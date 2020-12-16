Какие новые законы ТВ-рынка приняли в России

Группа депутатов Госдумы предложила законопроект, который предполагает использование для идентификации ЕБС либо другие подобные технологии, но только при письменном согласии абонента.

Последний месяц весны и начало лета запомнятся по многим причинам. Пандемия коронавируса внесла коррективы и в законодательное регулирование: в этот период правительство включило СМИ в список наиболее пострадавших от COVID-19 отраслей экономики, Минкомсвязь выпустила приказ о лицензионных послаблениях в сфере аналогового телерадиовещания, а в Госдуму был внесен законопроект о регулировании удаленной работы.

ТИТРЫ БЕЗ УСКОРЕННОЙ ПЕРЕМОТКИ

В преддверии майских праздников сообщалось о готовности текста законопроекта, обязывающего телеканалы демонстрировать заключительные титры кинофильмов без ускоренной перемотки в течение одной минуты. На его подготовку ушел почти год.

Впервые о планах принять данный законопроект стало известно еще летом 2019-го. Первоначально речь шла о 45 секундах транслирования титров без перемотки. Но, по словам главы комитета Госдумы по культуре Елены Ямпольской, после проведенного анализа было решено остановиться на одноминутном варианте, так как за это время по экрану успевают пройти имена всех основных создателей и исполнителей ролей.

Необходимость в принятии закона Ямпольская объясняет проявлением неуважения к культуре и создателям фильмов из-за ускоренной демонстрации титров. Известный режиссер Владимир Хотиненко инициативу поддержал, но призвал с пониманием относиться к тому, что это сложно организовать на телевидении. «Они реально не очень могут», — пояснил он, добавив, что нужен компромисс и, например, 30 секунд было бы достаточно для демонстрации основных титров на нормальной скорости.

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ МУЛЬТИПЛЕКСОВ

В середине марта Минкомсвязь опубликовала приказ, описывающий требования к качеству звука и изображения обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов. Данные требования применяются к операторам связи, которые транслируют цифровые мультиплексы.

Согласно требованиям, оператор обязан обеспечить трансляцию сигналов таких телеканалов и радиоканалов в цифровом формате с постоянной неизменяемой скоростью программного потока MPEG-4 не менее 3 Мбит/с, из них постоянная скорость видео не менее 2720 Кбит/с, постоянная скорость аудио не менее 192 Кбит/с.

Также операторы должны организовать во всей эксплуатируемой ими сети постоянную неизменяемую скорость программного потока не ниже значения, полученного в точке присоединения к сети передающего оператора, и обеспечить надлежащее качество звука и изображения обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов.

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ СМИ

В конце мая случилось то, чего медиаотрасль ждала с самого начала пандемии, — правительство включило СМИ в список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей. Инициативу поддержали глава Минкомсвязи Максут Шадаев и несколько губернаторов.

В итоге в правительстве признали, что медиаотрасль оказалась в сложной ситуации: выручка от продажи прессы сократилась, а доходы от рекламы снизились. В постановлении говорилось, что мерами поддержки смогут воспользоваться издатели книг, газет, журналов, теле- и радиокомпании, а также сетевые издания и информагентства.

СМИ получили ряд льгот, в числе которых отсрочка от уплаты всех налогов, кроме НДС. Помимо этого, государство ввело временный мораторий на банкротства и проверки СМИ и предусмотрело предоставление беспроцентных кредитов для выплат зарплат и кредитование по ставке 2% на любые цели.

Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин пообещал, что на госпомощь смогут претендовать все СМИ. Однако к середине июня выяснилось, что получить поддержку не сумели 152 телерадиокомпании, среди которых «Кубань 24» (Краснодар), «Вся Уфа» и «Губерния» (Хабаровск). Телеканалы, имеющие ОКВЭД 61.10 («Деятельность в области связи на базе проводных технологий») или коды семейства 73.1x («Рекламная деятельность»), не попадают под поддержку. Основной ОКВЭД должен быть 60 («Деятельность в области телевизионного и радиовещания»).

