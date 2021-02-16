Что важно знать о грузоперевозках

Одним из ведущих выступит Александр Цой.

17 февраля в 15:00 по времени Нур-Султана приглашаем вас принять участие в прямом эфире ПРАВМЕДИА на тему: "Основы грузоперевозок".

Вы узнаете:

Как грамотно организовать перевозку своих грузов, чтобы получить их в целости, сохранности и в срок;

Какие условия должны быть прописаны в договоре на перевозку;

Какая документация оформляется при утере/повреждении груза;

Куда, как, когда подавать исковые требования;

И, наконец, самое главное - как подобрать лучшего перевозчика, чтобы все вышеперечисленные неприятности не приключились с вашим грузом?

Ведущие:

Ø Александр Цой, руководитель компании "ЮРИСТОКРАТ",

Ø Светлана Рахматулина, руководитель компании "Юридический центр "Law Expert",

Ø Иван Пономаренко, специалист по международным грузоперевозкам ТОО "AyatTransTrade", преподаватель логистики в Казахстанско-немецком университете.

Участие бесплатное по предварительной регистрации.

Принимаем ваши вопросы.

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