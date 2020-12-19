Какие законы нужны медиателекому России

В 2020 году вещатели цифрового ТВ, OTT-платформы, производители контента и поставщики телеком-услуг, вынужденные углублять цифровую трансформацию и приспосабливаться к изменениям модели медиапотребления.

Пленарная сессия конференции ConTech 2020. Content & Technology for Digital TV & Video in Russia была посвящена госрегулированию медиа и телекома в условиях постпандемии. Эксперты обсудили влияние резонансных законопроектов на отрасль и поделились мнениями об эффективности действующих и ожидаемых мер господдержки.

ЗАКОНЫ СО ЗНАКОМ ПЛЮС И МИНУС

В 2020 году вещатели цифрового ТВ, OTT-платформы, производители контента и поставщики телеком-услуг, вынужденные углублять цифровую трансформацию и приспосабливаться к изменениям модели медиапотребления, испытали на себе сильное воздействие непредвиденных факторов, вызванных пандемией. В этих условиях, как отмечали организаторы ConTech 2020, критически возрастает значение мер господдержки и регулирования отрасли, прежде всего законопроектов, принятие которых ожидается в ближайшую парламентскую сессию. Участники панельной дискуссии «Госрегулирование медиа и телекома в условиях постпандемии» констатировали, что принятые недавно законы не всегда позитивно сказывались на состоянии рынка и его участников, хотя и обратные примеры тоже есть. Тем важнее учесть мнение игроков при работе над новыми законопроектами, чтобы не повторить ошибок прошлого.

Так, заместитель генерального директора по контентной политике «Триколора» Николай Орлов напомнил об эффекте законов, вступивших в действие с 1 января 2015 года: они привели к фактической монополизации рынка телерекламы. «Монополизация никогда не ведет к развитию. Рекламодатели не в восторге от того, что на рекламном рынке нет конкуренции», — посетовал Николай Орлов. С другой стороны, законодатели в состоянии прислушиваться к голосу рынка, и это уже неоднократно происходило. Генеральный директор Национальной ассоциации телерадиовещателей Александр Широких привел пример закона, который, с его точки зрения, позитивно сказался на развитии рынка. По его мнению, закон об аудиовизуальных сервисах, заработавший 1 июля 2017 года, позволил сохранить лидирующее положение на национальном рынке отечественных видеосервисов, не допустив доминирования американских платформ (как это происходит везде в мире, за исключением Китая).

Генеральный директор онлайн-кинотеатра Tvigle Евгения Петрова связала последствия принятия закона об аудиовизуальных сервисах с инвестиционным климатом в отрасли. Она подчеркнула, что вся индустрия легального онлайн-видео нуждается в инвестициях. «Когда принимаются такие законы, нужно действовать осторожно. Мы бы хотели получать качественное дешевое финансирование, в том числе от государства и банковского сектора. Хотели бы привлекать новых инвесторов, чтобы делать наш сервис более конкурентоспособным. Но ситуация нас не очень радует. Мы понимаем, что есть социальный и политический аспекты законодательства. Но мы не хотим монополизации рынка. Мы за здоровую среду для всех компаний, не только для госкомпаний, но и для таких игроков, как мы. С 2013 года мы не привлекали инвестиции и мы работаем в плюс», — рассказала Евгения Петрова.

Руководитель по правовому взаимодействию с органами исполнительной власти «МегаФона» Никита Данилов отнес закон об аудиовизуальных сервисах к документам, позитивно повлиявшим на рынок, но так и не заработавшим в полную меру. «Закон об аудиовизуальных сервисах хороший и важный, поскольку создал режим благоприятствования для российских компаний. Высокая доля смотрения в России отечественных сервисов по сравнению с зарубежными — во многом заслуга этого закона. Но мы сталкиваемся с проблемой исполнимости нормативных актов в интернет-среде: в ней очень сложно контролировать распространение аудиовизуальных сервисов, регулируемых законом. Пока зарубежные сервисы не заблокированы в РФ или в отношении них не приняты другие меры, они продолжают работать в России. Предполагаю, что в ближайшее время законодатель будет вносить поправки с точки зрения возможности исполнения этого законодательства», — пояснил Никита Данилов.

В то же время он посетовал на ограничительный в целом характер регулирования медиателекома и призвал вводить как можно меньше ограничений для бизнеса. «Если мы посмотрим на нормативные акты, которые были приняты в последнее время, то они либо вводили какие-то ограничения для бизнеса, либо это были акты, которые не действуют и не работают. Чем меньше регуляторики и законов, тем лучше. Нужно дать возможность бизнесу развиваться так, как он развивается, и не вводить дополнительные ограничения», — настаивал представитель «МегаФона».

МЕНЬШЕ ОГРАНИЧЕНИЙ В НОВЫХ ЗАКОНАХ

Глава ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин представил краткий обзор не только отраслевых законопроектов, которые внесены в Госдуму на рассмотрение депутатов, но и тех, что пока готовятся к внесению. «У нас в законотворческой работе всегда есть антипиратская повестка. Один из проектов — превращение в закон антипиратского меморандума. Это крайне эффективный внесудебный механизм, так же, как и движение в сторону внесудебных блокировок и более четкое разграничение компаний, заботящихся о соблюдении авторских прав или не заботящихся об этом», — отметил Алексей Бырдин.

Николай Орлов обратил внимание на рассмотрение во втором чтении так называемого закона о «Витрине ТВ», пояснив, что оператор понимает, чем вызвано появление этого документа. «Медиахолдинги осознают, что отстали в интернет-среде. Как <p>компания, доносящая каналы мультиплексов до зрителя, мы понимаем, что должны наладить с ними эффективное взаимодействие, предоставив им возможность зарабатывать в интернете по рекламной модели. Мы не видим противоречий в желании медиахолдингов повысить монетизацию, но у нас есть вопросы к тому, как это реализуется. В законе отдаются преференции одной коммерческой компании, происходит вмешательство в бизнес операторов. Нам не следует этого допускать», — настаивал Николай Орлов.

