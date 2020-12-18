Как выглядит вертикальный телевизор

Возможность использовать экран в горизонтальном и вертикальном форматах, безусловно, интересная фишка.

Этим летом компания Samsung начала продажи в России телевизора The Sero с поворотным экраном, который позволяет смотреть контент в горизонтальном и вертикальном форматах. Изучая устройство, мы попытались понять, кого именно может заинтересовать столь необычная новинка.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ И ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Телевизор поставляется в огромной коробке. Внутри наряду с самим устройством вы найдете кабель питания длиной чуть меньше 3 метров (блок питания встроен в корпус телевизора), пульт ДУ, адаптер Common Interface для подключения модуля условного доступа и руководство пользователя.

Необычный корпус телевизора состоит из двух частей — экрана и вертикального основания. Экран крепится к основанию при помощи моторизированного привода. Основание удерживает подставка, которая вставляется в специальный паз в задней части. В нижней части основания и подставки есть прорезиненные ножки — они предотвращают скольжение. Конструкция тяжелая (33,3 кг) и в целом прочная, случайно вы ее не уроните. Чтобы не повредить телевизор, советуем собирать его согласно инструкции. Учтите, что из-за своей конструкции и веса телевизор не предназначен для установки на тумбу и монтажа на стену — его место именно на полу.

Внешняя часть корпуса основания и экрана сделана из матового пластика. Спереди в нижней части основания под покрытием из синтетики расположены четыре динамика, в задней ее части — еще один динамик, отвечающий за воспроизведение низких частот.

По умолчанию при включении экран располагается вертикально. Перевести его в привычное горизонтальное положение можно, нажав отдельную кнопку на пульте. Из меню настроек несложно выбрать положение экрана (вертикальное/горизонтальное), которое телевизор сохранит при выключении. В углу верхней части основания находится кнопка включения. Она многофункциональная: позволяет включать/выключать телевизор, переключать ТВ-каналы, регулировать громкость, выбирать источник контента и менять ориентацию экрана. Перемещаться между разделами меню позволяет однократное нажатие, выбирать пункты меню — более длительное нажатие, примерно в 2 секунды.

Единственное средство индикации на корпусе телевизора — светодиод, установленный в нижней части основания, за логотипом производителя.

Все проводные интерфейсы расположены внизу задней части основания. Чтобы добраться до них, нужно каждый раз отсоединять декоративную пластиковую планку. В наличии есть входы для подключения кабельного/эфирного и спутникового телевидения, три разъема HDMI (один с поддержкой eARC), а также пара портов USB 2.0 (один мощностью 0,5 А, второй — 1 А). Композитного входа нет. Расстояние между интерфейсами HDMI достаточное. А вот подключать флешки в нестандартном корпусе не стоит — расстояние между портами USB небольшое.

«Лентяйка» хорошо знакома по современным смарт ТВ Samsung. К примеру, она поставляется в комплекте с телевизорами серии The Frame. Пульт работает по Bluetooth, а значит, целиться им в телевизор не нужно. В нашем случае сигнал без проблем принимался на дистанции около 7 метров. Расстояние между кнопками достаточное, чтобы избежать двойных нажатий. Пульт не самый легкий (98 г), но в целом удобный. Клавиши регулировки громкости и переключения каналов, на мой взгляд, жестковаты. Вариант с клавишами-качельками был бы лучше. Питается «лентяйка» от пары пальчиковых батареек типа АА.

АППАРАТНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Производитель не раскрывает информацию о том, на каком процессоре работает телевизор и какой объем памяти задействует. Известно только, что за обработку изображения отвечает чип Quantum Processor 4K. Используется традиционная для смарт ТВ Samsung операционная система Tizen. Встроены модули Bluetooth 4.2 и Wi-Fi 5 (с возможностью работы в диапазонах 2,4 и 5 ГГц). Реализована технология Wi-Fi Direct. Порта локальной сети нет. Судя по всему, это намеренное решение разработчика, который позиционирует телевизор как устройство преимущественно для воспроизведения контента с мобильного устройства.

Экран при диагонали 43 дюйма обеспечивает разрешение 3840×2160 точек. Других вариантов диагоналей нет. Матрица создана по технологии QLED. Заявлена поддержка технологий расширенного динамического диапазона Quantum HDR, HDR10, HDR10+ и HLG.

