Какие HD и 4K-каналы предлагают российские операторы

В России телевидение сверхвысокой четкости еще не покорило массовый рынок.

Формат сверхвысокой четкости Ultra HD 4K уже несколько лет не является в России какой-то диковинкой. Этому помогают усилия вендоров, которые предлагают все больше моделей 4K-телевизоров. В то же время HD-формат рано списывать со счетов. «Телеспутник» проанализировал пакеты крупнейших операторов платного ТВ и сравнил ассортимент и условия предоставления HD- и UHD-контента.

Вещание чемпионата мира по футболу, который пройдет в Катаре в 2022 году, будет проводиться в формате 8K. С большой долей вероятности это станет очередной ступенью в технологическом развитии телевизионной отрасли. Ведь большинство прорывных вещательных технологий выходили на массовый рынок после обкатки и демонстрации их возможностей именно на крупнейших спортивных мероприятиях — олимпиадах и мундиалях.

НЕМАССОВЫЙ UHD

В то же время в России телевидение сверхвысокой четкости еще не покорило массовый рынок. Об этом говорит хотя бы тот факт, что до сих пор не все из операторов платного ТВ, входящих в топ-5 по абонентской базе («Триколор», «Ростелеком», МТС, «Дом.ru», «Телекарта»), предлагают пользователям UHD-каналы.

Директор департамента ТВ и контента компании J’son & Partners Consulting Дмитрий Колесов считает, что это вполне естественно, так как уровень проникновения UHD-телевизоров в России на сегодня невысокий. Он ссылается на данные ретейлеров бытовой электроники, согласно которым телевизоры 4K-формата стали товаром широкого спроса только в 2019 году. По оценке J’son & Partners Consulting, на начало 2020-го наличный парк UHD-телевизоров у населения составлял 4,3 млн штук. «Даже если предположить, что каждый из этих телевизоров приходится на одно домохозяйство и в одной семье не установлено два и более таких аппаратов, то от примерно 55 млн российских домохозяйств это будет составлять заметно меньше 10%», — отмечает Дмитрий Колесов.

Генеральный директор ИАА TelecomDaily Денис Кусков настроен более оптимистично. По его словам, форматы HD и UHD уже плотно вошли в нашу жизнь. Эти виды контента являются популярными и присутствуют практически у каждого игрока. «Приобретая телевизоры с поддержкой HD и UHD, люди хотят смотреть на них качественный контент. Поэтому операторы стараются предоставить пользователям такую возможность как в виде линейного ТВ, так и в онлайн-среде», — комментирует Денис Кусков.

Давайте посмотрим на реальную картину предложений UHD-каналов крупнейшими операторами платного ТВ.

Лидером по количеству доступных для абонентов 4K-каналов является «Триколор», в пакетах спутникового ТВ которого можно получить доступ к 10 таким телеканалам. Два из них даже доступны в пакете «Единый» с абонентской платой 1500 рублей в год, являющемся базовым предложением оператора. Также «Триколор» предлагает отдельный пакет «Ultra HD». В него входят семь UHD-каналов. Для тех же, кто хочет охватить максимальный ассортимент контента в формате сверхвысокой четкости, подойдет «Единый Ultra HD» с девятью соответствующими каналами. Десятый входит в пакет «Ночной», подписка на который осуществляется отдельно. Оговоримся, что пакет «Единый» мы принимаем у «Триколора» в качестве базового, так как пакет оператора с названием «Базовый» включает в себя только эфирные каналы первого и второго цифровых мультиплексов и является бесплатным для абонентов.

На втором месте по ассортименту каналов формата 4K находится «Ростелеком». В его пакетах их семь. Все они доступны в сервисе интерактивного ТВ Wink, начиная с пакета «Максимум» с абонентской платой 850 рублей в месяц. В базовом варианте подписки доступ к UHD-контенту оператор не предоставляет.

У МТС, занимающего третье место по количеству каналов Ultra HD, таковых три. Зато оператор дает абонентам возможность доступа к ним по различным технологиям: через спутник, IPTV и OTT. В зависимости от выбранной технологии месячная подписка на минимальный пакет с UHD-каналом обойдется абоненту в 199 рублей (OTT), 250 рублей (спутник) или 490 рублей (IPTV). Но последний вариант предоставляется в комплексе с услугами мобильной связи.

На платформе «Дом.ru» вещает единственный канал в формате сверхвысокой четкости — MyZen 4К.

Дмитрий Колесов не видит в этом большой проблемы. По его мнению, массового спроса, ради которого нужно прилагать титанические усилия по запуску UHD-вещания, пока нет. «Операторы, в пакетах которых до сих пор нет ни одного 4K-канала, еще могут успеть нагнать конкурентов в этом аспекте, когда такая потребность появится», — полагает он.

По прогнозу J’son & Partners Consulting, общее количество абонентов на всех операторов, которое сможет подписаться на UHD-пакеты, перевалит за 1 млн только в 2023 году. «Общее проникновение UHD-телевизоров в России существенно меньше 10%, а ежегодно продается всего 6–8 миллионов новых телевизоров. Понятно, что доля UHD среди них будет постоянно увеличиваться. Исходя из этого можно примерно просчитать динамику проникновения UHD в России», — считает директор департамента ТВ и контента J’son & Partners Consulting.

Дмитрий Колесов уточнил, что пока проникновение какой-то услуги составляет менее 15% от населения, эта услуга является нишевой, и чтобы ей воспользоваться, нужно прилагать большое количество усилий. Когда порог в 15% преодолевается, начинается бурный рост, если эта услуга имеет реальный спрос. «О каких-то отличиях в предложениях услуги разными игроками рынка можно говорить, пока проникновение не превысит 85%. После этого она становится массовой единой услугой, которой пользуются все. И как-то отдельно разбираться в ее важности для потребителя становится бессмысленно», — уверен он.