По словам Алексея Бырдина, в профильный комитет Госдумы еще в прошлую сессию были направлены поправки в закон о «Витрине ТВ», подготовленные видеосервисами совместно с операторским сообществом. «Надеюсь, что диалог о внесении поправок начнется. Рассмотрение законопроекта в октябре не планируется. Необходимо следить за сроками его рассмотрения, чтобы не допустить принятия во втором чтении без учета поправок, отражающих широкую отраслевую позицию», — отметил Алексей Бырдин. Он подчеркнул, что компании, участвовавшие в разработке поправок в закон о «Витрине ТВ», ничего не имеют против самой этой платформы. «Для OTT-компаний, у которых нет собственных сетевых плееров, “Витрина ТВ” может стать поставщиком этого технологического решения. Но насаждать единый сервис с единым плеером тем компаниям, которые продвинулись гораздо дальше в разработке собственных плееров, чем “Витрина ТВ”, просто неразумно», — объяснил позицию отрасли Алексей Бырдин. Он добавил, что ситуация с рассмотрением закона о «Витрине ТВ» по степени своей болезненности является типичной для отношений отрасли с государством. «Хотелось бы, чтоб новый состав думского комитета по информационной политике и новый состав правительства прислушивались к отрасли более чутко. Наше общение с Минцифры сейчас доказывает, что это вполне возможно: нет предела в темах, которые можно продуктивно прорабатывать, двигаясь к успешным регуляторным решениям», — поделился глава ассоциации «Интернет-видео».

Никита Данилов уточнил, что поправки в резонансный законопроект готовили в том числе «Триколор», «МегаФон», «ВымпелКом» и МТС. Они считает, что перед рассмотрением во втором чтении сфера действия документа должна быть сужена. «Сейчас под действие законопроекта подпадают все инфокоммуникационные сети. Операторы, использующие мультисервисные и IPTV-сети, также подпадают под действие закона. Безусловно, нужно сузить сферу действия документа только до сети интернет», — предложил представитель «МегаФона». Он также настаивал на закреплении в законе права любой платформы самой выбирать программное обеспечение (ПО) для трансляции в сети общедоступных телеканалов, а не обязывать всех использовать исключительно ПО «Витрины ТВ». При этом операторов вполне устроило бы, если бы требования к такому софту устанавливали Минцифры, Роскомнадзор либо правительство.

ОСТОРОЖНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Говоря об ожиданиях от господдержки отрасли в ситуации углубляющегося «коронакризиса», заместитель генерального директора по контентной политике «Триколора» призвал власти совмещать неизбежные в условиях пандемии ограничительные меры с сохранением экономической активности предприятий. Иначе рынок ждет продолжение снижения платежеспособности населения, что не может не отразиться на доходах компаний медиателекома. «Для снижения ущерба экономике нужно стараться минимально ограничивать реальную экономическую деятельность. Это самое важное, что может сделать для нас государство в эпоху эпидемии и связанного с ней кризиса», — подчеркнул Николай Орлов.

По словам Евгении Петровой, онлайн-кинотеатр Tvigle, получающий основные доходы по рекламной модели и пострадавший от сокращения рекламного рынка во время пандемии COVID-19, не смог получить банковское кредитование по антикризисным программам, нацеленным на поддержку малого и среднего бизнеса. «Банковское финансирование по антикризисной программе для нас невозможно получить. Мы в списке пострадавших отраслей по ОКВЭД “Телерадиовещание”, заполняем огромное количество бумаг, обращаемся в банки, но нам говорят: “Лимиты закончились”», — поделилась Евгения Петрова. Она высказала пожелание, чтобы в дальнейшем государственная поддержка компаний, подобных Tvigle, оказывалась напрямую, например через налоговые органы, минуя банковскую систему. «Когда нас во втором квартале освободили от социальных взносов, мы получили прямую поддержку. Нам сейчас не нужно платить соцвзносы — это те деньги, которые нам компенсируют падение выручки», — привела пример Евгения Петрова.

Алексей Бырдин в ответ заметил, что возглавляемая им ассоциация сейчас принимает участие в работе над расширением списков ОКВЭД, добиваясь, чтобы этот классификатор компаний по видам деятельности в том числе позволял учитывать предприятия цифровой экономики, такие как онлайн-кинотеатры, поскольку в действующих регистрах для них нет адекватных категорий учета. Кроме того, ассоциация вместе с другими игроками медиателекома добивается снижения НДС, а также либерализации рекламного законодательства — последнее должно улучшить экономическое положение сервисов, работающих по модели AVoD. «Попробуем снизить жесткие ограничения в двух товарных категориях: алкоголь и рецептурные лекарства. Это позволит вывести на рекламный рынок довольно крупные бюджеты, не нарушив при этом требования Минздрава», — рассказал Алексей Бырдин. Но оговорился, что перечисленными предложениями список инициатив игроков рынка, направленных на скорейшее восстановление отрасли во время пандемии, далеко не исчерпывается.

Организатором конференции ConTech 2020. Content & Technology for Digital TV & Video in Russia выступили: TMT Conference, ИАА TelecomDaily и «Телеспутник». Генеральный партнер — Триколор, партнер сессии — телекомпания «Первый ТВЧ». Партнеры: «НТВ Плюс», ivi и MSK-IX, G-Core Labs. Технический партнер — CDNvideo. Конференция прошла при поддержке ФГУП «Космическая связь» и Ассоциации продюсеров кино и телевидения.

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