ОСОБЕННОСТИ МЕНЮ И РЕЖИМОВ

Главное меню располагается внизу экрана и типично для смарт ТВ южнокорейского производителя. Есть несколько разделов: «Настройки» (с возможностью оперативного выбора режима изображения, режима звука, источника звука, настройки игрового и интеллектуального режимов), «Источник» (здесь выбирается источник контента), «Поиск» (запуск поиска с использованием экранной клавиатуры либо голосового ввода), Apps (рекомендуемые приложения), Ambient Mode (настройки книжного режима), Portrait Mode (настройки портретного режима) и «Домой» (начальный экран). Справа от главного меню находится список установленных приложений. В нашем случае здесь были: «Прямой эфир» (настройка телевидения), SmartThings (настройка смарт-устройств в домашней сети), Gallery (просмотр изображений), Internet (встроенный веб-браузер), а также приложения сторонних видеосервисов — Netflix, Okko, Megogo, ivi, Amazon Prime Video, Apple TV, YouTube, «Кинопоиск HD».

Меню настроек состоит из разделов «Изображение», «Звук», «Трансляция», «Общие», «Поддержка», «Условия использования и политика конфиденциальности». Содержание этих разделов, пожалуй, не стоит подробного описания — оно понятно из названия. Скорее всего, данное меню вам понадобится один раз — при первом включении и настройке телевизора. Меню устроено логично и хорошо русифицировано, здесь нет непонятных сокращений и практически каждый пункт имеет пояснение.

Остановлюсь на книжном (Ambient Mode) и портретном режимах (Portrait Mode). По сути они представляют собой функцию цифровой фоторамки и для полноценной работы требуют интернет-соединения. В первом случае в горизонтальном положении телевизор демонстрирует различные статичные либо динамичные картины в том числе со звуковым сопровождением. При этом в левом верхнем углу показывается время, дата и погода для текущего местоположения (используются данные The Weather Channel). Можно менять фон изображения, регулировать отдельно красный, зеленый и синий цвета, яркость, насыщенность, оттенок и т. д. Словом, возможности персонализации большие.

Во втором случае (Portrait Mode) все аналогично: в вертикальном положении на экране демонстрируются статичные или анимированные картины — последние со звуком. Есть следующие тематики: «Часы», «Плакат», «Мои фото», «Синемаграф», «Звуковая стена». К сожалению, у пользователя нет возможности загрузить собственную фотографию для демонстрации в режимах Ambient и Portrait и настроить для нее воспроизведение выбранной мелодии.

ТЕСТИРОВАНИЕ И ВПЕЧАТЛЕНИЯ

На включение телевизора уходит 2 секунды. Экран поворачивается на 90 градусов за 4 секунды. Привод работает практически бесшумно. Меню реагирует на команды с пульта без задержек. Интерфейс отзывчивый и не тормозит.

Мы проверили работу устройства в нескольких сценариях. Первый — воспроизведение контента в видеоприложениях. Поскольку порта локальной сети нет, то для выхода в интернет использовали Wi-Fi в двух диапазонах (2,4 и 5 ГГц), а также подключались к точке доступа, в роли которой выступал планшет на ОС Android 9. Контент на YouTube и в видеосервисах при устойчивом беспроводном соединении воспроизводился без нареканий, в том числе в формате сверхвысокой четкости.

Второй сценарий — работа в режиме беспроводной проекции, когда экран мобильного устройства транслируется на экран телевизора напрямую, минуя Wi-Fi-роутер. Здесь также особых проблем нет. В этом режиме работы между командой на мобильном гаджете и реакцией на экране телевизора происходит определенная задержка. Это особенность технологии. В зависимости от устройства, с которого делается проекция, экран телевизора может заполняться картинкой полностью либо с небольшими рамками. Рамки, в частности, были при проекции с устройств, у которых экран имеет иное соотношение сторон, чем у телевизора. Если у вас смартфон линейки Samsung Galaxy, то рамки несложно убрать, изменив соотношение сторон в приложении SmartView.

