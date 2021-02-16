Оптимистичный отчет представил министр нацэкономики Казахстана

Все отрасли реального сектора, за исключением горнодобывающей промышленности, показали положительные темпы роста.

Министр национальной экономики Казахстана Асет Иргалиев рассказал об итогах социально-экономического развития за январь 2021 года, передает корреспондент zakon.kz.

Реальный сектор без учета горнодобывающей промышленности показал рост на уровне 3,6%. Инвестиции в основной капитал без горнодобычи возросли на 25,5%, что создают основу для устойчивого роста экономики в перспективе. Годовая инфляция замедлилась до 7,4%, - сообщил министр на заседании правительства.

По его словам, все отрасли реального сектора, за исключением горнодобывающей промышленности, показали положительные темпы роста. Также отмечается стабилизация сектора услуг.

Снижение горнодобывающей промышленности произошло из-за сокращения добычи нефти на 12,3% в рамках исполнения обязательств по соглашению ОПЕК+. В результате в январе текущего года темп роста ВВП составил минус 4,5%, - уточнил глава Миннацэкономики.

При этом продолжается рост в отраслях обрабатывающей промышленности. Сохранились высокие темпы роста в машиностроении на уровне 16,2%, в том числе автомобилестроении - 21,2%, производстве продуктов химической промышленности - 12,8% и строительных материалов - 11,8%, производстве одежды - 9,2% и фармацевтики на 4%.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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