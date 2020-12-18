Какие нужны наказания для потребителей пиратского контента

Законодательство о наказании пользователей пиратского видео в ряде стран «приносит свои плоды»: оно выступает в качестве фактора, который предостерегает пользователей от потребления такого контента.

В порыве борьбы с распространением пиратского видеоконтента в Сети время от времени возникает идея наказывать физлиц — его конечных потребителей. В РФ ответственность для них не предусмотрена, хотя в некоторых странах она введена, а соответствующие наказания иногда принимают массовый характер. «Телеспутник» выяснил, почему шансы повторить зарубежную практику у нас в стране невелики.

УДАРИТЬ ЕВРО ПО НАРУШИТЕЛЯМ

Российская система борьбы с нелегальным контентом в интернете основана, по сути, на том же ключевом принципе, что и в большинстве европейских стран, — блокировке регулятором пиратских ресурсов по требованию правообладателя. Однако между отечественной и зарубежной антипиратской практикой есть существенное отличие. У нас включение ответственности для граждан, скачивающих фильмы и сериалы с торрентов или просматривающих их на нелегальных сайтах, только вяло обсуждается, тогда как в отдельных западных странах предусмотренное законом наказание для физлиц может быть весьма жестким. Впрочем, дискуссия о действенности штрафов, лишения права пользоваться интернетом или даже тюремного срока для потребителей «пиратки» остается открытой: в нескольких странах есть примеры смягчения жестких норм, поскольку они были признаны неэффективными.

Генеральный директор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин в разговоре с «Теле-Спутником» признал, что законодательство о наказании пользователей пиратского видео в ряде стран «приносит свои плоды»: оно выступает в качестве фактора, который предостерегает пользователей от потребления такого контента.

Считается, что самая обширная практика наказания физлиц, нарушающих законодательство об авторском праве, в Германии. По данным компании в сфере информационной безопасности Eset, соответствующий германский закон — UrhG — регламентирует наказания не за потребление как таковое, а за распространение музыки, фильмов и ПО. В данном случае UrhG приравнивает скачивание с торрента такого контента к распространению, поскольку пользователь может передавать их дальше, в отличие, например, от просмотра сериала на пиратском ресурсе, когда контент не тиражируется и не распространяется.

В Германии за время действия UrhG сложился отлаженный механизм его применения: юридические компании в интересах правообладателей получают у провайдеров информацию о случаях скачивания с торрентов и выставляют нарушителям требования о компенсации ущерба. В Eset уточняют, что компенсация — досудебная стадия урегулирования нарушения, повестка в суд приходит пользователю торрента, а если он не заплатит штраф, то первое скачивание обойдется в 155 евро, последующие — в 1000 евро. Эти суммы были снижены после 2013 года — до этого UrhG предусматривал наказания в размере 300—1200 евро за каждый случай. Здесь нельзя говорить о снижении наказания из-за его неэффективности — наоборот, взимание компенсаций было поставлено на поток, и, снизив размер взысканий, законодатель, по сути, исходил из желания снизить финансовые потери нарушителей.

А вот во Франции в том же 2013 году действовавший с 2009-го антипиратский закон Hadopi был отменен. Изначально он предусматривал отключение потребителя пиратского контента от интернета после трех предупреждений по решению суда. Однако Конституционный совет Франции назвал пользование интернетом одним из базовых прав гражданина, поэтому национальное Министерство культуры в июле 2013 года объявило, что интернет нарушителям блокировать не будут, а введут штрафы: за первое нарушение придется заплатить 60 евро. За время действия Hadopi более 2 млн человек получили первое предупреждение после случаев потребления «пиратки», второе — 186 тыс. Суд лишил доступа в Сеть злостного нарушителя лишь однажды, да и то на 15 дней.

