Скончался экс-аким Карагандинской области Петр Нефедов

Петр Петрович пять лет работал акимом Карагандинской области, затем - заместителем министра энергетики, индустрии и торговли, заместителем министра энергетики и минеральных ресурсов РК, советником премьер-министра.

На 80-м году ушел из жизни известный государственный деятель, патриот Казахстана Петр Петрович Нефедов, сообщает zakon.kz.

Информацию об этом разместило в своем Telegram-аккаунте Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК.

Петр Петрович прожил насыщенную событиями жизнь. Горный инженер, выпускник Карагандинского политехнического института, кандидат технических наук, а впоследствии - член-корреспондент Инженерной академии, начал свою трудовую деятельность в 1963 году путевым проходчиком шахты.

По карьерной лестнице прошел все ступени до руководителя крупнейшего предприятия Карагандинского угольного бассейна — Шахты им. И.А.Косте́нко, был избран депутатом Верховного Совета Казахской ССР. За свои трудовые заслуги награжден орденами "Знак Почета" и "Шахтерская слава" двух степеней.

Петр Петрович пять лет работал акимом Карагандинской области, затем - заместителем министра энергетики, индустрии и торговли, заместителем министра энергетики и минеральных ресурсов РК, советником премьер-министра.

Руководство и коллектив МИИР РК выражают глубокие соболезнования его родным и близким.

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