Есть ли перспективы облачного гейминга для операторов связи

Облачный гейминг — технология, которая позволяет запускать требовательные игры на маломощных компьютерах.

В последний год проекты в области облачного гейминга появляются как грибы после дождя и российские операторы связи охотно заключают партнерства с соответствующими платформами, добавляя эту услугу в свою экосистему. «Телеспутник» попытался разобраться, как работает сегмент облачных видеоигр, как такие платформы взаимодействуют с провайдерами и какие перспективы есть у этого направления.

СУТЬ И ПРЕИМУЩЕСТВА ОБЛАЧНОГО ГЕЙМИНГА

Короткое и точное объяснение этому явлению дал Егор Гурьев, основатель Playkey — одного из первых российских сервисов облачного гейминга. «Облачный гейминг — технология, которая позволяет запускать требовательные игры на маломощных компьютерах», — написал он в своей статьена VC.

Работает технология так. Пользователь устанавливает на свой компьютер программу-клиент. Через нее устройство подключается к удаленному серверу, на котором и запускается игра. Пользователь управляет действиями в игре, посылая сигнал с клавиатуры или геймпада на удаленный сервер, который производит все вычисления, и получает на свой экран видеострим игрового события. Для подключения к облачному геймингу нужен компьютер, подключенный к быстрому интернету с низкой задержкой, и контроллер. Причем играть в требовательные игры можно даже на смартфоне либо смарт ТВ (при условии совместимости).

Несмотря на то, что для обозначения облачного гейминга иногда используются термины «стриминг игр» или «игры по запросу», сравнение этой услуги с видеосервисами типа Netflix некорректно. Общее в них только то, что пользователь в обоих случаях получает на экран своего устройства видеопоток с удаленного сервера. Ценность у этих услуг разная: Netflix сдает в аренду контент, а облачный гейминг — мощное «железо». Игры надо запускать из аккаунта Steam, Origin или играть в бесплатные типа Fornite, War Thunder. При этом на рынке есть подписки на каталоги игр, например Apple Arcade и Origin Play. Их, пожалуй, можно сравнивать с классическими платформами видео по запросу, но к облачному геймингу они отношения не имеют.

Участники рынка и владельцы облачных игровых сервисов выделяют несколько преимуществ услуги.

1. Хороший игровой компьютер стоит от 100 тыс. рублей и многим россиянам не по карману. Но любой может позволить себе играть в современные игры благодаря облачному геймингу.

2. Шеринговая экономика становится все популярнее: даже россияне, готовые купить хорошее «железо», скорее, предпочтут взять его в аренду под определенные задачи.

3. За счет своей простоты клаудгейминг помогает привлечь к играм новую аудиторию, к примеру женщин.

4. Позволяет бороться с пиратством: клаудгейминговые сервисы предлагают доступ к лицензионным копиям игр.

5. «Большие» игры практически не выпускают для macOS, но благодаря облачному геймингу в них смогут играть и пользователи «яблочной» техники.

6. Когда появятся сети 5G, играть в требовательные игры можно будет где угодно, хоть в дороге на работу или учебу.

ИГРОКИ КЛАУДГЕЙМИНГА

В России работают несколько сервисов облачного гейминга: Drova.io, GFN.ru, Loudplay, Megadrome, PlayCloud, PlayInCloud, Playkey. В конце сентября стало известно, что свое решение в этой области готовит и Mail.ru Group. На мировой арене также набирают силу поддерживаемые крупными корпорациями и ИТ-гигантами сервисы: PlayStation Now от Sony, xCloud от Microsoft, Stadia от Google. До конца этого года ожидается запуск Luna от Amazon. Не исключено, что рано или поздно эти платформы появятся в России и изменят расстановку сил на местном рынке.

Один из наиболее значимых игроков на российском рынке облачного гейминга — GFN.ru. Это локальная версия глобальной платформы GeForce Now, созданной компанией Nvidia, разработчиком графических процессоров. В GFN.ru инвестировал 1 млрд рублей бизнесмен Михаил Гуцериев, а развитием сервиса в РФ с октября 2019 года занимается принадлежащая ему группа «Сафмар».

Один из самых старых российских сервисов облачных игр — Playkey. Его основал в 2012 году выходец из «ЭР-Телекома» Егор Гурьев. В 2017 году в платформу инвестировал $2,8 млн Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ), еще $1,5 млн вложил немецкий оператор дата-центров Darz. C 2018 года в стране работает сервис Loudplay: миноритарную долю в этой компании весной 2020 года приобрел бывший министр связи Николай Никифоров. Сервис Drova.io интересен тем, что у него нет собственных серверов: он выступает посредником между пользователями, готовыми предоставить игровой компьютер в аренду, и пользователями, которые хотят арендовать его для запуска игры.

