В Великобритании выявили еще одну мутацию коронавируса

Новый штамм уже успела распространиться по меньшей мере в десяти странах.

Исследователи из университета Эдинбурга выявили еще одну мутацию коронавируса в Великобритании, которая уже успела распространиться по меньшей мере в десяти странах, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

Вариант, получивший название B1525, был определен с помощью секвенирования образцов вируса в Дании (35 случаев), Великобритании (32), Нигерии (12), США (7), Франции (5), Гане (4), Австралии (2), Канаде (2), Иордании (2) и Испании (1). Как отметило издание, первыми секвенирование геномов этой разновидности вируса провели в декабре специалисты в Великобритании и Нигерии, - пишет газета Guardian.

Новый вариант отличается от доминирующего в Англии кентского штамма коронавируса мутацией Е484К в шиповидном белке, которая наблюдается также у бразильской, южноафриканской и бристольской разновидностей вируса. На этом фоне эксперты призвали британские власти увеличить количество тестов на коронавирус в тех районах страны, где был выявлен данный вариант.

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