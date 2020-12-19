Что не так с оператором спутникового ТВ "Орион"

Банкротство не означает конец работы, ведь сменить вывеску нетрудно.

Бизнес одного из крупнейших российских операторов платного ТВ — ГК «Орион» — находится в незавидном состоянии. Разговоры об этом все чаще приходится слышать в кулуарах, когда речь заходит об этой группе компаний. Официального подтверждения данному слуху нет, но и опровергать его никто не спешит. «Телеспутник» решил разобраться, что может свидетельствовать о таком положении дел в «Орионе».

Группа компаний «Орион» (включает ООО «Орион Экспресс» и ООО «Телекарта») — один из четырех игроков российского рынка спутникового ТВ и пятый по заявленной абонентской базе оператор платного ТВ в стране. Согласно данным отчета ИАА TelecomDaily, по итогам II квартала 2020 года количество абонентов «Телекарты» составляет 3,006 млн домохозяйств. Несмотря на это, на рынке регулярно курсируют слухи, что дела в компании идут плохо и она стоит на грани банкротства. В мае 2019-го известный телеком-инсайдер Добрый Самаритянин написал в своем блоге в «Живом журнале»: «Слух дня. “Орион Экспресс” все-таки банкротится. Такой слух. Не в первый раз уже говорят, но тут источник совсем близкий к "Ориону"». С момента той публикации прошло уже больше года, но слухи о возможном банкротстве в телеком-сообществе не утихают.

«Телеспутник» провел свое расследование и пришел к выводу, что оценка ситуации со стороны участников рынка имеет под собой основания. На это нас натолкнуло изучение официальной отчетности и точка зрения экспертов.

БИЗНЕС В ОДНИХ РУКАХ

Для начала мы изучили сведения о компании в открытых источниках. Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц, учредителями ООО «Орион Экспресс» являются: ООО «Продинвест» (доля в уставном капитале — 0,9%), АО «Техно Экспресс» (31%), ООО «Столичная трастовая компания “Союз”» (19%) и частное лицо Хитров Юрий Николаевич (49,1%).

Последний также является единственным учредителем ООО «Продинвест», что позволяет говорить о том, что 50% «Орион Экспресса» сосредоточено в одних руках. При этом, по данным Федеральной налоговой службы (ФНС), доходы и расходы «Продинвеста», согласно отчетности за 2019 год, совпадают до рубля. А численность сотрудников за последний год снизилась с семи до одного человека.

Второй по размеру акционер — «Техно Экспресс» — имеет многомиллионные долги по налогам и находится в залоге у АО «Роскосмосбанк». В конце 2019-го компания была выставлена на торги в качестве доли в уставном капитале «Орион Экспресса», но желающих ее приобрести не нашлось (информация о торгах № 3112291 и протокол результатов проведения торгов № 1586-ЗАОФ/2 есть в распоряжении «Телеспутника»).

Последний учредитель — СТК «Союз» — по итогам 2019 года показал чистый убыток 2,034 млн руб. (данные ФНС) и также находится в залоге у АО «Роскосмосбанк».

Таким образом, сейчас из состава учредителей «Орион Экспресса» фактически только один является состоятельным и владеет лишь 50% компании.

Что же касается финансовой отчетности ООО «Орион Экспресс», то, по данным сервиса «Контур.Фокус», выручка компании за 2019 год составила 2,710 млрд руб., снизившись по сравнению с 2018-м на 36,732 млн руб., а чистая прибыль составила 50,051 млн руб., что ниже на 21,123 млн руб., чем годом ранее. На конец 2019 года выручка ООО «Телекарта», которое на 100% принадлежит ООО «Орион Экспресс», по сравнению с концом 2018-го уменьшилась на 145,601 млн руб.

По словам источника «Телеспутника», знакомого с ситуацией, ГК «Орион» последние 2–3 года ищет различные варианты сохранения бизнеса через продажу, но пока ей это не удается.

Генеральный директор ГК «Орион» Кирилл Махновский настаивает на том, что даже в нынешних не самых простых экономических реалиях бизнес группы компаний сохранил свою устойчивость, что находит отражение в финансовых показателях. «Активно развивается B2B-направление, растут клиентский портфель и продуктовая линейка. В данный момент стратегически мы сконцентрированы на вопросах эффективной диверсификации нашей платформы. При этом группа компаний “Орион” никогда не исключала вариантов развития бизнеса посредством слияний и поглощений», — подчеркнул он.

ОПЕРАТОР МОНОУСЛУГИ

Еще один тревожный сигнал — отток абонентов платного ТВ «Телекарта». По данным TelecomDaily, количество абонентов оператора по итогам II квартала 2020 года составило 3006 тыс. домохозяйств, что на 53 тыс. меньше, чем в I квартале. По словам генерального директора ГК «Орион» Кирилла Махновского, в первом полугодии у «Телекарты» было около 50 тыс. новых подключений, режим самоизоляции в начале дачного сезона поддержал динамику. Но при этом рост подключений не смог компенсировать отток.

Падение абонбазы происходит не первый квартал. По данным «ТМТ Консалтинг», в первом квартале 2020-го отток был больше и составил 72 тыс. абонентов.

«”Орион” занимает второе место на рынке спутникового ТВ с более чем 3 млн абонентов. Однако уровень конкуренции и затрат ставит определенные вопросы перед дальнейшим развитием. В отдельные периоды компания показывала и прирост, и отток абонентов. В последнее время оттока гораздо больше. В частности, это связано с тем, что уровень конкуренции с оператором МТС, который предлагает демпинговые цены на услугу спутникового ТВ и абонентское оборудование, очень высок. При этом другие операторы сохраняют свою абонентскую базу, а у “Ориона” это получается хуже», — прокомментировал результаты II квартала генеральный директор ИАА TelecomDaily Денис Кусков.

