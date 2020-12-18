Эксперты высказались о новой концепции телерадиовещания

Когда государство и вещатели откроют двери для обсуждения будущей концепции, которая будет регулировать и направлять весь медиарынок?

Уже почти год как государство и медиахолдинги не допускают к обсуждению новой концепции развития телерадиовещания на 2020–2025 годы других игроков рынка. Между тем, проект документа напрямую касается и операторов, и провайдеров платного ТВ, и онлайн-кинотеатров, и ИТ-компаний, и разработчиков софта. Эту проблему обсудили участники пресс-брифинга, организованного Триколором в рамках конференции ConTech 2020. Content & Technology for Digital TV & Video in Russia.

Впервые о разработке новой концепции развития телерадиовещания в РФ стало известно в январе 2020 года: в кулуарах выставки CSTB заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин рассказывал, что в ее обсуждении участвуют представители телевизионной отрасли. При этом отметил, что операторы связи и провайдеры платного ТВ на тот момент не принимали участия в разработке концепции. «До операторов пока руки не дошли», — объяснял Волин. Осень 2020 года показала, что у регулятора «не дошли руки» ни до операторов, ни до представителей других смежных отраслей, которых так или иначе затрагивает разрабатываемая концепция.

ЧТО БЫЛО

До конца прошлого года телевизионная отрасль страны жила по федеральной целевой программе (ФЦП) «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на период 2009—2018 гг.», родоначальником которой стало соглашение «Женева-06», подписанное странами — членами Международного союза электросвязи. И хотя по документу Россия обязалась отказаться от аналогового формата распространения ТВ-сигнала к 2015 году, сделать это удалось только осенью 2019-го. Кроме того, хотя еще и действует принятая в 2015 году стратегия развития телерадиовещания до 2025-го, заложенный в ней переход от аналога к цифре закончен. В результате отрасль живет без своей дорожной карты

В январе 2020 года заместитель гендиректора по контентной политике Триколора Николай Орлов рассказал на CSTB, что в правительственной комиссии по подготовке новой концепции развития телерадиовещания сформирована

рабочая группа с секретным составом. Инициатор новой концепции — «Национальная Медиа Группа» (НМГ). Гендиректор медиахолдинга Ольга Паскина возглавила работу над документом в составе рабочей группы. В правительственной комиссии по развитию телерадиовещания (в редакции распоряжения от 6 сентября 2019 года №2003-р) фигурируют представители Минкомсвязи, Роскомнадзора, ВГТРК, РТРС. С формулировкой «по согласованию» в комиссии могут участвовать из отраслевых сообществ «Медиа-Коммуникационный Союз», Национальная ассоциация телерадиовещания; из вещателей — Первый канал, «Мир», НТВ, ОТР, «СТС Медиа», «РЕН ТВ», «Газпром-медиа» (ГПМ). Кроме того, у самой НМГ статус участия в комиссии также «по согласованию». Но нет представителей операторов связи, провайдеров платного ТВ и онлайн-кинотеатров. «В рабочую группу при правительственной комиссии входят представители крупнейших медиахолдингов и чиновники, но операторам и компаниям, владеющим онлайн-кинотеатрами и другими интернет-сервисами, ничего не известно о ее деятельности», — этими словами открыл брифинг Николай Орлов.

Как сообщали СМИ, к разработке новой концепции не привлекли ни ФГУП «Космическая связь», ни «НИИ радио», ни РТРС — ключевых исполнителей прошлой ФЦП. Между тем в феврале первая версия концепции уже была показана в профильном министерстве и получила замечания. В августе Российский союз промышленников и предпринимателей попросил правительство подключить операторов связи к разработке концепции, однако это опять не нашло отклика.

В сентябре стало понятно, что вещателей побудило разработать документ опасение активного перетока в цифровую среду молодежи и людей среднего возраста для получения медиаконтента. Как сообщал РБК, ссылаясь на проект документа, авторы концепции считают, что деятельность владельцев «контентных интернет-платформ» (интернет-телевидение, новостные агрегаторы, социальные сети, сайты в интернете и другие средства обеспечения онлайн-доступа к информации) следует законодательно зарегулировать по правилам телевидения. Это должно касаться размещения рекламы, структуры владения и возрастной классификации контента.

