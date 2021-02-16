Стрельбу устроили во время кокпара в Туркестанской области

Выстрелы произвели в воздух, чтобы отвлечь полицейских.

Неизвестные устроили стрельбу во время кокпара в Туркестанской области, сообщает zakon.kz со ссылкой на телеканал Астана.

Палить из огнестрелов начали в тот момент, когда полицейские разгоняли толпу зрителей и игроков. Выстрелы были сделаны в воздух, чтобы отвлечь стражей порядка. К счастью, обошлось без жертв.

Хулиганам удалось скрыться на машине. Но через некоторое время оперативники их задержали. Четверо молодых людей оказались жителями Казыгуртского района.

В авто у них нашли обрез и патроны 16-го калибра. Правоохранители также устроили обыск в доме подозреваемых и изъяли еще 2 травматических пистолета и незарегистрированное охотничье ружье.

Молодые люди взяты под стражу. Полицейским предстоит проверить причастность подозреваемых к другим преступлениям, а также выяснить происхождение огнестрельного оружия. ДП Туркестанской области

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!