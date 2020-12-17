Как изменился импорт и продажи смартфонов в России

Сокращение объемов импорта произошло за счет дешевых телефонов.

Количество импортированных в Россию мобильных телефонов, особенно бюджетных, сокращается.

При этом в денежном выражении их продажи выросли — и это несмотря на карантинные ограничения. То есть россияне постепенно отказываются от кнопочных мобильников и смартфонов начального уровня и проявляют интерес к чуть более дорогим устройствам, следует из отчета Аналитического центра GS Group, подготовленного на основе статистики внешней торговли.

СТРУКТУРА ИМПОРТА

Импорт мобильных телефонов (кнопочных и смартфонов) в Россию по итогам первого полугодия 2020-го сократился на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: с более 20 млн до 19,1 млн штук, следует из отчета.

Сокращение объемов импорта произошло за счет дешевых телефонов. Поставки мобильников стоимостью до 8 тыс. руб. упали на 27%. Ввоз устройств ценовой категории от 2 до 8 тыс. руб. сокращается третий год подряд и в первом полугодии их объем составил 2,3 млн штук, показав падение на 34% по сравнению с годом прошлым. Импорт мобильников дешевле 2 тыс. руб. сократился на 21%, до 3,9 млн штук.

Устройства дешевле 2 тыс. руб. включают смартфоны начального уровня, но в основном к ним относятся кнопочные мобильные телефоны, отмечают в Аналитическом центре GS Group. По данным группы «М.Видео-Эльдорадо», в первой половине года спрос на кнопочные телефоны снизился на 26% и в течение этого периода их продалось 2,9 млн штук, а доля в общих продажах мобильников снизилась до 17%.

«Категория [кнопочных телефонов] теряет популярность, но имеет свою аудиторию. Кнопочные модели выбирают как дополнительный недорогой девайс, как средство связи для детей или пожилых людей. Из преимуществ “сотовых” перед смартфонами можно назвать длительное время работы без подзарядки, низкую цену, надежность», — отметили в пресс-службе «М.Видео-Эльдорадо».

Руководитель аналитического центра GS Group Александр Сурков: «Главная интрига второй половины 2020 года — это ответный ход Huawei на санкции со стороны США. Все ждут, как технологический гигант решит проблему с поставками чипов: станет производить самостоятельно или вместе с кем-то, и насколько быстро и качественно это сделает, или наоборот — временно сократит свое присутствие на рынке. Текущего запаса чипов компании хватит до конца года и на поставках это не отразится, но паника вокруг бренда может охладить спрос на устройства. Ясно одно: в ближайшее время не будет решен конфликт США и Huawei из-за телекоммуникационного оборудования, в котором проблемы сегмента смартфонов стали скорее следствием. А значит, все ведущие игроки (Apple, Samsung, Xiaomi) и догоняющие (Oppo, Vivo) постараются воспользоваться неудачами гиганта и нарастить свою долю рынка за его счет. С учетом продолжения карантинных мер потребность в мощных смартфонах будет только расти, поэтому во второй половине года рынок покажет те же тенденции: рост спроса на средние и дорогие модели, консолидация рынка четверкой брендов, снижение доли дешевых, в том числе кнопочных мобильных телефонов».

Импорт телефонов дороже 8 тыс. руб, по оценке GS Group, вырос на 6%, а устройств в ценовом сегменте 26–60 тыс. руб. — в два с половина раза.

БРЕНДЫ

Около 86% всех поставок мобильных телефонов приходятся на четыре бренда: Samsung, Apple, Xiaomi и Huawei. При этом доли Apple и Samsung почти не изменились по сравнению с прошлым годом, а у Xiaomi и Huawei выросли за счет сокращения долей других вендоров, следует из отчета.

За отчетный период больше всего телефонов привез Huawei: 5,1 млн штук, или на 19% больше по сравнению с аналогичным периодом года прошлого. Однако во втором квартале лидерство было у Samsung, который импортировал 2,3 млн устройств против 2,2 млн у его китайского конкурента. В целом за полугодие поставки мобильных телефонов Samsung в Россию снизились на 8%, до 4,5 млн штук. В GS Group отмечают, что производитель практически ушел из сегмента недорогих мобильников, уступив его Huawei.

Заметнее всего выросли поставки у Xiaomi — на 45%, до 2,3 млн штук. И если в первом квартале доля ввезенных телефонов вендора равнялась 15%, то во втором уже 20%. Доля Apple по итогам шести месяцев составляет 8,3%. За этот период компания импортировала в страну 1,3 млн смартфонов — рост составил 9%. Из них доля тех, что стоят дороже 60 тыс. руб., равнялась 72%.

В «Ситилинке» косвенно подтверждают подсчеты GS Group. В компании отмечают, что за первые шесть месяцев самыми продаваемыми брендами стали Samsung, Apple, Xiaomi, Honor (принадлежит Huawei). Пятое место, по данным ретейлера, досталось Realme (в составе OPPO).

По оценке «М.Видео-Эльдорадо», в течение первого полугодия под брендами Honor, Huawei, Xiaomi продавался каждый второй смартфон в России (без учета кнопочных телефонов). В целом на первую пятерку самых популярных брендов, куда также входят Apple и Samsung, приходится 84% штучных продаж и 94% денежного объема рынка. Позиции китайских производителей — Xiaomi и Huawei — за последние два года укрепились: в 2018 году они совокупно занимали около 25% российского рынка смартфонов, в 2019-м — 41%, а с начала 2020 года их доля увеличилась до 52%.