Опасаться вещателям есть чего. Как подсчитала международная консалтинговая компания Deloitte, в 2019 году среди платформ для просмотра видеоконтента первое место по популярности занимал YouTube (86%), затем «ВКонтакте» (59%) и «Яндекс» (52%). За платным видеоконтентом россияне шли в онлайн-кинотеатры, на которые приходилось 86% этой аудитории. Кроме того, были популярны сервисы интерактивного ТВ операторов связи (16%), цифровые магазины типа iTunes и Google Play (13%). А на платные сервисы телеканалов приходилось всего 9%.

ЧТО СТАЛО

Участники брифинга не сомневаются, что новая концепция развития телерадиовещания нужна рынку. «Отрасль должна понимать, куда двигаться. В эпоху работы предыдущей концепции весь медиамир был устроен просто: медиахолдинги производили ТВ-каналы, а операторы доводили их до зрителей. Теперь все в одном поле пытаются работать и доводить свой контент до телезрителя», — отметил Николай Орлов. Генеральный директор сети телеканалов HD-Media и создатель сервиса Vintera TV Герасим Гадиян уточнил, что концепция должна учитывать все способы доставки контента.

Те немногочисленные факты и слова участников рынка, которые смогли ознакомиться с проектом концепции, наталкивают на мысль, что документ не столько про дорожную карту отрасли в целом, сколько про контент вещателей и его защиту в интернете. «Связующей нитью разных сред вещания в проекте концепции выступает контент прежде всего федеральных телеканалов. То, как в документе прописан принцип must carry, — совершенно недопустимо», – подчеркнул глава Ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин.

Все прошлогодние контентные инициативы медиахолдингов, вызывавшие неодобрение остальных участников рынка, теперь объединились в проекте концепции. Медиахолдинги снова хотят законодательно обязать владельцев сервисов интернет-вещания использовать единую технологическую платформу для распространения телеканалов первого и второго мультиплексов. В прошлом году участники рынка уже частично «отбились» от сервиса «Витрина ТВ», который развивают НМГ, ГПМ, ВГТРК и Первый канал. В начале сентября 2020 года операторы платного ТВ подготовили поправки ко второму чтению законопроекта (внесен в Госдуму в июле 2019 года и принят в первом чтении в ноябре) об обязательном поставщике контента общедоступных каналов в интернете. Вместо решения «Витрины ТВ» операторы предложили использовать для защиты контента средства DRM (digital rights management, — цифровое управление правами, — прим. ред.), развиваемые компаниями Adobe, Apple, Google, Microsoft, Verimatrix и другими крупными вендорами.

Помимо этого, вновь были подняты вопросы о едином измерителе телевизионной аудитории и аудитории в интернете, единой системе маркировки аудиовизуального контента, запрете приоритизации трафика иностранных видео- и аудиосервисов и др.

Недоумение участников рынка вызывают и инициативы авторов проекта концепции по компенсации из федерального бюджета расходов вещателей на распространение каналов второго мультиплекса в небольших населенных пунктах. Пока такая схема действует для каналов первого мультиплекса. По словам Алексея Бырдина, в рамках концепции предлагается неоднократно «вливать» господдержку в сегмент вещателей. «Известно, что все эфирное телевизионное вещание требует государственных дотаций. Чем дальше, тем больше. Почему их нужно расширять в нынешней ситуации, мне не очень понятно. Государственная политика, заложенная в предыдущую концепцию развития телерадиовещания, была направлена на создание социального равенства в различных регионах. Когда спутниковых операторов обязали бесплатно доставлять телеканалы туда, куда не достает сигнал РТРС, возражений у нас не было, мы свою социальную роль выполняем. Но надо понять, где проходит граница социальных проектов и коммерческих. Поэтому я бы стремился к снижению госфинансирования», — настаивал Николай Орлов.

Его поддержал президент Ассоциации операторов кабельного телевидения «Макател» Алексей Амелькин: «Если речь идет о расширении цифровых мультиплексов, то совершенно не ясно, за чей счет это будет происходить», — подметил он. По словам Амелькина, региональные операторы и так пострадали от введения обязательных мультиплексов, а дальнейшее их расширение непонятно за чей счет снова ударит по операторам. И если не распределять поддержку равномерно, то рано или поздно появятся такие проблемы, которые деньгами уже не решить, развил мысль коллеги Алексей Бырдин.

