Насколько технологична приставка General Satellite

История ресиверов General Satellite интересна и сама по себе, и как пример стремительного развития технологий приемного ТВ-оборудования

Следить за эволюцией ТВ-приставок любопытно и полезно. Изначально они служили для приема только телевидения, но со временем превратились в полноценные медиацентры, помогая использовать телевизор для широкого спектра цифровых сервисов в домохозяйстве. На примере ТВ-приставок, выпускаемых под брендом General Satellite, мы расскажем, как менялись возможности таких устройств и на что они способны сегодня.

ЧЕРЕЗ ДИСТРИБУЦИЮ — К СОБСТВЕННОМУ ПРОИЗВОДСТВУ

Начав с распространения и обслуживания ТВ-приставок южнокорейской Humax, General Satellite затем перешла к разработкам собственных ресиверов. Компания по сути сформировала рынок приемного ТВ-оборудования в стране, поэтому не удивительно, что многие новшества впервые появились именно в линейке приставок General Satellite.

Как вы помните, в 2000 годы стало активно развиваться телевидение высокой четкости. Для его вещания использовался в том числе стандарт MPEG-4, в котором был улучшен алгоритм сжатия изображения и уменьшена требуемая скорость передачи данных для телевещания, что позволяло увеличить число программ в полосе. В 2007 году General Satellite выпустила первую в России приставку с поддержкой MPEG-4 — GS ТЕ-8310 MPEG-4. Она служила для приема открытых и кодированных эфирных телеканалов стандартной четкости и, что любопытно, на тот момент была одной из нескольких моделей в мире с поддержкой MPEG-4. Другой особенностью устройства было то, что его проектировали с расчетом на минимальную стоимость, при этом оно имело те же функции, что и модели конкурентов.

В последующие годы компания General Satellite прошла путь от поставщика оборудования для спутникового телевещания до мультиотраслевого холдинга. В 2013-м было объявлено о создании GS Group. Тогда же вышла приставка GS U510, которая стала первым массовым продуктом в сфере потребительской электроники, созданным с использованием российского криптографического сопроцессора, решавшего актуальную для операторов платного ТВ проблему пиратства. Его выпустил завод GS Nanotech (в составе GS Group). РАСШИРЕНИЕ ОХВАТА HD-ТЕЛЕСМОТРЕНИЯ

При переходе на новый технологический уклад, когда телевидение стандартной четкости сменялось телевидением высокой четкости, операторы совместно с производителями приемного оборудования предоставляли возможность замены приставок, принимающих сигнал SD-качества, на модели с поддержкой HD.

GS Group совместно с Триколором работали над созданием нового оборудования и сервисов, чтобы первыми на рынке предложить самые востребованные услуги. Участвуя в программе замены оборудования (трейд-ин), абонент получал полноценную приставку, оснащенную всеми необходимыми функциями. Он мог смотреть большее количество телеканалов и воспользоваться дополнительными сервисами оператора. К примеру, выпущенная весной 2014 года модель GS В210 могла выводить видео в разрешении до 1920×1080 точек, имела более мощный процессор, чем у приставок прошлого поколения, а также более компактный корпус. Кроме того, она воспроизводила медиафайлы (аудио, видео, изображения) с внешнего накопителя. Эта функция доказала свою востребованность и впоследствии стала обязательной для всех приставок General Satellite.

Ряд моделей, выпускавшихся по доступной цене, например GS U210 и B212, были также призваны расширить охват просмотра телевидения высокой четкости.

ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ ИНТЕГРАЦИИ

За счет развития технологий и миниатюаризации электроники получил развитие еще один тренд — уменьшение размеров приемного оборудования. Характерной разработкой тех лет стал созданный GS Group микрочип GS Nanotech SiP Amber S2: он совмещал в одном корпусе центральный процессор с интегрированными сопроцессором и модулем оперативной памяти. Такая система имела компактный размер и позволяла повысить скорость обработки данных и их безопасность. В результате приставки становились компактнее. Их можно было размещать в любом удобном для пользователя месте, а выносной инфракрасный датчик позволял управлять с помощью пульта ДУ даже при условии, что само оборудование находится не на виду. Этими особенностями обладала модель GS В211 и последовавшая за нею GS B212.

РАЗНЫЙ КОНТЕНТ НА НЕСКОЛЬКИХ ТЕЛЕВИЗОРАХ

Пользователи платного ТВ с давних пор высказывали желание смотреть телеканалы на втором телевизоре, не платя при этом абонентскую плату в двойном размере (подписка подразумевает возможность единовременного просмотра контента лишь на одном экране). Поначалу эту задачу решали пробросом видео- и аудиокабелей ко второму ТВ-приемнику или установкой видеосендеров. Однако у этого способа был недостаток — зависимость от первого экрана, а попросту говоря, его дублирование.

