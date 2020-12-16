Спорные частоты и экономика сетей 5G

Для реализации технологии 5G в России необходима комбинация из трех частотных диапазонов.

Государство начало выдавать сотовым операторам лицензии на оказание услуг связи стандарта 5G. Пока речь идет о непопулярных частотах и развертывании локальных сетей для бизнес-клиентов. Вопрос о выделении «золотого» диапазона все еще остается нерешенным, а без этого невозможно организовать массовое развертывание сетей пятого поколения, настаивают эксперты.

В конце июля МТС первым из участников «большой четверки» получил лицензию на оказание услуг мобильной связи 5G в диапазоне 24,25–24,65 ГГц в 83 субъектах страны. С одной стороны, это хорошая новость — компания наконец-то получит возможность построить полноценную инфраструктуру, пусть и для специфических индустриальных и бизнес-применений. При этом со стороны государства пока остаются нерешенными множество важных вопросов, касающихся выделения приоритетного для развития 5G диапазона частот 3,4–3,8 ГГц, а также использования оборудования зарубежных и российских компаний.

ЧАСТОТЫ НЕ ДАЮТ

Так называемый «золотой» диапазон частот 3,4–3,8 ГГц является самым популярным для развертывания сетей 5G. Наряду с другими частотами его успешно применяют в странах Евросоюза, в Южной Корее, Австралии, Китае. В России данный диапазон занимают средства спутниковой связи Минобороны и Федеральной службы охраны, а также наземные станции фиксированной спутниковой связи «Газпром космические системы» и ФГУП «Космическая связь».

Весной прошлого года «большой четверке» удалось убедить Минкомсвязь в необходимости провести конверсию используемых силовиками радиочастот. Однако в ведомстве подчеркнули, что в «золотом» диапазоне можно будет высвободить только 40–80 МГц, в зависимости от места развертывания сети, поэтому другие диапазоны также придется использовать.

Несмотря на позицию Минкомсвязи, летом 2019 года Совет безопасности РФ отказался передавать необходимый операторам диапазон для гражданских нужд. А чуть позже президент Владимир Путин наложил резолюцию «Согласен» на соответствующее письмо Совбеза, тем самым поставив точку в этом вопросе, хотя, возможно, и не окончательную.

Пока операторы тестируют связь пятого поколения в диапазонах 4,8–4,9 ГГц и выше 20 ГГц (так называемом миллиметровом диапазоне), однако они не могут использоваться в качестве основных, говорят эксперты и представители операторов связи. «Миллиметровый диапазон не позволяет строить полноценные сети 5G, в частности, из-за низкой проникающей способности волны. Поэтому этот диапазон может рассматриваться только как дополнительный к 3,4–3,8 ГГц», — комментирует руководитель департамента стратегических коммуникаций Tele2 Ольга Галушина.

Большое преимущество диапазона 3,4–3,8 ГГц в том, что для развертывания сети можно задействовать имеющуюся инфраструктуру, это показал опыт Южной Кореи, объясняет вице-председатель 3GPP RAN3 Саша Сироткин. Если вести речь о миллиметровом диапазоне, то здесь возможно достигнуть большой скорости передачи данных, но расстояние от объектов инфраструктуры должно быть гораздо меньше, поэтому требуется большее количество базовых станций. Это огромные затраты, поэтому если у операторов нет доступа к частотам ниже 6 ГГц, то это значительно увеличивает инвестиции в развертывание сети, предупреждает эксперт.

Строить сеть для обеспечения широкого охвата в полосе 4,9 ГГц примерно в 1,5–2 раза дороже в сравнении с 3,4–3,8 ГГц, не говоря уже о миллиметровом диапазоне, который вообще не предназначен для этих целей, подчеркивает руководитель департамента беспроводных технологий J'son & Partners Сonsulting Виталий Солонин. Отказ от диапазона 3,4–3,8 ГГц также приведет к тому, что территория России выпадет из глобального роуминга 5G. Другой важной проблемой является крайне ограниченный ряд абонентских устройств в непопулярных диапазонах 5G, а следовательно их высокая цена, добавляет он.

Для реализации технологии 5G в России необходима комбинация из трех частотных диапазонов. Для широкого покрытия и умеренной емкости — ниже 3 ГГц, для высокой емкости — от 3 до 6 ГГц и для сценариев со сверхвысокой емкостью и для промышленной автоматизации — свыше 26 ГГц, говорит представитель компании Ericsson. По его словам, отсутствие любого из этих частотных компонентов ведет к существенному увеличению сроков и стоимости внедрения сетей пятого поколения, вплоть до практической невозможности решить эту задачу с экономической целесообразностью.

ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Пока остается нерешенным вопрос правового регулирования, касающийся использования иностранного и российского оборудования для развертывания 5G. Минкомсвязь предлагала внести поправку к федеральному проекту «Информационная инфраструктура», предусматривающую требование строить сети 5G преимущественно на оборудовании российского производства. Однако инициативу не поддержала рабочая группа АНО «Цифровая экономика», в которую входят в том числе представители всех крупных операторов связи.