Несмотря на то, что «ЭР-Телеком» еще в 2015 году сообщал, что интегрировал Playkey на свою ТВ-приставку, активно работать с облачным геймингом операторы начали только в этом году. И сейчас практически все провайдеры сотрудничают с таким сервисом.

«МегаФон»

В феврале «МегаФон» договорился с Loudplay о сотрудничестве в области облачного гейминга. Своим абонентам оператор предлагает тарифы на сервис чуть ниже его обычной стоимости: три часа доступа через «МегаФон» будут стоить 130 рублей, а напрямую на Loudplay — 145 рублей. Андрей Кушнарев, генеральный директор «МегаЛабс» (дочерняя компания «МегаФона»), рассказывая «Телеспутнику» о сотрудничестве с Loudplay, отмечает, что оператор упростил оплату игровых тарифов, позволил абонентам пользоваться бесплатным трафиком при игре в облаке и познакомил с «возможностями облачного гейминга более массовую аудиторию».

«Билайн»

Компания анонсировала сервис Beeline Gaming в октябре 2019 года на выставке «Игромир». Изначально доступ к сервису был возможен только через сет-топ-бокс оператора, стоимость которого составляла почти 10 тыс. рублей. За подписку стоимостью 990 рублей в месяц абонент мог играть в облаке, а также получал доступ к контенту «Билайн ТВ». Позже появилась возможность скачать программу-клиент, чтобы воспользоваться сервисом на персональном компьютере.

Изначально Beeline Gaming работал на базе Playkey, но оператор не афишировал этого обстоятельства, которое, однако, можно было выяснить про дотошном тесте сервиса. Летом «Билайн» сменил партнера и стал использовать платформу GFN.ru. Обе компании предлагают пользоваться облачным сервисом без ограничений в течение месяца за 990 рублей. Однако у «Билайна» также есть тариф «Ночной»: можно играть с 1:00 до 13:00 за 499 рублей в месяц. Но у GFN.ru есть возможность оформить подписку сразу на полгода или год, получив небольшую скидку.

МТС

О том, что оператор изучает «различные варианты киберспортивного направления, в том числе облачные», представитель компании говорил еще в начале 2018 года. В мае 2020-го МТС представил целый маркетплейс сервисов облачного гейминга, который позволяет оформить подписку на одну из четырех платформ: Playkey, Loudplay, Drova.io или GFN.ru. Для абонента это получится дешевле, чем если покупать доступ напрямую. Например, 5 часов облачной игры на Playkey стоят 360 рублей, а если оформлять доступ к сервису через МТС, то выйдет 320 рублей. Покупка 10 часов непосредственно на Loudplay обойдется в 450 рублей, на МТС — в 399 рублей.

Кроме того, оператор запустил в Москве и Московской области конвергентный тариф. За 1390 рублей в месяц пользователь получает подписку на GFN.ru, домашний ШПД, 15 Гб мобильного интернета, 500 мобильных минут, 100 СМС и доступ к 138 телеканалам.

«Ростелеком»

Год назад своим партнером по облачному геймингу оператор выбрал GFN.ru. Если у абонента «Ростелекома» подключен тариф «Игровой» (800 Мбит/с за 890 рублей в месяц), то он может пользоваться облачным сервисом всего за 490 рублей в месяц. На другом тарифе плата будет стандартной — 990 рублей в месяц.

ТЕХНОЛОГИЯ НА ВЫРОСТ

В целом операторы и эксперты позитивно настроены по отношению к облачному геймингу, но скорее склонны видеть в нем перспективу, которая позволит зарабатывать в будущем.

В «Билайне» отмечают большой потенциал роста облачного гейминга, рассказал «Телеспутнику» представитель оператора. В компании убеждены, что развитию этого направления будет способствовать «выход новых игр с поддержкой запуска в облаке, а также постоянно возрастающий спрос на возможность играть в игры, когда захочется». «Облачный гейминг представляет собой привлекательное направление с точки зрения развития нетелекоммуникационного бизнеса. Выход на рынок гейминга позволяет привлечь новую аудиторию, в том числе за счет реализации проектов в части синергии бизнесов, а также способствует увеличению продолжительности контакта с брендом», — отметили в «Билайне», добавив, что наряду с другими OTT-сервисами доля облачного гейминга в структуре выручки оператора связи будет только расти.

В МТС «облачный гейминг» также называют инвестицией в будущее и попыткой выйти в новую, пока свободную нишу, говорил в марте изданию «Коммерсант» представитель оператора Алексей Меркутов. «Это история про инвестиции в завтрашний день, трансформацию операторов в ИТ-компании, а не про прибыль сейчас. С точки зрения облачных ресурсов это сервис с очень высокой себестоимостью. Построив такой сервис правильно, операторы смогут получить армию лояльной аудитории и зарабатывать на продаже дополнительных услуг, игр и контента», — рассуждал он.

