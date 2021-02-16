Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

Озвучена статистика по летальным случаям от COVID и пневмонии в Казахстане

Фото: inform.kz 16 февраля 2021, 09:08

От пневмонии скончались двое.

В Казахстане от коронавируса и пневмонии за сутки скончались восемь человек, сообщает zakon.kz.

По данным Минздрава, от коронавируса умерли 6 казахстанцев, от пневмонии - 2.

На 16 февраля лечение от КВИ продолжают получать 22 733 человека (14 113 КВИ+ и 8 620 КВИ-), из них в стационарах находится – 5 090 пациентов, на амбулаторном уровне – 17 643 пациента.

На 14 февраля 2021 года зарегистрировано 6 случаев заболевания пневмонией, 2 случая с летальным исходом. Выздоровел 204 человека, - говорится в сообщении МВК по нераспространению COVID-19.

Читайте также:

Количество случаев коронавируса возросло в Казахстане

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Написать комментарий
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
Мужчина подарил девушке на Валентинов день именной Bugatti Chiron стоимостью в 3 млн евро
Красота страшная сила. Блогерша из Киева похвасталась самыми большими скулами