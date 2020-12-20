В чем особенности облачного видеонаблюдения от "Триколора"

Облачное видеонаблюдение от Триколора работает через интернет и использует IP-камеры.

Переход россиян на удаленку из-за пандемии побудил многих заняться обустройством дома, повысить свой комфорт и безопасность при помощи видеонаблюдения.

Выбрать оборудование, установить и настроить систему визуального контроля можно и самостоятельно, если вы разбираетесь в этом вопросе. А можно приобрести готовое решение, в котором все работает, что называется, прямо из коробки. Именно такой продукт этой осенью представил Триколор.

ПРЕИМУЩЕСТВА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ В ОБЛАКЕ

Облачное видеонаблюдение от Триколора работает через интернет и использует IP-камеры. Триколор предлагает сейчас два вида камер на выбор: домашнюю и уличную. Домашняя предназначена для установки внутри помещения, уличная — снаружи, к примеру на стене дома. Камеры подключаются к сети Wi-Fi (уличная — еще и с помощью кабеля Ethernet) и показывают видео на смартфоне или компьютере в режиме реального времени. Причем, в отличие от решений многих поставщиков, доступ к онлайн-трансляции предоставляется бесплатно.

Вы можете в любое время зайти в приложение на смартфоне и посмотреть, что происходит у вас в квартире или во дворе дома в режиме онлайн или в записи, используя специальную функцию закладок. Видеоматериалы хранятся до 30 дней. Облачные серверы обеспечивают безопасное хранение полученной информации без риска блокировки и расположены на территории РФ. При установке облачной системы видеонаблюдения не требуется покупать карту памяти, видеорегистратор или жесткий диск — камера готова к использованию из коробки. Вы можете установить и настроить такую систему самостоятельно, используя простой гид по установке.

ВОЗМОЖНОСТИ ОБЛАЧНОГО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

Благодаря детекторам движения и звука, а также встроенной системе аналитики камера быстро определяет человека в кадре и тут же отправляет уведомление владельцу на смартфон, что позволяет быстро отреагировать в случае появления в доме незваного гостя. Система зафиксирует движение или звуки в доме и немедленно начнет запись в облачный архив и отправит уведомление на ваш смартфон, а встроенная сирена поможет отпугнуть злоумышленника.

Сервис облачного видеонаблюдения Триколора позволяет не только охранять квартиру или офис. Занимайтесь своими делами и удаленно наблюдайте за детьми. Домашняя камера реагирует на звук и движение, и когда ребенок проснется, она отправит уведомление. Функция двусторонней аудиосвязи поможет контролировать детские игры или выполнение домашних заданий. Если у вас дома есть животные, то благодаря сервису вы сможете приглядывать за своими питомцами на расстоянии и иметь возможность контролировать их поведение.

ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ КАМЕРЫ

Обе камеры — домашняя и уличная — записывают видеопоток в разрешении Full HD, что позволяет разглядеть даже мелкие детали. Использование кодека H.265 помогает экономить трафик. В камеры также встроен детектор движения. В ночное и темное время суток домашняя камера за счет инфракрасной подсветки способна обеспечить четкую картинку в радиусе до 10 метров. А уличная различает объекты ночью на расстоянии до 30 метров.

Домашняя камера имеет угол обзора 131 градус, магнитную подставку и питается от обычной розетки через адаптер, который идет в комплекте.

Уличная камера тоже питается от сети 220 В. Защищенный корпус позволяет снимать при любой погоде (от -30 до +50 °C). Камера пыленепроницаема, будет работать и в дождь, и в снег (стандарт защиты IP67).

В камеру можно установить карту памяти micro SD, и даже если пропадет доступ в интернет, все, что будет происходить в это время в поле зрения устройства, останется на носителе, а потом загрузится в облако.

КАК СМОТРЕТЬ?

Для управления и просмотра используйте приложение «Триколор Видеонаблюдение» (доступно на Android и iOS). Приложение позволяет делать отдельные фотоснимки события прямо с экрана, смотреть видеозапись в архиве, настраивать уведомления, переключаться между камерами (если их используется несколько), запускать двустороннюю аудиосвязь через домашнюю камеру и т. д.

А для тех, кому удобно использовать компьютер, доступна веб-версия, где также можно управлять камерами и, конечно, убедиться, что дома все в порядке.

НОВЫЙ ИСТОЧНИК МОНЕТИЗАЦИИ

Конкуренция на рынке видеонаблюдения довольно высока, но до насыщения еще далеко. По оценке аналитиков Триколора, рынок облачного видеонаблюдения по показателям выручки ежегодно прибавляет не менее 30%. Видеонаблюдение может стать частью более масштабной услуги, что позволит повысить средний чек от каждого клиента.

На данный момент сервис облачного видеонаблюдения Триколора ориентирован на обычных потребителей, проявляющих все больший интерес к умному дому. Но он будет востребован и среди организаций. В частности, в секторе розничной торговли и HoReCa (гостинично-ресторанный бизнес, — прим. ред.) система видеонаблюдения может стать важным сервис-инструментом: видеоаналитика, полученная в результате видеофиксации, позволит контролировать количество посетителей в зале, решить проблему очередей, регулировать рабочее время в офисе.

В дальнейшем для предприятий Триколор планирует разработать отдельное решение по видеонаблюдению с учетом их потребностей.

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