В 2014 году GS Group предложил решение для абонентов Триколора, активно использующих два телевизора: комплект из двух приставок, дающих доступ к разному контенту на двух телевизорах одновременно при использовании одной смарт-карты

В 2014 году GS Group предложил решение для абонентов Триколора, активно использующих два телевизора: комплект из двух приставок, дающих доступ к разному контенту на двух телевизорах одновременно при использовании одной смарт-карты. Основная приставка (сервер) — GS E501 — за счет двух тюнеров обеспечивала прием вещания и трансляцию телеэфира. Дополнительная (клиент) — GS C591 — позволяла смотреть телеканалы через подключение по локальной сети, исключая необходимость прокладывать антенный кабель. В официальном сообщении Триколора отмечалось, что выгодой для оператора было упрощение обслуживания абонентов: отныне подписчики, имея два приемника, могли управлять своими платежами из одного личного кабинета.

МОБИЛЬНОЕ ТЕЛЕСМОТРЕНИЕ

К середине 2010 годов в качестве персональных устройств потребления медиаконтента окончательно утвердились смартфоны. Как подсчитала аналитическая компания IDC, в определенный момент времени Россия стала крупнейшим рынком смартфонов в Европе. С использованием соответствующих приложений на умном телефоне можно было потреблять и видеоконтент. Операторы платного ТВ стремились предоставить большему числу пользователей возможность смотреть телевидение на мобильных устройствах.

В тот период линейку General Satellite пополнили двухтюнерные приставки-серверы GS E501 и GS E502. Они позволяли гибко выстраивать домашнюю медиасеть, подключая приставку-клиент, смартфон или планшет для просмотра телевидения на втором экране. Просмотр ТВ-контента на мобильном устройстве был доступен в пределах одной медиасети, при условии проводного подключения приставки-сервера к Wi-Fi-роутеру домашней сети. GS E501 и GS E502 также имели функции управления эфиром (запись, отложенный просмотр). Для этого использовался внешний накопитель (в случае с GS E501) либо встроенный жесткий диск (у GS E502).

Современные приставки General Satellite допускают два способа трансляции контента (или стриминга) на клиентское устройство: «зеркальный», когда сигнал с приставки дублируется на так называемый второй экран (мобильное устройство либо телевизор), и независимый, когда на двух устройствах можно смотреть разные телеканалы.

ПОДДЕРЖКА ТЕЛЕВИДЕНИЯ СВЕРХВЫСОКОЙ ЧЕТКОСТИ

На 2010 годы пришлось активное развитие телевидения сверхвысокой четкости: Международный союз электросвязи утвердил стандарт UHDTV, а российские операторы начали проводить эксперименты с вещанием в новом формате. Была проведена первая публичная трансляция ролика в 4К, показана трансляция церемонии открытия зимней Олимпиады. Регулярное вещание в формате 4K начал Триколор.

В январе 2016 года дебютировала первая российская приставка с поддержкой телевидения сверхвысокой четкости — GS A230. Она оснащалась микропроцессором STMicroelectronics и парой тюнеров DVB-S2. Устройство ориентировалось на премиум-сегмент телесмотрения: имело интерфейс HDMI 2.0, встроенный жесткий диск на 1 Тбайт, двухдиапазонный (2,4/5 ГГц) Wi-Fi-модуль для беспроводного подключения и передачи контента на смартфон или планшет, а также поддерживало формат видеосжатия H.265 (сегодня эта возможность есть у большинства приставок General Satellite). Кроме того, обладатели GS A230 могли независимо смотреть видеоконтент на втором телевизоре — с использованием приставки-клиента.

ПЕРЕХОД НА ВСТРОЕННУЮ СМАРТ-КАРТУ

Одно время ресиверы General Satellite использовали слот для установки смарт-карты условного доступа. У поколения приставок, увидевших свет в 2016 году (GS B520 и GS B521), чип с ID был встроен непосредственно в саму плату. Это новшество появилось с целью борьбы с пиратством, которое приносило немало проблем операторам платного ТВ. Между собой приставки GS B520 и GS B521 отличались тем, что первая была однотюнерной и допускала «зеркальный» стриминг контента. А вторая — двухтюнерной и разрешала независимый стриминг.

ТВЕРДОТЕЛЬНАЯ ПАМЯТЬ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЭФИРОМ

Когда на компьютерном рынке окончательно вошли в моду твердотельные накопители —запоминающие устройства на основе микросхем памяти, — они нашли применение и в приемном ТВ-оборудовании благодаря своей надежности и высокой скорости записи. Впервые твердотельные накопители появились в двухтюнерных приставках GS В531М и GS В532М. Такой накопитель объемом 8 Гбайт позволял загружать фильмы сервиса «Кинозалы “Триколор ТВ”» и смотреть их в любое удобное время, а также давал возможность, не подключая дополнительно внешнее USB-устройство, записывать видеоконтент, ставить передачу или фильм на паузу или перематывать запись, чтобы вернуться к интересному моменту. Появившаяся следом двухтюнерная модель GS В533М имела увеличенный вдвое объем встроенной памяти — 16 Гбайт.