HD С ОГОВОРКАМИ

Телеканалы в HD-формате давно перестали быть редкостью. «На текущий момент наличие HD-каналов является уже не дополнительным бонусом, а необходимостью», — уверен Денис Кусков. И с ним нельзя не согласиться. Даже небольшие кабельные провайдеры включают их в пакеты каналов в достаточно большом количестве. Что уж говорить про операторов топ-5. В пакетах «Дом.ru» их больше всего — 84, у «Ростелекома» 80, у «Триколора» 74, у МТС 64. При этом каждый из перечисленных операторов включил внушительное количество HD-каналов в базовое предложение.

Особняком стоит «Телекарта», которая предлагает лишь 26 каналов высокой четкости, ни один из которых не попал в базовый пакет на спутнике и только четыре вошли в стандартное предложение на OTT-платформе «Телекарта Онлайн».

Аналитики отмечают, что важно не столько количество HD-каналов в пакетах операторов, сколько их востребованность со стороны абонентов. По мнению Дениса Кускова, для абонентов не столь важно, какое количество UHD- и HD-каналов есть у оператора. Среднестатистический зритель постоянно смотрит семь-восемь каналов, которые ему интересны, поэтому важно не то, что у оператора есть 100 или 300 каналов, а что у него есть каналы, которые соответствуют запросам пользователей как по наполнению, так и по качеству картинки.

«Все операторы в меру своих возможностей стараются предоставить пользователю максимально широкий выбор. При этом оператору важно знать портрет своего абонента и давать то, что ему нужно, а не гнаться за количеством каналов, которые никто не будет смотреть. Это же можно сказать и про качество картинки. Если человеку интересно содержание канала, то он будет смотреть его в любом качестве. Не стоит забывать, что даже если у пользователя есть операторская ТВ-приставка, поддерживающая UHD, это не означает, что у него есть и 4K-телевизор. Тем не менее он все равно будет смотреть UHD-каналы, если их контентное наполнение ему нравится», — поясняет Денис Кусков.

Дмитрий Колесов напоминает, что в Европе HD-каналы продаются за отдельную плату, а в России так сложилось, что дополнительных денег операторы за HD не берут. Поэтому он полагает, что и дополнительной ценности, за которую российские абоненты готовы платить, HD-формат не несет. «Это значит, что количество каналов абонента перестало волновать. Гонка за увеличением их количества ведет в тупик прежде всего самих операторов. Получается, что новых абонентов на рынке нет, так как рынок платного ТВ в России уже перенасыщен. С другой стороны, чтобы переманить абонента у конкурентов, недостаточно просто предложить большее количество каналов. Скорее, операторы конкурируют пакетными предложениями и дополнительными услугами», — уверен Дмитрий Колесов.

Косвенно о том, что роль ассортимента HD-каналов не столь высока, говорит и тот факт, что многие эфирные каналы до сих пор не имеют HD-версии.

СРЕДА РАСПРОСТРАНЕНИЯ НЕ ВАЖНА

Лидером по доставке UHD-контента при помощи различных технологий является МТС. Оператор предоставляет доступ к ТВ-контенту через спутник, IPTV и OTT. При этом ассортимент каналов существенно не отличается в зависимости от технологии.

«Триколор» вещает UHD-каналы через спутник, в OTT-приложении «Триколор Кино и ТВ» они недоступны для просмотра. Владельцам гибридных ТВ-приставок оператора (с возможностью просмотра контента по спутнику и интернету) доступны те же телеканалы, что и пользователям OTT-приложения.

Абоненты «Ростелекома» могут получить доступ к ТВ-контенту через IPTV/OTT-платформу Wink. Также оператор предоставляет услугу кабельного ТВ, но на официальном сайте нет практически никакой информации о ней. Можно предположить, что «Ростелеком» старается перевести всех абонентов на новую платформу.

Опрошенные «Телеспутником» эксперты сошлись во мнении, что технология распространения телеканалов не столь важна с точки зрения привлечения новых абонентов. «Для пользователя нет разницы, каким образом до него доходит сигнал. Ему важно получить интересный контент в хорошем качестве и за адекватные деньги. Понятно, что в регионах отсутствует нормальная инфраструктура, поэтому там вряд ли возможно хорошее развитие онлайн-видео. Поэтому там присутствует спутник. В крупных городах ситуация другая, так как хорошо развит интернет, поэтому и конкуренция выше не только между традиционными операторами, но и с онлайн-кинотеатрами», — комментирует Денис Кусков.

Дмитрий Колесов отмечает, что успеха достигают только те операторы, которые активно продвигают услугу. По его наблюдениям, для абонента неважно, каким образом он получает контент. «Если оператор специально продвигает UHD и акцентирует на этом внимание, тогда для абонента может возникнуть дополнительный стимул подписаться именно на этого оператора. Так что среда распространения не столь важна. Это исключительно маркетинг», — утверждает Дмитрий Колесов.

Также представитель J’son & Partners Consulting добавил, что по-настоящему массовым рынок может стать, когда появится федеральный телеканал, который решит создать UHD-версию. Он напомнил, что пока Первый канал не появился в формате HD, к этой технологии особого интереса у аудитории не было. «Как только появится один из федеральных каналов в UHD-версии и как только сам канал начнет это активно продвигать и рекламировать, тогда можно будет ожидать повышения массового спроса на UHD-формат», — заключил Дмитрий Колесов.

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