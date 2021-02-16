ВОЗ: Заражение COVID-19 пошло на спад

За последние сутки Всемирная организация здравоохранения зафиксировала 332 тыс. новых случаев коронавируса.

Число новых случаев коронавирусной инфекции в мире снижается на протяжении пяти недель подряд, передает zakon.kz.

Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.

Количество сообщений о случаях COVID-19 по всему миру снижается пятую неделю подряд. На прошлой неделе было самое низкое с октября количество заражений за неделю, — отметил он в ходе брифинга. Трансляция мероприятия велась в официальном аккаунте организации в Twitter.

Ранее Тедрос Гебрейесус заявил, что число людей, сделавших прививку от коронавирусной инфекции, превысило в мире число инфицированных с начала пандемии.

За последние сутки Всемирная организация здравоохранения зафиксировала 332 тыс. новых случаев коронавируса.

Больше половины новых заболевших выявили в Северной и Южной Америке — 173 109, на втором месте Европа с 92 634, на третьем Юго-Восточная Азия — 26 949.

Всего в настоящее время в организацию поступили сведения о 108 579 352 инфицированных и 2 396 408 умерших (+9 691 за 24 часа). За прошедший день в РФ выявлено 14 185 новых случаев коронавируса, вылечились 15 194 пациента, скончались 430.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

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