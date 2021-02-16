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Количество случаев коронавируса возросло в Казахстане

Фото: zakon.kz. 16 февраля 2021, 08:00

За прошедшие сутки зарегистрированы 686 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 15 февраля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 686 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 203 259 случаев, из них:

  • в городе Нур-Султан - 23884(+53),
  • в городе Алматы - 23745(+107),
  • в ВКО - 21252(+85),
  • в Атырауской области - 16736(+25),
  • в Павлодарской области - 16411(+80),
  • в Карагандинской области - 14778(+30),
  • в Акмолинской области - 12709(+72),
  • в ЗКО – 12171(+47),
  • в СКО - 11882(+37),
  • в Костанайской области - 11506(+71),
  • в Алматинской области - 10180(+49),
  • в городе Шымкент - 6016(+7),
  • в Жамбылской области - 5772(+8),
  • в Туркестанской области - 4219(+4),
  • в Мангистауской области - 4165(+3),
  • в Актюбинской области - 4102(+4),
  • в Кызылординской области - 3731(+4).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1 289 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

  • в городе Нур-Султан - 132,
  • в городе Алматы - 155,
  • в городе Шымкент - 16,
  • в Акмолинской области - 192,
  • в Актюбинской области - 17,
  • в Алматинской области - 59,
  • в Атырауской области - 54,
  • в ВКО - 18,
  • в Жамбылской области - 73,
  • в ЗКО - 71,
  • в Карагандинской области - 51,
  • в Костанайской области - 99,
  • в Кызылординской области - 10,
  • в Мангистауской области - 9,
  • в Павлодарской области - 268,
  • в СКО - 44,
  • в Туркестанской области - 21.

Всего в стране выздоровели – 186 494 человека от COVID-19.

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