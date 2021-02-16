Соловьева заблокировали в соцсети Clubhouse

Clubhouse испугался даже моего появления в этой соцсети. Все, что надо знать о "ценности свободы слова" на этой площадке - Владимир Соловьев.

Телеведущий Владимир Соловьев сообщил о блокировке своего аккаунта в приложении Clubhouse, журналист планирует обратиться в техподдержку площадки, сообщает zakon.kz.

Об этом журналист написал в своем Telegram-канале.

Он опубликовал сообщение администрации соцсети, в котором говорилось, что его заблокировали за потенциальные нарушения доверия и безопасности.

Соловьев готовился провести первый эфир в нашумевшей соцсети, однако его профиль был забанен еще до того, как журналист успел начать вещание. Судя по посту телеведущего в Twitter, он собирался обсудить вопрос о том, почему в России "не взлетела квир-революция".

Это очень смешно. Clubhouse испугался даже моего появления в этой соцсети. Все, что надо знать о "ценности свободы слова" на этой площадке. Ждать реакции Роскомнадзора? — написал Соловьев в Twitter после того, как его аккаунт заблокировали.

Clubhouse - молодая, но быстро набирающая популярность социальная сеть. Приложение появилось в доступе в прошлом году и пока лишь только для iOS (операционной системы для "Айфонов"). Адаптация для Android еще находится в доработке.

В отличие от привычных Zoom или WhatsApp общаться в Clubhouse можно только голосом – в сервисе нет ни личных сообщений, ни возможности переписываться. Посторонний в сеть попасть не может. В Clubhouse принимают только по рекомендации кого-то из членов клуба. То есть для регистрации должны выслать приглашение. Во время регистрации участников просят указать настоящие имя и фамилию и выбрать пул интересующих тем – "музыка", "ток-шоу", "совместная работа в Сети", "политические дискуссии" и т.д.

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