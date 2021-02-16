AP: Трамп ищет способы восстановить свою власть

Отмечается, что экс-президент зациклен на мести республиканцам, которые поддержали его импичмент.

Бывший президент США Дональд Трамп планирует возобновить участие в политической жизни страны и снова начать общаться с журналистами, сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.

Как сообщает Associated Press, республиканец "готовится к следующему жизненному этапу после пребывания на посту президента" и "ищет способы восстановить свою власть". Как следует из публикации, "друзья и союзники Трампа ожидают, что он после недель молчания вновь будет давать интервью дружественным СМИ".

Отмечается, что экс-президент "зациклен на мести республиканцам, которые поддержали его импичмент или сопротивлялись его усилиям по отмене результатов ноябрьских выборов", однако все равно нацелен помочь Республиканской партии взять под контроль палату представителей и сенат на промежуточных выборах 2022 года.

Я полагаю, что в ближайшие дни вы, вероятно, услышите от него гораздо больше, — цитирует агентство старшего советника Трампа Джейсона Миллера.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!