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Казах-полицейский из Нью-Йорка объявил о возвращении на боксерский ринг

Фото: Instagram 16 февраля 2021, 08:37

Свой последний бой Ниязов провел еще в апреле 2018 года.

Известный казах-полицейский из Нью-Йорка Димаш Ниязов рассказал, когда вернется на боксерский ринг, сообщает zakon.kz.

Об этом спортсмен-полицейский написал на своей странице в Instagram.

Димаш Ниязов проведет свой следующий бой 20 февраля в Майами (США, штат Флорида). Имя соперника Ниязова пока неизвестно.

Угадайте, кто вернулся? Поехали! — анонсировал Димаш предстоящий бой.

Свой последний бой Ниязов провел еще в апреле 2018 года — он проиграл единогласным решением судей мексиканскому боксеру Анхелю Саринане (10-10-3, 4 КО). С тех пор казахстанец на ринг не выходил.

Напомним, помимо выступлений в профессиональном боксе, Ниязов работает полицейским в Нью-Йорке.

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