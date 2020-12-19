Российскому контенту поможет VoD

Над разработкой концепции нового продвижения российского контента за рубежом Минкультуры и Роскино работали весь прошлый год.

Минкультуры РФ и Роскино договорились продвигать российский контент за рубежом в онлайн-формате. Это позволит сократить расходы на офлайновые «Недели российского кино». Адаптация фильмов для локальных платформ видео по запросу (VoD), которую профинансирует Роскино, позволит получить максимальный охват просмотров отечественного контента в приоритетных для России странах, настаивают эксперты.

Минкультуры РФ и Роскино анонсировали Russian Film Festival — онлайн-мероприятие, которое призвано стать продолжением фестивалей «Неделя российского кино», проходящих за рубежом в офлайн-формате. В 2020 году онлайн-фестивали пройдут в ряде стран. Все фильмы будут показаны с субтитрами на языках стран-участниц, а анимация — с профессиональным дубляжом. Как сообщила в ходе совместной пресс-конференции, организованной Минкультуры и Роскино, министр культуры Ольга Любимова, новый формат позволит министерству, продюсерам и режиссерам понять пристрастия локального потребителя: какие фильмы в каких станах предпочитают смотреть, определить количество просмотров, получить обратную связь. Также можно будет определить конечного потребителя в той или иной стране: профессионалы, местные жители, русская диаспора или, к примеру, сотрудники российского посольства.

Местные жители смогут смотреть российский контент на локальных VoD-платформах бесплатно. По словам генерального директора Роскино Евгении Марковой, переговоры уже прошли с более чем 200 крупными иностранными видеосервисами. «Затраты Роскино в проекте Russian Film Festival в основном включают в себя адаптацию фильмов для рынков — перевод, титрование — и рекламно-информационную кампанию в странах проведения», — пояснили в пресс-службе Роскино на вопрос «Телеспутника» о финансовой стороне сотрудничества с локальными стриминговыми платформами.

Параллельно с показами фильмов в рамках Russian Film Festival Роскино будет проводить на локальных VoD-платформах встречи дистрибьюторов, образовательные программы с местными школами кино и вузами, презентации с участием продюсеров. «Будет уделено время и место бизнес-интересам, контактам с профессионалами индустрии, а не только со зрителями. Нам нужно понимать культурные особенности и различия стран. Надо это знать, когда строишь бизнес-план», — уточнил в ходе пресс-конференции председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения, глава кинокомпании «СТВ» Сергей Сельянов.

Также в планах создание каталога российского контента, адаптированного для международной аудитории. Пока это сайт с кратким описанием первых онлайн-фестивалей, которые пройдут в Австралии (9–30 ноября), Мексике (19 ноября — 17 декабря), Испании (10–30 декабря) и Бразилии (10–30 декабря). Русские фильмы будут доступны как видео по запросу.

РУССКИЕ ИДУТ

По данным Евгении Марковой, прирост продаж российского контента на международных рынках ежегодно составляет 20–30%. «За четыре года, по 2019-й, произошел прорыв: зарубежные кассовые сборы выросли в три раза по сравнению с 2015 годом. Количество стран, где показывают российские фильмы, сериалы и анимацию, увеличилось с 23 до более 120, учитывая кинотеатральный прокат, телевизионные права, релиз на VoD-платформах. В топ-5 стран по объему сборов российских фильмов в 2019 году вошли Китай, Южная Корея, Мексика, Турция и Германия», — рассказала она.

В сентябре 2020 года «Телеспутник» рассказывал об успехах фильма «Спутник», который возглавил рейтинг предпочтений американских пользователей iTunes в категории «хоррор». Также картину можно приобрести или взять в аренду в Google Play и в Amazon Prime Video. «Спутник» получил прокат в США, Германии и странах Латинской Америки, его могут смотреть пользователи видеосервисов в Великобритании, а с ноября 2020 года — видеосервисов Австралии и Новой Зеландии.

Россия становится сильным игроком и на рынке сериалов, о чем «Телеспутник» тоже неоднократно писал. Так, права на показ «Содержанок», выпущенных видеосервисом Start, в конце 2019 года приобрели Amazon Prime Video и VoD-платформа Walter Presents, принадлежащая британскому телеканалу Channel 4. Произведенная студией 1-2-3 Production (входит в «Газпром-медиа») «Эпидемия» вошла в топ-3 по просмотрам в рейтинге лучших сериалов платформы Netflix и входит в топ-10 в 60 странах мира. Американский писатель Стивен Кинг в своем твиттер-аккаунте назвал ее «отличным сериалом» с «крутой операторской работой».

Кроме того, на телерынке MIPCOM Online, который прошел в октябре 2020 года, международное швейцарское агентство The WIT включило в число перспективных международных сериальных форматов три российских проекта. Два из них — «Хороший человек» и «Шерлок в России» — созданы студией Yellow, Black and White для Start. Также в рейтинг попал сериал «Территория» от Good Story Media.

Большую популярность уже не первый год завоевывает за рубежом и отечественная анимация, которую Роскино также будет продвигать в рамках Russian Film Festival. Успехам отечественных мультфильмов поможет октябрьская инициатива Минэкономразвития и Российского экспортного центра, которые заявили о выделении в текущем году субсидий на сумму 300 млн рублей российским производителям мультфильмов для продвижения их продукции за рубеж.

Наиболее популярные за рубежом жанры российских фильмов — это анимация, научная фантастика, исторические, военные и спортивные драмы, хорроры и триллеры. К примеру, «Русалка. Озеро мертвых» производства «Киностудии КИТ» (входит в «Газпром-медиа») и QS Films собрала в Латинской Америке 35% общего объема от сборов российских фильмов в этом регионе за 2019 год.