ПРОДАЖИ

За первые шесть месяцев 2020 года продажи мобильных телефонов в России в денежном выражении выросли на 9% и составили 341 млрд руб, говорится в отчете GS Group. Авторы исследования полагают, что, несмотря на снижение объемов импорта, положительная динамика продаж во многом связана с ростом средней цены устройств.

По этому параметру лидерами выступают Samsung и Apple, на долю каждого из которых приходится примерно 30% от всех средств, вырученных от продажи телефонов. При этом если у Apple за рассматриваемый период выросло и количество проданных смартфонов, и средний чек, то у Samsung только средняя стоимость, а объемы продаж сократились.

Выручка Huawei от реализации смартфонов в России снизилась на 2,5%. Как указано в отчете GS Group, это связано с тем, что бренд стремится стать «народным» и делает упор на недорогие модели. Xiaomi, наоборот, смог поднять среднюю стоимость продаваемых мобильных телефонов и выручка компании от их продаж выросла на 78%.

Старший вице-президент по коммерческой деятельности компании «Связной» Давид Борзилов: «Объем рынка мобильных телефонов в России в первом полугодии 2020-го вырос по сравнению с аналогичным периодом 2019-го на 7% и составил 235,3 млрд рублей. Количество проданных мобильных телефонов сократилось на 2% и составило 16,8 млн устройств. Средняя цена увеличилась на 10% до 13 955 рублей. Массовый спрос как в текущем, так и в прошлом году был сконцентрирован в ценовом сегменте от 10 до 15 тыс. рублей. Тем не менее заметно смещение интереса покупателей в сторону устройств стоимостью выше 50 тыс. рублей, они показали наибольший прирост — на 32% в количестве и на 35% в выручке. Смартфоны по-прежнему остаются главным драйвером роста рынка. В первом полугодии россияне приобрели почти 14 млн смартфонов на сумму 231,6 млрд рублей, что на 5% больше в штуках и 8% — в деньгах, чем годом ранее. Спрос на кнопочные телефоны продолжает снижаться. Высокий спрос на смартфоны сохранялся с самого начала пандемии и до сих пор. Это в том числе связано с переходом на удаленную работу и учебу. Резко возросла потребность в количестве гаджетов на семью. Кроме того, возросший спрос на смартфоны обусловлен и выплатами населению на детей в июне и июле».

По данным «Ситилинка», продажи смартфонов с января по июнь 2020 года выросли на 5,4% в штуках и на 8,4% в денежном выражении (данные не учитывают продажи кнопочных мобильных). Ретейлер также зафиксировал рост спроса на эти устройства в июле, причем покупательские предпочтения сместились в сторону более дорогих моделей. А самыми популярными в этом месяце стали Samsung Galaxy A10, ZTE Blade A5, Apple iPhone 11, Honor 9S и Digma HIT.

По данным «М.Видео-Эльдорадо», которые не учитывают продажи кнопочных телефонов, российский рынок смартфонов за рассматриваемый период вырос на 5% в штуках — до 14 млн. В деньгах его объем увеличился на 7,5% и составил 232 млрд руб. Более 70% купленных россиянами устройств стоили до 20 тыс. руб. А доля моделей дороже 50 тыс. руб. увеличилась до 7%.

Руководитель группы закупок сотовых телефонов, планшетов и гаджетов «Ситилинк» Сергей Ворзов: «Если говорить о внешних драйверах, то увеличение продаж в торговой группе связано, в том числе, с перераспределением покупателями собственного бюджета. Традиционные затраты на услуги и путешествия, которые были долгое время ограничены, стали дополнительным стимулом к эмоциональным покупкам. Яркий пример такого приобретения — смартфоны».

ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ

Карантинные ограничения в первую очередь ударили по дешевым мобильным телефонам, уверены аналитики GS Group. Они отмечают, что в период самоизоляции выросла активность работы в интернете, что требует более совершенного устройства, чем кнопочный телефон или смартфон начального уровня. Кроме того, кнопочные телефоны обычно покупают в офлайновых магазинах и их закрытие также отразилось на объеме продаж таких девайсов.

По данным GfK, в апреле, в самый разгар карантина, онлайн-рынок занял половину продаж, хотя в обычное время этот показатель находится на уровне 20%. В компании Samsung «Телеспутнику» рассказали, что в этом месяце официальный-интернет магазин производителя зафиксировал увеличение продаж более чем вдвое.

В июне, когда стали постепенно снимать карантинные ограничения, «Ситилинк» зафиксировал пик продаж смартфонов — на 142%. Эта тенденция сохранялась и в июле, когда рост продаж год к году составил 118%, а средний чек покупателей смартфонов увеличился на 43%, отмечает Сергей Ворзов.

По оценке «М.Видео-Эльдорадо» в июне продажи смартфонов увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13% в штуках (до 2,65 млн) и на 20% — в деньгах (до 44 млрд руб.). Это также больше показателей прошедшего марта, когда было приобретено 2,4 млн смартфонов на 42,7 млрд рублей. «Пик спроса пришелся на первую неделю месяца, что связано с открытием после карантина большинства торговых центров и розничных магазинов продавцов электроники в полном формате, а также появлением новинок», — отметили в компании.

В «М.Видео-Эльдорадо» рассчитывают, что по итогам года российский рынок смартфонов также останется в зоне роста.

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