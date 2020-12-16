Достаточно ли дома одного телевизора

Каждый установщик делает для себя определенный вывод по поводу оптимального способа трансляции спутникового ТВ на несколько телевизоров.

Спор о выборе «кнопки на пульте» во многих семьях сегодня разрешают покупкой еще одного телевизора.

Как утверждают установщики спутникового оборудования, на количество телевизоров не всегда влияют финансовые возможности потребителей, площадь жилья и его местонахождение. Здесь дело исключительно хозяйское. А вот по вопросу разводки сигнала спутникового ТВ на несколько телевизоров в пределах одного домохозяйства пользователи обращаются непосредственно к профессионалам. Какой способ подключения оптимальный и в каком случае достаточно для этого одной антенны?

ГЛАВНОЕ — ПРИЕМ СИГНАЛА СО СПУТНИКА

Технический специалист по работе с юридическими лицами «Триколора» Анатолий Баталов из Москвы одной из немаловажных причин увеличения количества домохозяйств с несколькими телевизорами называет прежде всего оценку качества спутникового телевидения. «Как правило, подключают спутниковое ТВ ко второму, третьему телевизору те, кто уже является пользователем оператора и кого устраивают пакет каналов, качество трансляции, поэтому они понимают, что выгоднее подключить телевизоры к имеющейся системе, тем более что это стало возможным за одну и ту же абонентскую плату», — рассказывает Анатолий Баталов. Он отмечает, что самые бюджетные варианты подключения возможны, если на антенне установлен двойной конвертер, от которого проведены два провода к каждой приставке. Или же от антенны протягиваются два кабеля к приставке-серверу, а от него, в свою очередь, идет Ethernet-провод к приставке-клиенту. По словам установщика, особое внимание в подключении следует уделить выбору качественного кабеля, поскольку от него зависит проводимость сигнала, особенно когда его приходится прокладывать снаружи дома. «Правда, бюджетный вариант зависит и от того, какого поколения оборудование применяется. Если к двухтюнерной приставке подключить можно, то однотюнерная требует замены на антенне конвертера», — объясняет Анатолий Баталов.

Установщик Алексей Юферицын из Великого Устюга главным условием подключения спутникового ТВ называет техническую возможность приема сигнала со спутника. «За последние две недели мне дважды пришлось отказать клиентам в установке. Люди переезжали из одной квартиры в другую. На новом месте жительства требовалась замена устаревшего оборудования на новое для просмотра каналов через интернет, но жильцы менять не захотели», — рассказывает он. По словам Алексея Юферицына, немаловажным условием подключения спутникового ТВ является и платежеспособность абонента: бывает, что техническая возможность и желание расходятся с имеющимися финансами, а бывает наоборот, при финансовой возможности пользователь не желает увеличивать расходы на ТВ.

Установщик из Воронежа Константин Агеев замечает, что если телевизор поддерживает смарт ТВ, а в доме имеется интернет, то можно установить необходимое ПО для просмотра контента по Сети.

В ПОИСКЕ ОПТИМАЛЬНОГО РЕШЕНИЯ

Установщик из Иркутской области Валерий Харитонов замечает, что «Триколор» верно уловил тенденцию к увеличению количества телевизоров в домохозяйствах, и придумал для приема спутникового телевидения систему «сервер – клиент», предоставляющую возможность получить доступ к разному контенту на двух телевизорах одновременно, используя одну смарт-карту. «При наличии финансовой возможности клиенты устанавливают в каждой комнате по ресиверу, одну антенну для всех, конвертер с несколькими выходами и проводят разводку по комнатам на ресивер. Мне доводилось устанавливать и системы с несколькими разными спутниковыми операторами, и с несколькими антеннами. Но бюджетными такие варианты не назовешь», — признается он. Оптимальным предложением, по мнению Валерия Харитонова, может быть установка в определенных комнатах — при возможности приема — ресиверов с приемом эфирной цифры. «Пусть будет 20 каналов, но, как показывает практика, многим и их достаточно, например зрителям важно наличие новостных каналов», — заметил он.

Константин Агеев считает, что схема, когда применяется одна антенна, приставка-сервер и приставка-клиент, выгоднее, так как она подразумевает одну абонентскую плату. Схема раздачи спутникового ТВ с задействованием одной антенны и сплиттера удобнее, например, при использовании модуля условного доступа. «Однако в этом случае будет две абонентские платы и более, — уточняет он. — Возможны и такие схемы, как несколько спутниковых антенн разных операторов, добавление к имеющемуся оборудованию в целях просмотра разных каналов от разных операторов».

Алексей Юферицын затрудняется назвать приемлемый для всех вариант разводки и подключения — к решению данного вопроса стоит подходить с учетом конкретной ситуации. Он подтверждает это примером из собственной практики, когда был неправильно подобран вариант разводки на несколько телевизоров. «Многие жители нашего города сдают жилплощади для туристов, которые называют обязательным условием наличие телевизора, — рассказывает установщик. — Один владелец частного дома решил на этой услуге сэкономить. Он купил комплект “сервер — клиент”, в одной части дома установил “сервер”, в другой — “клиент”. Частный дом имеет два отдельных входа. В каждой половине дома проживали туристы из разных регионов страны. Когда туристы из квартиры, где был установлен “сервер”, уходили и выдергивали вилки из розеток, во второй квартире просмотр передач становился невозможным. Раздраженные гости уезжали, на их место приезжали другие и тоже высказывали хозяину недовольство. В итоге владельцу пришлось пересмотреть схему разводки на несколько телевизоров».

СКОЛЬКО СИТУАЦИЙ, СТОЛЬКО И СХЕМ

Исходя из собственного опыта работы и возникающих ситуаций, каждый установщик делает для себя определенный вывод по поводу оптимального способа трансляции спутникового ТВ на несколько телевизоров. «Одна антенна, кабель, приставка-сервер, к нему оптимально подсоединить роутер, если раздача планируется более чем на один телевизор. И к роутеру подсоединить кабелем “витая пара” необходимое количество приставок-клиентов, хотя можно сейчас соединить напрямую и с телевизорами, и по Wi-Fi с теми же телевизорами, и планшетами, смартфонами. Современное оборудование “Триколора” позволяет делать это так же через Wi-Fi, без кабелей. Единственная проблема при этом — дальность от роутера, что, соответственно, отражается на качестве приема», — описывает Валерий Харитонов.

При подключении нескольких телевизоров к спутниковому ТВ рекомендую использовать конвертеры на несколько независимых выходов, советует Алексей Юферицын. «Безответственные установщики стараются поставить очередную антенну, хотя в этом нет необходимости. И монтаж нового комплекта будет стоить дороже, нежели прокидывание провода к уже установленной антенне. Бывает, что устанавливаю конвертеры на два, реже — на четыре выхода, а за последний год абоненты просили “головку” на восемь независимых выходов. Приходилось устанавливать две антенны с конвертерами на четыре выхода. Очень редко использую сплиттеры. Данный способ применяю, когда в квартирах сделан евроремонт, в ходе которого не проложили кабели», — делится он/

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