В зависимости от устройства, с которого делается проекция, экран телевизора может заполняться картинкой полностью либо с небольшими рамками

Третий сценарий — просмотр контента с внешнего накопителя. Телевизор сумел воспроизвести распространенные форматы аудио и видео, но не справился с видеофайлами с расширением WEBM формата 4320p. Впрочем, будем справедливы: 8K-контент все еще большая редкость и реальной потребности в нем нет. А вот то, что телевизор не сумел воспроизвести видео 2160p с кодеком HEVC и высоким битрейтом (245 Мбит/с), это минус. Ведь с проигрыванием таких файлов справляются сравнительно недорогие ТВ-приставки на Android (на основе чипсета Amlogic). Конечно, напрямую сравнивать приставку и смарт ТВ не совсем корректно, тем не менее жаль, что телевизору данного класса не хватило мощности для такой задачи. К слову, ограничение может быть и на стороне операционной системы.

Напомним и об отсутствии поддержки DTS. Встроенный плеер имеет режим 360 градусов, позволяя смотреть видеоконтент в панорамном формате, вращая картинку, для чего задействуется пульт. Возможно, кому-то это понравится.

Для навигации по сайтам через встроенный браузер можно использовать пульт, но удобнее это делать мышкой, тем более что она поддерживается и можно даже регулировать скорость указателя в меню настроек телевизора. При скроллинге веб-страница иногда резко уходит вверх или вниз, причем от мышки это не зависит.

Качество картинки очень хорошее. Запаса яркости хватает для любых условий. Учтите, что экран имеет глянцевое покрытие. Недостатка контрастности нет. Радует точная цветопередача и широкие углы обзора. Единственное замечание — неравномерность цвета по бокам экрана при взгляде под определенным углом. Относительно невысокая задержка ввода позволяет использовать телевизор как экран для игровой приставки. Здесь пригодится и настраиваемый игровой режим.

Акустическая система имеет заявленную общую выходную мощность 60 Вт, в то время как мощность акустики большинства телевизоров в этом ценовом классе обычно не превышает 40 Вт. Понятное дело, это удалось реализовать за счет подставки нужного объема. Мощность НЧ-динамика выше, чем у остальных динамиков, — 20 Вт против 10 Вт. Однако хорошо различимые басы могут быть как плюсом, так и минусом — все зависит от того, какой видеоконтент вы предпочитаете смотреть и какую музыку слушать. К примеру, классическая музыка звучит менее выразительно, чем рок. Субъективно качество звучания можно оценить как выше среднего.

ВЫВОДЫ

Напоследок поговорим о позиционировании телевизора. По задумке Samsung, большая часть мобильного контента является вертикальной, поэтому The Sero разработан для того, чтобы побудить молодых людей передавать контент со своего мобильного устройства на телевизор. Впервые телевизор поступил в продажу весной 2019 года и поначалу был доступен в Южной Корее. В официальном пресс-релизе Samsung признавала, что The Sero представляет собой нечто среднее между концептом и реальным продуктом и обещала внимательно изучать обратную связь от потребителей. В России продажи телевизора начались спустя год — летом 2020-го.

Возможность использовать экран в горизонтальном и вертикальном форматах, безусловно, интересная фишка, но сама идея такого телевизора, заточенного именно под отображение вертикального контента, и смартфона как основного источника такого контента дискуссионна. Дело в том, что постоянно сидеть перед телевизором со смартфоном в руках неудобно: для управления нужно регулярно смотреть на экран мобильного устройства, да и необходимость периодической зарядки гаджета стесняет свободу движений. В Сети вертикального контента на самом деле немного — все фильмы и сериалы по-прежнему снимаются в привычном горизонтальном формате. Про игры можно сказать то же самое.

Если считать молодежь основной аудиторией The Sero, то здесь тоже есть вопросы. Конечно, современные молодые люди стремятся быть финансово независимыми, иметь постоянную работу, но сколько среди них найдется тех, кто готов приобрести телевизор по цене свыше 100 тыс. рублей?

На мой взгляд, на The Sero стоит обратить внимание в первую очередь тем пользователям, которым нужен стильный и необычный 4K-телевизор с качественной картинкой и добротным звуком и которые точно знают, что хотят от такого устройства.

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