Обзор приставки SberBox

SberBox — любопытная новинка с интересными функциями, которые не предлагают производители таких устройств на российском рынке.

В сентябре компания «Сбер» представила медиаприставку SberBox с интегрированными голосовыми помощниками. Это уже не первое устройство, разработанное ее «дочкой», — «СберДевайсами»: менее года назад вышла Okko Smart Box для одноименного онлайн-кинотеатра. В аналогичном формфакторе создана и SberBox, но в остальном это иной девайс.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

В компактной коробке, окрашенной в фирменные цвета «Сбера», вы найдете саму приставку, адаптер питания (5 В, 1 А) с портом USB, кабель USB — micro USB, пульт, пару пальчиковых (ААА) батареек к нему, два мобильных джойстика и бумажное руководство пользователя.

SberBox — это так называемый ТВ-донгл: подключается напрямую к HDMI-входу телевизора или монитора. Внешне новинка такая же, как Okko Smart Box.

В SberBox используется аналогичный пульт. Его основные отличия от «лентяйки» для Okko Smart Box — расположение клавиш «Домой» и голосового ввода (их поменяли местами). Таким способом разработчик словно подчеркивает центральное место голосовых помощников семейства «Салют» в мультимедийной экосистеме «Сбера». Добавлю, что пульт работает по Bluetooth и вполне приятный на ощупь.

Пульт работает по Bluetooth и вполне приятный на ощупь

АППАРАТНЫЕ И ПРОГРАММНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Основные различия между приставками скрываются внутри. SberBox функционирует на чипсете Amlogic S905Y2, имеет 2 Гб оперативной и 16 Гб постоянной памяти — вдвое больше, чем у Okko Smart Box. Встроены беспроводные модули Wi-Fi 5 (с поддержкой двух диапазонов — 2,4 и 5 ГГц) и Bluetooth 5.0. Заявлена поддержка многоканального аудио Dolby Digital Plus. Выход HDMI стандарта 2.1 с увеличенной до 48 Гбит/с пропускной способностью и возможностью выводить 4K-видео при 120 кадрах/с. Никаких других портов и разъемов в устройстве нет — все-таки это ТВ-донгл. Выйти в интернет вы сможете только с использованием Wi-Fi-роутера.

Отличается и пользовательская оболочка. В данном случае применяется StarOS — операционная система, которая установлена также на смарт-дисплей SberPortal. Повторюсь, ключевое место в ней отводится функции голосового управления, за которую отвечают виртуальные помощники «Салют»: «Сбер», «Джой» и «Афина». Они отличаются характерами и манерой общения, и разговаривают голосами российских актеров озвучки. При первоначальной настройке SberBox вас попросят выбрать одного из помощников на свой вкус. Если вы захотите поменять помощника, это несложно сделать в любой момент, отдав голосовую команду («Смени персонажа») и подтвердив свой выбор пультом.

Другой важный элемент экосистемы — мобильное приложение «Сбер Салют» для операционных систем Android и iOS. Именно с его помощью можно завершить первоначальную настройку SberBox. Получается, что если вы используете кнопочный телефон, то приставку настроить не сможете. В мобильном приложении можно добавить и отвязать устройство, привязать сервисы и банковские карты к вашему профилю, запустить эмулятор пульта и геймпада для управления приставкой.

ИНТЕРФЕЙС STAROS

Главный экран устроен по типу современных смарт ТВ с горизонтальными лентами. В левом верхнем углу отображается текущее время, день недели и дата. В правом верхнем углу — кнопка вызова раздела «Настройки». Здесь можно только выбрать сеть Wi-Fi, подключить Bluetooth-устройство, просмотреть серийный номер устройства и версию прошивки. Возможности задать время, через которое будет запускаться заставка (как в случае с Okko Smart Box), нет.

Основных разделов три: «Домой», «Видео» и «Игры». При подключении сервиса стриминга музыки «СберЗвук» появляется раздел «Музыка». Перемещаться между ними можно клавишами вверх-вниз. Иконки предустановленных приложений крупные, их легко различить с расстояния. Но есть нюанс: когда вы перемещаетесь пультом по иконкам приложений, активное приложение отмечается тонкой рамкой зеленого цвета. Ее хорошо видно, только если иконка имеет темный цвет — в остальных случаях рамка легко теряется.

Среди встроенных приложений есть онлайн-кинотеатр Okko, сервис линейного ТВ «Смотрешка», YouTube с интерфейсом Android TV и возможностью входа в аккаунт Google, сервис заказа легкой закуски. Помимо того, можно вручную подключить сервис «СберЗвук».

В магазине приложений программы разделены на несколько категорий: «Здоровье и фитнес», «Бизнес и финансы», «Для детей», «Еда и напитки» и т. д. К сожалению, если вам нужно регулярно запускать какое-то из приложений каталога, то вы не сможете вынести иконку в часто используемый список программ — нужно каждый раз открывать каталог и выбирать в нем нужную программу. Или использовать голосовые команды.