УПРАВЛЕНИЕ УМНЫМ ДОМОМ

Последние годы операторы платного ТВ переходили от услуг телесмотрения к мультисервисному обслуживанию абонентов, начали предлагать сервисы умного дома, видеонаблюдения. GS Group предложил концепцию умного дома, настраиваемого с помощью приставки. В сообщении холдинга говорилось, что новый статус ТВ-приставки как центра умного дома — качественно новый этап в развитии приемного оборудования. При разработке модуля управления умным домом в GS Group сделали ставку на протокол ZigBee. Это было обусловлено популярностью стандарта у разработчиков и широким распространением соответствующего периферийного оборудования на рынке.

Центром системы умного дома выступает модуль управления, который подсоединяется к приставке. К модулю управления, в свою очередь, подключаются все дополнительные устройства — умная розетка, умная лампа, датчик движения и т. д. Управлять умным домом можно с экрана телевизора либо в приложении для Android и iOS. Особенность модуля управления — внутренний Wi-Fi-адаптер 2,4 ГГц, благодаря которому модуль можно использовать для подключения приставки к интернету.

ГИБКОСТЬ И УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Актуальная линейка приставок под брендом General Satellite является универсальной и позволяет смотреть контент как по спутнику, так и через интернет. Такой подход преследует гибкость для пользователя: когда есть возможность установки антенны, он сможет задействовать спутниковое подключение, а когда ее нет, но есть интернет-соединение — пригодится функция просмотра телеканалов через интернет. Эти возможности заложены, например, в двухтюнерные модели GS В527/B528 — первые в линейке General Satellite модели с поддержкой 4K в среднем ценовом сегменте. Являясь приставками-серверами, он способны принимать спутниковый сигнал и транслировать контент сверхвысокого разрешения на клиентские устройства: телевизоры, мобильные устройства и приставки-клиенты. Другим преимуществом этих моделей является то, что они преобразуют 4К-контент для просмотра на HD- и Full-HD-телевизорах. То есть с их помощью обладатели телевизоров без поддержки 4К могут смотреть и те телеканалы в пакете оператора, которые вещают только в формате сверхвысокой четкости и ранее были им недоступны.

Начиная с моделей GS В527/B528 у приставок-серверов сменился корпус. Он стал более компактным, приземистым, с обтекаемыми углами. В основу устройств лег более производительный микропроцессор MStar нового поколения. Приставки-серверы оснащены выходом HDMI для вывода изображения на 4К-телевизор, аналоговым аудио/видеовыходом (мини-джек) для трансляции контента на телевизоры с композитными разъемами, портом Ethernet, портом для подключения выносного ИК-приемника и разъемами USB 2.0 и USB 3.0 для внешнего накопителя.

Новинка GS B621L имеет два тюнера особой конфигурации, которая позволяет подключить оба тюнера к антенне одним сигнальным кабелем без использования дополнительного оборудования и необходимости замены конвертера. Подключив приставку одним кабелем к конвертеру с одним выходом, пользователь получает все преимущества двухтюнерного приемника: независимый стриминг контента на второй экран, фоновое обеспечение системных процессов.

Последнее поколение приставок-клиентов тоже получило и внешние изменения (обновленный корпус), и внутренние (новый чип). В целом они обладают теми же возможностями подключения, что и приставки-серверы: HDMI, AV, USB. Разница только в том, что у них есть Wi-Fi-модуль. Так, модель GS C592 оборудована однодиапазонным (2,4 ГГц) беспроводным адаптером, а более поздняя GS C593 — двухдиапазонным (2,4/5 ГГц). Впрочем, главное новшество приставки GS C593 состоит в том, что она впервые позволяет смотреть видеоконтент в 4K-формате на втором телевизоре в режиме клиента. В интерфейсе приставки в каталоге «Магазин приложений и игры» размещены приложения партнеров, а благодаря встроенному Bluetooth можно подключить геймпад для игр.

ВЫВОДЫ

Первая в России приставка с поддержкой стандарта MPEG-4, первый массовый продукт в сфере потребительской электроники на основе российского сопроцессора, первая приставка с поддержкой телевидения сверхвысокой четкости — история ресиверов General Satellite интересна и сама по себе, и как пример стремительного развития технологий приемного ТВ-оборудования, стимулом к чему стали постоянно растущие потребности пользователей. В 2021 году GS Group исполнится 30 лет. К этому юбилею холдинг подходит в статусе отечественного лидера в области разработки и производства микроэлектроники, программных продуктов, создания и управления медиаконтентом. Но именно разработка и выпуск ТВ-приставок стали фундаментом для последующих достижений холдинга.

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