Директор департамента ТВ и контента J’son & Partners Consulting Дмитрий Колесов считает, что компании, которые предлагают моноуслугу, будут терять абонентскую базу. По его словам, у «Ориона» наблюдается именно это. «Они предлагают абонентам только доступ к телевидению. А сама парадигма развития современного рынка именно такая, что клиент хочет у одного поставщика получить все и даже больше», — поясняет Дмитрий Колесов. Все крупные проводные операторы предлагают широкий спектр услуг: интернет, ТВ, телефонию и многое другое. «НТВ-Плюс» и «Триколор» продают гибридные ТВ-приставки и возможность подключения OTT-телевидения, которое никак не привязано к источнику сигнала. Кроме этого, «Триколор» сделал ставку на развитие технологии умного дома. «Они очень хотят перестать быть только оператором платного ТВ и активно идут в эту сторону. У “Ориона” ничего подобного нет. Он как был оператором платного ТВ, так им и остался», — отмечает представитель J’son & Partners Consulting.

В 2018 году Кирилл Махновский давал «Телеспутнику» интервью, в котором среди прочего рассказывал об успехах компании в B2B-сегменте. Тогда он сказал, что позитивный результат принесли быстрота реакции на запросы рынка и ставка на качественный сервис. Грамотный подход! Увы, но «Орион» не перенес его на сегмент услуг для пользователей.

ЦИФРЫ НЕ СХОДЯТСЯ

Но отток абонентов — это еще полбеды. Опрошенные нами эксперты полагают, что цифры по абонентской базе, которые заявляет «Орион», завышены, а ситуация на самом деле гораздо хуже. «По нашим оценкам, отток абонентов “Телекарты” может быть даже больше, чем показывает компания», — заявила директор по проектам «ТМТ Консалтинга» Елена Крылова.

Другой собеседник «Телеспутника» сказал, что у него тоже есть вопросы по заявленной «Орионом» абонентской базе. По его наблюдениям, если пересчитывать заявленный показатель ARPU, заявленную выручку и структуру доходов, которую демонстрирует оператор, то цифры не сходятся. «Абонентов у них не 3 млн, как они говорят, даже если оперировать их официальной статистикой», — настаивает он.

Когда компания на протяжении последних нескольких лет показывала выручку и говорила о количестве абонентов, то показатель ARPU всегда был в два раза ниже, чем самый дешевый тариф

Другой эксперт также поставил под сомнение адекватность количества абонентов, которое заявляет «Орион». «То, что у компании давно все не очень хорошо именно на пользовательском рынке, очевидно. Считаю, что у них снижение абонентской базы происходит уже давно. Я даже считал, сколько у “Телекарты” должно быть действующих абонентов исходя из их же официальных пресс-релизов. Когда они на протяжении последних нескольких лет показывали выручку и говорили о количестве абонентов, то всегда ARPU был в два раза ниже, чем самый дешевый тариф. Это свидетельствует о том, что там половина абонбазы “мертвая”», — пояснил собеседник «Телеспутника». По его мнению, это связано с тем, что в компании считают всех, кто когда-либо был их абонентом и приобрел оборудование, даже если он уже давно не оплачивает услуги. Видимо, сейчас это стало настолько фатально, что скрывать больше нельзя, поэтому они начали показывать постепенный отток.

Действительно, если произвести подсчеты, разделив сумму выручки «Телекарты» за 2019 год на средний ARPU, который, по официальной информации ГК «Орион», составил 288 руб., получится немногим более 2,4 млн абонентов, что уже меньше заявленных 3 млн.

В структуре портфеля ГК «Орион» по итогам 9 месяцев 2020 доля DTH-услуг составляет 70%, комплекс услуг телевещателям — 24%, дистрибуция телеканалов — 6%, сообщил «Теле-Спутнику» Кирилл Махновский.

«Компания не вкладывает средства в развитие продукта. Если посмотреть на их базовый пакет, то он очень простенький. В нем нет некоторых телеканалов, которые есть у всех других операторов. А если посмотреть на срез аудитории, который публиковал “Орион”, можно сделать вывод, что их основной потребитель — это дачники-пенсионеры, которые смотрят только каналы, входящие в первый мультиплекс. Это очень коррелирует с гипотезой о том, что оператор заявляет статистику по количеству абонентов, включающую “мертвую” базу — абонентов, которые смотрят в основном первый мультиплекс, не покупая подписку», — утверждает один из экспертов.

ЧТО ЖЕ ДАЛЬШЕ?

Пока от «Ориона» нет официальных заявлений относительно банкротства, можно только строить предположения о вариантах развития событий. По словам собеседника «Телеспутника», хорошо знакомого с ситуацией, на осень 2020 года была запланирована встреча руководства ГК «Орион» с учредителями компании (видимо, в лице Юрия Хитрова), на которой и будет решаться судьба компании. По словам Кирилла Махновского, стратегические встречи руководства с учредителями происходят на регулярной основе.

И да, банкротство не означает конец работы, ведь сменить вывеску нетрудно. Не раз были случаи, когда компании перерегистрировали юрлицо и продолжали работать дальше. И даже продавались. По мнению одного из экспертов, вариант закрытия одного юридического лица и открытия другого возможен. Только это потребует переоформления всех договоров не только с абонентами, но и с правообладателями, что весьма непросто. В любом случае нам остается следить за развитием событий.

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