ПРИОРИТЕТНЫЕ СТРАНЫ

По словам Евгении Марковой, на данный момент по инициативе Минкульта и других госорганов проводится в год от 40 до 50 «Недель российского кино». «Это широкая география стран, практически 50 рынков. Мы сделали классификацию этих рынков. Выделили 60 ключевых территорий, из которых 20 как самые фокусные», — поясняет глава Роскино.

Для этого страны разделили на категории «А», «В», «С» и «D». Среди особенностей проведения мероприятий класса «А» остается ежегодный офлайн-фестиваль, добавляется фокус на локального зрителя, а не только на русскоговорящих жителей страны. Планируются показы премьерных российских фильмов, сотрудничество с ключевыми локальными игроками и медийными лицами, выступления создателей фильмов, промоушн российских имен. В эту категорию вошли Великобритания, США, Франция, Германия, Япония, Китай, Израиль и другие.

В странах классов «B», «C» и «D» будет сделан акцент на ежегодный онлайн-формат — Russian Film Festival, что позволит сократить расходы на проведение «Недель российского кино». Программы будут разработаны под единый универсальный стандарт с лучшими российскими фильмами последних лет, состав фильмов может меняться. В класс «B» вошли Индия, Австралия, Чехия, Италия, Польша, Болгария, Азербайджан, Армения и другие; в «C» и «D» – Австрия, Кипр, Монголия, Египет, Узбекистан, Куба и другие.

Ольга Любимова отмечает, что классификация стран учитывает приоритетные географические направления. В Роскино ключевым регионом для российского киноконтента называют Азию. В 2019 году на нее пришлось почти 53% совокупных сборов с очевидным лидером Китаем (44% сборов). «Проект, направленный на продвижение российского контента за рубеж, лежит и в русле общегосударственных задач, а не только отраслевых, поскольку повышение уровня несырьевого экспорта — важная задача для страны», — дополняет Сергей Сельянов.

ПЕРВЫЕ ПОКАЗЫ

Первая серия Russian Film Festival 2020 года пройдет в Австралии, Мексике, Испании и Бразилии. В программе фестиваля каждой из четырех стран запланировано по восемь фильмов, состав будет варьироваться в зависимости от конкретного рынка. Роскино называет эти страны приоритетными для популяризации российского контента.

В Австралии российские кино и анимацию будет показывать стриминговая платформа Hyvio (основана в 2015 году). Как было объявлено на пресс-конференции, самые популярные жанры в Австралии — научно-фантастические фильмы, анимация и комедия. Основатель Hyvio Эм Джей Энджел (MJ Angel) называет одним из основополагающих принципов видеосервиса уклон в независимое кино.

Жители Мексики увидят восемь российских фильмов на FilmiLatino (основана Мексиканским институтом кинематографии — IMCINE, Министерством культуры Мексики и испанской компанией Film в 2015 году). По данным Роскино, эта страна занимает третье место по кассовым сборам российских фильмов за рубежом в 2019 году и седьмое — в 2014–2019 гг. В прошлом году в Мексике транслировались восемь российских фильмов, больше всего мексиканцы смотрят российские хорроры, научно-фантастические фильмы, анимацию и драму. Сегодня на платформе FilmiLatino можно найти фильмы «Лето» Кирилла Серебренникова, «Левиафан» Андрея Звягинцева, собравшие положительные зрительские отзывы. «На протяжении многих лет Россия отличалась художественным авангардом и постоянным переосмыслением в кино», — отметила директор по продвижению FilminLatino Фернанда Рио (Fernanda Rio).

В Испании Роскино договорилось с родственной FilmiLatino стриминговой платформой Filmin (работает с 2008 года), которая также представлена с 2016-го в Португалии. Наиболее популярные жанры в этой стране — анимация, научно-фантастические фильмы и комедии. Директор программ, главный редактор Filmin Джоан Сала (Joan Sala) уверен, что у современного российского кино есть амбиции, которые понравятся испанским зрителям. Согласно данным портала Business Insider и JustWatch (платформа поиска видеоконтента, — прим. ред.) по количеству предлагаемых фильмов и сериалов Filmin превосходит всех своих конкурентов в стране.

Бразилия познакомится с российским кино и анимацией в эфире онлайн-кинотеатра Spcine Play (инициирован муниципальный департаментом культуры города Сан-Паулу). Эта страна входит в топ-10 зарубежных рынков по кассовым сборам российских фильмов в 2014–2019 годах. Больше всего бразильцы любят смотреть российские хорроры, драмы и научно-фантастические фильмы. В 2019 году в стране было выпущено семь российских фильмов. Директор по контенту Spcine Play Дилсон Нето (Dilson Neto) называет российский кинематограф одним из самых «острых» и интересных в мире.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

По словам Ольги Любимовой, над разработкой концепции нового продвижения российского контента за рубежом Минкультуры и Роскино работали весь прошлый год. Безусловно, на расширение «Недель» в онлайн-формат повлияла и пандемия коронавируса, когда от многих офлайн-мероприятий пришлось отказаться.

Кроме того, Роскино впечатлил пример французских коллег из UniFrance в рамках проекта MYFrenchFilmFestival: гибридный формат проведения ежегодного фестиваля (сочетает онлайн- и офлайн-форматы, — прим. ред.) позволил французской стороне расширить присутствие локального контента на более чем 50 партнерских видеосервисах по всему миру и получить более 10 млн просмотров.

В 2021 году Роскино планирует сохранить онлайн- и офлайн-форматы проведения «Недель российского кино». Решать будут по ситуации и пока предпочитают не давать прогнозы реализации обновленной концепции продвижения российского контента за рубежом.

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