство хочет проявить таким образом заботу о гражданах, то оно должно субсидировать прямые затраты и, самое главное, неизбежные потери компаний», — уверен Петров.

Похожего мнения придерживается Денис Кусков. По его словам, государство должно либо компенсировать операторам затраты на реализацию законопроекта, либо предоставить налоговые льготы. «Если сравнивать с мировыми тенденциями, я не помню случаев, чтобы в развитых странах принимали подобный законопроект, когда к значительному количеству ресурсов, включая коммерческие, вроде “Одноклассников” и “ВКонтакте”, обеспечивался бы бесплатный доступ. На мой взгляд, это бессмысленно», — подытожил эксперт.

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