Концерн «Созвездие» (входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех») начал разрабатывать 5G-оборудование в 2019 году. Оно соответствует международным стандартам 3GPP и совместимо с решениями других вендоров. Как сообщили в пресс-службе «Ростеха», в продукции будет использоваться программное обеспечение на аппаратно-независимых платформах в соответствии со спецификациями Open Radio Access Network (Open RAN).

Данную инициативу поддержал оператор МТС, который совместно со «Сколтехом» и ООО «Элемент» (входит в «Ростех») примет участие в разработке и производстве оборудования с открытой архитектурой. Но, как указывается в документах Минкомсвязи, российское оборудование для 5G появится не раньше 2024 года. А пока МТС будет строить свою сеть для B2B-клиентов преимущественно на оборудовании Ericsson и Huawei, прокомментировал пресс-секретарь оператора Алексей Меркутов.

Для разработки высокотехнологичного оборудования для 5G нужны большие инвестиции в R&D, государственная поддержка, наличие соответствующих технологий, время и кадры; к сожалению, многого из этого в России нет, признается Виталий Солонин. По его мнению, российским разработчикам остается только адаптация зарубежных технологий или, проще говоря, переклеивание шильдиков. «Еще есть слабая надежда на решения с открытой архитектурой, которые якобы позволят операторам отказаться от дорогостоящих решений традиционных иностранных вендоров — Huawei, Nokia и Ericsson. Но на текущий момент с Open RAN остается много нерешенных вопросов», — добавил эксперт.

Пока в России нет четких принципов построения 5G-инфраструктуры, отметил генеральный директор ИАА TelecomDaily Денис Кусков. В большей степени речь идет об организации локальных производств западных вендоров на территории РФ. По большому счету нашей стране необходимо самой разрабатывать технологии и оборудование для сетей пятого поколения, но учитывая наше значительное отставание, делать это с участием зарубежных игроков, прежде всего китайских, более целесообразно, считает аналитик.

СТОИМОСТЬ И СРОКИ РАЗВЕРТЫВАНИЯ

В концепции Минкомсвязи создания и развития 5G/IMT-2020 в РФ, утвержденной в конце 2019 года, рассматриваются три основных сценария развертывания сетей пятого поколения: самостоятельное строительство каждым из федеральных операторов собственной сети (85–90% собственных базовых станций и 10–15% — совместных), совместное строительство и использование опорных сетей 5GC (30–50% собственных базовых станций и 50–70% — совместных), а также использование единого инфраструктурного оператора.

Оценка общих затрат операторов на строительство сети 5G в городах-миллионниках, в зависимости от реализуемого сценария, варьируется от 55 млрд до 161 млрд рублей

Согласно документу, при реализации первого сценария общие затраты на развертывание сети 5G в Москве к 2024 году достигнут 41 млрд рублей, по второму — 29 млрд рублей, по третьему — 16 млрд рублей. Это без учета стоимости конверсии радиочастотного спектра. Оценка общих затрат операторов на строительство сети в городах-миллионниках, в зависимости от реализуемого сценария, варьируется от 55 млрд до 161 млрд рублей.

Эксперты «МегаФона» в 2018 году оценивали совокупный объем затрат на внедрение 5G в течение пяти лет в 300 млрд рублей. По подсчетам компании PwC, каждому российскому сотовому оператору в период с 2020 по 2027 год придется вложить по 130–165 млрд рублей.

По данным Минкомсвязи, срок окупаемости затрат операторов на строительство сетей 5G, в зависимости от выбранного сценария развития, составит 5–8 лет. А совокупный чистый доход всех операторов на основе потока платежей до 2030 года будет варьироваться от 189 млрд до 451 млрд рублей при базовом сценарии социально-экономического развития.

Однако без решения вопроса с выделением частот в диапазоне 3,4–3,8 ГГц Россия начнет заметно отставать от других стран в развитии 5G и ранее запланированные сроки придется сдвигать на несколько лет, предупреждают эксперты. Прогноз по срокам массового внедрения технологии в городах-миллионниках можно будет сделать после наступления ясности со сроками распределения необходимых операторам частот, считает представитель компании Ericsson.

Срок запуска сетей 5G в 10 городах-миллионниках, прописанный в нацпрограмме «Цифровая экономика», — 2022 год. Однако в лучшем случае он будет сдвинут на два года, оценивает Виталий Солонин.

По мнению Дениса Кускова, первые реальные коммерческие сети в городах-миллионниках (с ковровым покрытием) появятся не ранее 2022-го, а по всей России это может произойти уже в 2023 году. «Таким образом, мы будем отставать на 4–5 лет от других стран, которые первыми запустили сети пятого поколения», — заключил он.

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