В некоторых случаях в отказе были виноваты сами вещатели. У части из них была налоговая задолженность более 3 тыс. руб., другие поздно подали заявление. Некоторые получили отказ, потому что количество работников в мае — июне составляло менее 90% от количества работников в марте 2020 года.

ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ПОСЛАБЛЕНИЯ

Пандемия и сопутствующий экономический кризис, коснувшийся медиаотрасли, привели к появлению еще одной законодательной инициативы. Минкомсвязь выпустила приказ о сокращении перечня требований и лицензионных условий в сфере аналогового телерадиовещания. Его действие продлится до 31 декабря 2020 года.

Сокращение лицензионных требований должно помочь региональным вещателям серьезно сократить издержки на передачу сигнала, пояснял замглавы ведомства Алексей Волин.

Согласно документу, теле- и радиоканалы смогут не осуществлять вещание с 0 до 6 часов утра, понизить мощность передатчика и сократить территорию покрытия. Необязательным становится предоставление сведений об операторах связи, которые осуществляют трансляцию.

Приказ был подготовлен по просьбе Национальной ассоциации телерадиовещателей (НАТ). Ассоциация обратилась в РТРС с просьбой снизить издержки телерадиокомпаний на передачу аналогового сигнала на время пандемии коронавируса. В свою очередь РТРС предложила свои варианты снижения ежемесячного платежа, однако они подразумевали вещание с нарушением условий лицензии. В середине апреля НАТ обратилась к Алексею Волину с просьбой разрешить телерадиокомпаниям послабления в части лицензий, в том числе не вещать с полуночи до 6 утра. После рассмотрения обращения министерство выпустило проект приказа о послаблениях.

РАБОТА НА УДАЛЕНКЕ

В середине июня в Госдуму был внесен законопроект о регулировании удаленной работы, в котором предлагается изменить главу 49.1 Трудового кодекса РФ с целью «повышения гибкости занятости и применения информационно-коммуникационных технологий в трудовых отношениях».

Законопроект содержит нормы, касающиеся рабочего времени и отдыха удаленных работников, регламентирует типы дистанционной занятости, основания для их применения, а также порядок взаимодействия работника и работодателя.

Согласно законопроекту, допускается заключение трудового договора о дистанционной работе и соглашения об изменении его условий путем обмена электронными документами. При этом в качестве места заключения такого договора указывается место нахождения работодателя. Кроме того, для расторжения трудового договора об удаленной работе устанавливаются общие основания, предусмотренные ТК РФ, а не самим договором, как это было ранее.

В документе предусмотрены три типа удаленной занятости: дистанционная работа, временная дистанционная работа и комбинированная работа. В первом случае речь идет о выполнении должностных функций вне места нахождения работодателя. Второй предусматривает возможность временно работать удаленно. Под комбинированной работой подразумевается режим, когда сотрудник только часть времени работает удаленно.

Данный законопроект поддержали крупнейшие телеком-операторы. В частности, в «ЭР-Телеком Холдинге» (бренд «Дом.ru») сообщили о готовности перевести до 30% сотрудников на удаленный режим работы.

ДИСТАНЦИОННАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ

В конце июня в поле зрения СМИ попал новый законопроект Минэкономики, в котором предложена альтернативная версия дистанционной идентификации сотовых абонентов на фоне готовящегося закона о дистанционном взаимодействии граждан и организаций.

Авторы законопроекта предлагают ввести в закон «О связи» норму, позволяющую заключать договор об оказании услуг онлайн, используя не только Единую биометрическую систему (ЕБС), оператором которой выступает «Ростелеком», но и просто «технологии обработки биометрических персональных данных». Таким образом абоненту не потребуется предварительно давать письменное согласие на обработку данных — оно будет получено оператором одновременно с началом прохождения идентификации.

До этого Минкомсвязь внесла на рассмотрение свой законопроект, в котором предлагается использовать Единую систему идентификации и аутентификации и ЕБС «Ростелекома» для дистанционной идентификации абонентов сотовых операторов. Также в апреле группа депутатов Госдумы предложила законопроект, который предполагает использование для идентификации ЕБС либо другие подобные технологии, но только при письменном согласии абонента.

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