Генеральный директор STV (ОАО «Спутниковое телевидение») Юлия Шахманова предложила компромиссный вариант: оставить минимальный обязательный набор телеканалов, а все остальные должны выживать в рамках естественной конкуренции. «Самое страшное, что может быть, когда на уровне государства одним компаниям дают зарабатывать, а другим нет», — предупредила она.

ЧЕМ СЕРДЦЕ УСПОКОИТСЯ

Медиахолдинги апеллируют к тому, что их доля на рынке распространения аудио- и видеоконтента в интернете не превышает 10%. Еще и крупные международные игроки давят. «Если посмотреть на доли рынка контента в целом, взять бесплатное, платное ТВ, кинопоказы и рынок VoD, то мы увидим, что, несмотря на падение, сегмент эфирного ТВ, который принадлежит вещателям, занимает 48%. А если смотреть, сколько процентов им же принадлежит в платном ТВ, то получится, что около 60% на рынке контента у вещателей есть. Они поздно увидели тенденцию роста онлайн-сегмента, не решались взять на себя риски выхода на этот рынок. К тому же было такое хорошее подспорье, как эфирная ТВ-реклама. В итоге сейчас вещатели пытаются компенсировать и сбалансировать свою долю рынка за счет достаточно агрессивного регулирования», — рассказал Алексей Бырдин.

Объясняя необходимость регулирования «контентных интернет-платформ» по правилам телевидения вещатели ссылаются на политическую составляющую. «Должны создаваться условия, обеспечивающие доступ населения к телевизионному и радиоконтенту во всех средах распространения (наземной эфирной, спутниковой, кабельной, интернет-среде) при сохранении ведущей роли обязательных общедоступных телерадиоканалов как гарантии обеспечения информационных прав граждан», — цитировал документ РБК. Как отмечает глава ассоциации «Интернет-видео», проект концепции опирается на иерархически вышестоящий документ — «Стратегию развития информационного общества РФ», принятую в 2017 году.

Представители рынка понимают, что совсем от геополитической составляющей в «дорожной карте» регулятор не откажется. Рынок онлайн-видео — это более молодая аудитория, которая смотрит в интернете BBC, CNN, Euronews и по ним формирует свою точку зрения на российские реалии. Федеральные мультиплексы же показывают те новости и каналы, которые необходимы государству, отметил генеральный директор ИАА TelecomDaily Денис Кусков.

Без закона в рамках обычного взаимодействия все работает плохо, согласились участники брифинга. Есть дисбаланс интересов и проблемы с распространяем каналов федеральных мультиплексов в ОТТ-среде. Порой и операторы используют контент вещателей сверх меры. «Есть что отрегулировать. И вариантов этого регулирования может быть несколько. Но разве виноваты операторы, что вещатели не успевают обеспечивать возможность предоставления конечным абонентам всего многообразия передовых услуг»? — задался вопросом Алексей Бырдин.

В итоге самый главный вопрос: когда государство и вещатели откроют двери для обсуждения будущей концепции, которая будет регулировать и направлять весь медиарынок? «Лоббистские интересы различных компаний существуют не только в России. Другой вопрос, насколько эти интересы влияют на развитие и крен в определенном направлении, связанном с созданием документов. Чтобы не было форс-мажорных историй, связанных с продвижением определенных компаний, [над концепцией] должны работать профессионалы, которые сформировали российский медиарынок», — подытожила Юлия Шахманова.

Организатором конференции ConTech 2020. Content & Technology for Digital TV & Video in Russia выступили: TMT Conference, ИАА TelecomDaily и «Телеспутник». Генеральный партнер — Триколор, партнер сессии — телекомпания «Первый ТВЧ». Партнеры: «НТВ Плюс», ivi и MSK-IX, G-Core Labs. Технический партнер — CDNvideo. Конференция прошла при поддержке ФГУП «Космическая связь» и Ассоциации продюсеров кино и телевидения.

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