«Облачный гейминг — это все же задел на будущее. Такие сервисы, как xCloud или GeForce Now являются комплементарными к традиционному геймингу и пока не стремятся его заменить. С совершенствованием самой технологии облачного гейминга и инфраструктурных технологий, например гигабитного интернета, 5G, в какой-то момент можно предположить, что этот способ станет основным, но, по моим оценкам, до него еще минимум лет шесть», — считает главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян.

Аналитик в сфере коммуникационных услуг, автор телеграмм-канала « ЗаТелеком» и директор Общества защиты интернета Михаил Климарев согласен с тем, что предоставление этой услуги станет главной точкой роста выручки провайдеров. Однако операторы и клаудгейминговые платформы должны искать новые модели сотрудничества, потому что схема, когда «оператор просто собирает деньги» уже не работает, считает он. Например, провайдеры могут получать дополнительный доход, устанавливая серверы для облачного гейминга на своей инфраструктуре. Размещение вычислительных мощностей близко к потребителю станет и хорошим заделом на будущее, так как они понадобятся для проектов на основе искусственного интеллекта, которые рано или поздно появятся, рассказал директор Общества защиты интернета.

О том, что качественная реализация облачного гейминга требует создания новых сетей доставки контента и размещения инфраструктуры в непосредственной близости от сети оператора, отмечает и Карен Казарян. «Это логичное расширение услуг для [операторов], даже если на текущий момент они не так выгодны с точки зрения ARPU», — подчеркнул главный аналитик РАЭК.

РЫНОК ОБЛАЧНОГО ГЕЙМИНГА

Облачный гейминг — относительно новая отрасль, и ее масштабных исследований, по крайней мере в РФ, еще не проводилось. Однако есть ряд экспертных оценок и данных, помогающих понять перспективы и состояние клаудгейминга. Например, в сентябре 2020 года в комментарии «Коммерсанту» руководитель группы Deloitte Digital в СНГ Максим Шапировский оценивал российскую аудиторию облачного гейминга в 150–200 тыс. пользователей. К 2023 году она может составить 4–6 млн человек, считает один из основателей Loudplay Виталий Стародубов.

Сотовая связь пятого поколения приведет к популярности мобильных игр, а за счет облачного гейминга можно будет запускать AAA-игры на смартфонах

Наиболее фундаментальное на сегодняшний день исследование российского облачного гейминга сделала компания PwC в партнерстве с GFN.ru. Из него, в частности, следует, что с октября 2019-го по июль 2020 года на сайте сервиса зарегистрировались 1,2 млн человек, а всего пользователи платформы за этот период наиграли в облаке почти 329 млн минут. В период самоизоляции аудитория сервиса заметно выросла: с примерно 50 тыс. активных ежемесячных пользователей на начало февраля до около 130 тыс. на начало апреля. Этому также способствовало то, что 23 марта GFN.ru сделал доступ к базовой версии продукта бесплатным.

В «МегаФоне» «Телеспутнику» рассказали, что за весенне-летний период пандемии количество пользователей их предложения по облачному геймингу увеличилось на 250% относительно докарантинных показателей. В «Билайне» не стали раскрывать конкретных показателей, но заявили, что видят тенденцию к многократному росту числа пользователей сервиса облачных игр.

Игроки рынка также апеллируют цифрами иностранных исследовательских компаний. В частности, Андрей Кушнарев из «МегаЛабс» приводит данные Newzoo и Juniper Research, согласно которым в 2024 году объем мирового рынка облачного гейминга составит $3–5 млрд, из них на Россию придется более $200 млн. А всего в 2024 году из 60 млн российских игроков постоянно или периодически сервисами облачного гейминга будут пользоваться 3–4 млн человек.

Согласно данным PwC, объем всего российского рынка видеоигр к 2024 году достигнет $2,7 млрд. Директор практики по оказанию консультационных услуг компаниям в области медиа и развлечений PwC в России Александр Кардаш уточняет, что на долю облачного гейминга будет приходиться 3,5% от этой суммы. Получается, доходы от этого сегмента составят чуть меньше $100 млн.

Большие надежды также возлагаются на сети 5G как один из будущих драйверов облачного гейминга. PwC в своем докладе отмечает, что сотовая связь пятого поколения приведет к популярности мобильных игр, а за счет облачного гейминга можно будет запускать AAA-игры на смартфонах. Основатель Playkey Егор Гурьев в своей статье на РБК пишет, что благодаря 5G игры принесут большой поток трафика для операторов, и приводит данные экспертов, согласно которым он может достичь четверти от всей нагрузки мобильных сетей. «Облачный гейминг является одним из основных драйверов потребления 5G в будущем из-за требовательности к скорости канала», — полагают в «Билайне».

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