Еще одна европейская страна, где на законных основаниях потребителя пиратского видео могут оштрафовать, — Финляндия. В отличие от Германии и Франции, где штрафы выписываются «на автомате» сотнями тысяч и поэтому не становятся чем-то из ряда выходящим, финские власти штрафуют нарушителей, скорее, показательно, поскольку эти случаи редки и попадают в новостные ленты. Так, в ноябре 2016 года финское издание Yle сообщило о крупном наказании жителя страны, который скачал и незаконно распространил эпизод сериала «Черные паруса» (Black Sails). Юридическая фирма Hedman Partners, представлявшая правообладателя, подала на нарушителя в суд, правда, СМИ не уточняли, что ему ставилось в вину — скачивание или распространение. Установив личность пользователя по IP, юристы потребовали сначала заплатить компенсацию в размере 600 евро. Финн отказался, после судебного разбирательства стороны согласились на мировую, но теперь компенсация составляла уже 12,4 тыс. евро. Адвокат Hedman Partners Йони Хатанмаа пояснил тогда, что подобные случаи в его практике случаются, но нарушители охотнее идут на досудебную компенсацию, так как доведение дела до суда резко повышает размер штрафа.

РУССКИЕ СВОИХ НЕ ШТРАФУЮТ

В ходе «антипиратской» сессии Петербургского международного экономического форума — 2019 (ПМЭФ) продюсер, глава киностудии «СТВ», председатель правления АПКиТ Сергей Сельянов в присутствии Александра Жарова, возглавлявшего тогда Роскомнадзор, поднял вопрос о введении наказаний для потребителей пиратского контента. Поддержав отечественную систему борьбы с онлайн-пиратством (блокировки, зачистка поисковой выдачи и рекламы казино и букмекеров, закрытие нелегальных CDN), Сергей Сельянов предложил дать регулятору два года на доведение результативности этих мер до максимума. А если по истечении этого срока пиратский контент не исчезнет из массового обихода, продюсер потребовал «направить острие удара на потребителя, пользователя», уточнив, что власти и индустрия долго отказывались от подобных радикальных мер по социальным и электоральным причинам, но дальше терпеть уже нельзя.

В тот же день, комментируя слова главы АПКиТ на полях ПМЭФ, Александр Жаров сказал, что власти предложенные меры не обсуждают. «Сейчас вопрос о введении штрафов на повестке дня не стоит. Я надеюсь, что в отрасли найдут способ понизить трафик и забрать деньги у пиратов для того, чтобы это стало для них неинтересным, и не штрафовать пользователей», — подчеркнул глава Роскомнадзора.

В том же ключе высказался в ноябре 2019 года и занимавший тогда пост министра культуры Владимир Мединский во время встречи президента РФ Владимира Путина с выпускниками ВГИКа, сказав, что, по его мнению, страна морально не готова к штрафам для пользователей за потребление пиратского контента. Президент поддержал главу Минкультуры, назвав его позицию абсолютно правильной.

Правда, ранее мнение ведомства было иным — в 2016 году сообщалось, что Минкультуры прорабатывает введение механизма штрафов для потребителей «пиратки» по образцу германской системы. Тогда заместитель главы Министерства связи и массовых коммуникаций (Минцифры) Алексей Волин говорил, что ведомство инициативы Минкультуры не поддерживает, объясняя это тем, что пользователь «не умеет различать легальный и нелегальный контент в Сети». В 2017 году глава Минцифры Николай Никифоров заявлял о «несправедливости» штрафов за скачивание «пиратки», а замглавы Минэкономразвития Олег Фомичев настаивал, что такие штрафы «неадминистрируемы и невозможны».

На этом можно было бы поставить точку, однако, как показывает общение «Теле-Спутника» с представителями медиаиндустрии, в том числе легальных видеосервисов, введение наказаний за потребление пиратского контента одобряют многие из них, хотя и признают, что на практике этот вопрос пока не стоит.

«Еду я за рулем. Превышаю скорость. Бац, через пять минут падает эсэмэска “Вам штраф 500 рублей”. Но я же не знал, что превысил скорость. Тем не менее после двух таких штрафов я, наверное, больше превышать не буду. Представим ситуацию, что при превышении скорости мне приходит эсэмэска “Вам начислен штраф 500 рублей, но так как вы нарушили в первый раз, мы штраф не возьмем”. Если примерно такая же эсэмэска будет падать при использовании пиратского контента, это будет работающей схемой», — объяснял «Теле-Спутнику» генеральный директор «Megogo Россия» Виктор Чеканов на полях Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности IPQuorum. В то же время глава видеосервиса оговорился, что пока «не призывает к тому, чтобы в России это было».

