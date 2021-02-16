Количество случаев коронавируса возросло в Казахстане

За прошедшие сутки зарегистрированы 686 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 15 февраля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрированы 686 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 203 259 случаев, из них:
- в городе Нур-Султан - 23884(+53),
- в городе Алматы - 23745(+107),
- в ВКО - 21252(+85),
- в Атырауской области - 16736(+25),
- в Павлодарской области - 16411(+80),
- в Карагандинской области - 14778(+30),
- в Акмолинской области - 12709(+72),
- в ЗКО – 12171(+47),
- в СКО - 11882(+37),
- в Костанайской области - 11506(+71),
- в Алматинской области - 10180(+49),
- в городе Шымкент - 6016(+7),
- в Жамбылской области - 5772(+8),
- в Туркестанской области - 4219(+4),
- в Мангистауской области - 4165(+3),
- в Актюбинской области - 4102(+4),
- в Кызылординской области - 3731(+4).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 1 289 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
- в городе Нур-Султан - 132,
- в городе Алматы - 155,
- в городе Шымкент - 16,
- в Акмолинской области - 192,
- в Актюбинской области - 17,
- в Алматинской области - 59,
- в Атырауской области - 54,
- в ВКО - 18,
- в Жамбылской области - 73,
- в ЗКО - 71,
- в Карагандинской области - 51,
- в Костанайской области - 99,
- в Кызылординской области - 10,
- в Мангистауской области - 9,
- в Павлодарской области - 268,
- в СКО - 44,
- в Туркестанской области - 21.
Всего в стране выздоровели – 186 494 человека от COVID-19.
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