Количество случаев коронавируса возросло в Казахстане

За прошедшие сутки зарегистрированы 686 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 15 февраля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 686 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 203 259 случаев, из них:

в городе Нур-Султан - 23884(+53),

в городе Алматы - 23745(+107),

в ВКО - 21252(+85),

в Атырауской области - 16736(+25),

в Павлодарской области - 16411(+80),

в Карагандинской области - 14778(+30),

в Акмолинской области - 12709(+72),

в ЗКО – 12171(+47),

в СКО - 11882(+37),

в Костанайской области - 11506(+71),

в Алматинской области - 10180(+49),

в городе Шымкент - 6016(+7),

в Жамбылской области - 5772(+8),

в Туркестанской области - 4219(+4),

в Мангистауской области - 4165(+3),

в Актюбинской области - 4102(+4),

в Кызылординской области - 3731(+4).

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1 289 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султан - 132,

в городе Алматы - 155,

в городе Шымкент - 16,

в Акмолинской области - 192,

в Актюбинской области - 17,

в Алматинской области - 59,

в Атырауской области - 54,

в ВКО - 18,

в Жамбылской области - 73,

в ЗКО - 71,

в Карагандинской области - 51,

в Костанайской области - 99,

в Кызылординской области - 10,

в Мангистауской области - 9,

в Павлодарской области - 268,

в СКО - 44,

в Туркестанской области - 21.

Всего в стране выздоровели – 186 494 человека от COVID-19.

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