В отличие от Android TV интерфейс устроен так, что иконки приложений вы не можете переставлять — их порядок и расположение строго фиксированы.

Нельзя при желании поменять источники новостей и погоды. В первом случае выводятся сообщения, опубликованные изданием Lenta.ru, и выбор этого сайта понятен: он входит в холдинг Rambler Group, которым в свою очередь владеет «Сбер». Во втором случае принцип выбора Gismeteo как источника погоды не ясен. Почему именно он, а не, допустим, официальный ресурс Гидрометцентра — Meteoinfo?

ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ ПРИЛОЖЕНИЙ И СЕРВИСОВ

Если вы привыкли смотреть линейные телеканалы, то пригодится «Смотрешка». По какой-то причине интерфейс этого приложения сильно урезан. Вы можете выбрать телеканал из списка доступных и поставить эфир на паузу — вот и все элементы управления. Меню плеера нет, выбора качества потока тоже. Хотя, скажем, в той же Okko Smart Box приложение «Смотрешка» было полноценным. Перечень доступных телеканалов зависит от подписки. Пользователь SberBox вправе смотреть бесплатно в течение месяца стандартный пакет каналов (их 185).

Для видео по запросу есть Okko. Это приложение тоже урезано. В нем нет привычных разделов, которые есть в версии для смарт ТВ, нет настроек. Хотя в результаты поиска, как и в случае с Okko Smart Box, можно вывести контент YouTube. Приложение подтормаживает когда листаешь длинные списки единиц контента.

Приложение YouTube, наоборот, полнофункциональное: позволяет войти в свой аккаунт Google и смотреть подписки, добавлять видео в избранное. Голосовое управление в нем работает в основном корректно. Контент формата 4K воспроизводится порой с подтормаживаниями или небольшими фризами, даже при условии подключения к интернету через сеть диапазона 5 ГГц и при отсутствии у Wi-Fi-роутера других потребителей.

У «СберЗвука» нет каталога музыки по жанрам — искать исполнителей можно только отдавая команды голосом. Треки могут отображаться вертикальным списком, горизонтальным списком с крупными иконками, а также в режиме караоке, когда слова песни выводятся в правой части экрана. Некоторые треки имеют перевод на русский язык, некоторые — нет. Треки можно отмечать как понравившиеся, доступ в этот список открывает опять же голосовая команда. Перемотка возможна с шагом примерно в 10 секунд. Приложение не особо стабильное: иногда запускается подолгу или подвисает. Другая особенность, которая не понравилась автору этих строк, — если вы не поставите на паузу проигрываемый трек, то при выходе в главное меню приставки он продолжит звучать.

В игры можно играть с помощью пульта либо смартфона и приложения, где есть эмулятор геймпада. Напомню, в комплекте поставки есть также пара джойстиков — подобно присоскам они крепятся к экрану мобильного гаджета и выполняют роль аналоговых стиков. Возможно, кому-то будет действительно комфортно играть с ними. Хотя привычный геймпад как отдельное устройство гораздо удобнее. Bluetooth-контроллер Xbox Wireless и беспроводные наушники Shure приставка определила сразу и без проблем.

Расскажу о том, как работают другие заявленные функции. К примеру, видеошопинг: запускаете соответствующий фильм в каталоге Okko (эту функцию пока поддерживает 30 тайтлов), видите в кадре яркое платье или другой предмет, ставите на паузу и выбираете в верхнем правом углу экрана кнопку товары в кадре, далее сканируете QR-код камерой мобильного устройства и открываете ссылку, которая ведет в интернет-магазин. Правда, таким способом вы сможете приобрести только отдельные товары и сувениры — соответствующую технологию пока поддерживает ограниченное количество партнеров «Сбера». Видеошопинг

С помощью голосового ассистента можно записаться в поликлинику или парикмахерскую. Но опять же только в определенные заведения.

Работу сервиса доставки снеков обеспечивает «Самокат». Для начала вам нужно выбрать адрес доставки, затем продукты (можно купить попкорн, колу, чипсы, начос, безалкогольное пиво, шоколад, мороженое) и далее оформить заказ.

ВЫВОДЫ

Безусловно, SberBox — любопытная новинка с интересными функциями, которые не предлагают производители таких устройств на российском рынке. Заявленная цена в 2990 рублей не должна вводить в заблуждение: она формируется в том числе за счет разработки программной платформы StarOS. Но как продукт приставка имеет ряд ограничений (для полноценного использования обязателен смартфон с установленным «Сбер Салют», возможности приложений урезаны, настройки минимальны) и пока еще сырая по части стабильности работы. Впрочем, последнее несложно исправить обновлениями прошивки.

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