Казахстан намерен привлечь 15 трлн тенге инвестиций

Показатели по вопросу инвестиций детально проработаны и закреплены за каждым регионом и в разрезе отраслей экономики.

Одной из главных задач является привлечение инвестиций на сумму 15,4 трлн тенге в 2021 году, сообщил на заседании правительства министр национальной экономики Асет Иргалиев, передает корреспондент zakon.kz.

Прежде всего, на текущий год стоит задача по обеспечению роста экономики на уровне 3%. Для этого определены целевые параметры для каждой отрасли и региона. Также, одной из главных задач является привлечение инвестиций на сумму 15,4 трлн тенге в 2021 году. Это позволит обеспечить инвестиции на уровне 20 % к ВВП, — сообщил Иргалиев.

Он добавил, что общереспубликанские показатели по вопросу инвестиций детально проработаны и закреплены за каждым регионом и в разрезе отраслей экономики.

Так, например, для Карагандинской области в 2021 году планируется обеспечить рост валового регионального продукта на уровне 3,6%, привлечение инвестиций запланировано на сумму 725 млрд тенге, будет введено 662 тыс. кв м жилья с ростом в 25%, в результате, будет создано порядка 34 тыс. рабочих мест в 2021 году.

В 2021 году планируется строительство 17 объектов образования. Будет завершено строительство 11 объектов здравоохранения. Планируется доведение доли автомобильных дорог в хорошем состоянии до 85%. 100% городского и 90% сельского населения будут иметь доступ к услугам водоснабжения, — уточнил министр.

Кроме того, по его словам, далее целевые индикаторы декомпозированы в разрезе каждого населенного пункта страны, как городов, так и сел.

Например, в Актюбинской области имеется потенциал развития в 190 селах. В 2021 году планируется реализовать 75 проектов в 35 селах для улучшения социальной и инженерной инфраструктуры. Это позволит повысить качество жизни почти 70 тыс. сельских жителей и создать более 1 тыс. рабочих мест, — заключил глава МНЭ.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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