Как отмечает генеральный директор телеканала BigAsia Александр Лебедев, в основе борьбы с пиратством должны лежать технические решения, которые помогают реализовать морально-нравственный принцип «не воруй». «Технический контроль и должен обеспечивать выполнение этих принципов. Что касается экономических методов контроля за соблюдением морально-нравственных принципов, то вся история человечества говорит, что только экономические методы без поддержки других инструментов (технических — прим. ред.) ни разу проблему не решили», — пояснил Александр Лебедев.

В основе борьбы с пиратством должны лежать технические решения, которые помогают реализовать морально-нравственный принцип «не воруй»

По мнению заместителя руководителя департамента инновационной защиты бренда и интеллектуальной собственности компании Group-IB Дмитрия Тюнькина, в России будет непросто вводить меры наказания за потребление «пиратки», прежде всего из-за технологических причин. «Штрафы — это, конечно, хорошо. Например, при нарушении правил дорожного движения штрафы стимулируют думать в следующий раз. Если штраф повысить до 3 тысяч, то это заставит не думать, а поставить машину в гараж. Но это весьма тонкая история. В той же Германии можно отследить пользователя и впаять ему штраф — там они, правда, большие и их получают даже владельцы ресторанов, отелей, если из их сети было осуществлено скачивание нелегального контента. Но здесь вопрос упирается в технологию. К сожалению или к счастью, Россия впереди планеты всей по скорости мобильного интернета, по продажам смарт-устройств и их доступности. У нас продолжают активно пользоваться торрентами, но аудитория, которая потребляет видеоконтент в онлайне, в целом у нас очень большая. Выявление конкретного пользователя, зашедшего на сайт “Пиратка-бесплатно.ру”, чтобы посмотреть на нем фильм, — не самая простая история. Более того, выявлять таких нарушителей массово на постоянной основе еще сложнее. Я бы даже сказал, что это на самом деле невозможно», — признался Дмитрий Тюнькин.

НЕОСОЗНАННОЕ ПИРАТСТВО

Объясняя позицию легальных видеосервисов, Алексей Бырдин отметил, что Россия еще не находится на той стадии борьбы с пиратством, чтобы перекладывать эту проблему на пользователя. «Введение наказаний для потребителей было бы непопулярной мерой в буквальном смысле слова и вызвало бы чрезвычайный общественный резонанс. У нас сейчас довольно большое число людей, возможно, сами того не осознавая, вовлечено в потребление пиратского контента. Легальный рынок растет хорошими темпами, хотя и не покрывает все 100% медиапотребления. Меры, продвигаемые отраслью, — антипиратский закон на смену меморандуму, блокировка сайтов с контентом за рекламу азартных игр и так далее — принесут свои плоды, и пиратское потребление сократится. Когда мы поймем, что доля наших сограждан, потребляющих пиратский контент, сократилась до статистически незначимой величины, мы увидим, есть ли смысл в дальнейшей борьбе (с наказаниями для потребителей — прим. ред.), то есть рынок достаточно свободно себя чувствует, чтобы реинвестировать деньги в производство контента, в технологическое развитие, или нужно сделать последний шаг и окончательно “закупорить” антипиратскую историю. Думаю, что мы все-таки выберем первый вариант», — сообщил Алексей Бырдин.

Он добавил, что стимулировать сокращение пиратского потребления будет и рост культуры потребления, и его перевод в управляемые экосистемы, такие как смарт ТВ или мобильные платформы. «На легальное потребление работает и лень пользователя: проще нажать одну кнопку в меню смарт ТВ, чем экспериментировать с флешками и торрентами. У нас очень хорошие перспективы легализации потребления медиаконтента, и, надеюсь, к штрафам или другим мерам ответственности для пользователя нам не придется прибегать», — обосновал позицию индустрии глава ассоциации «Интернет-видео».

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