Свое жилье в Казахстане остается уделом избранных

Возможность использовать пенсионные накопления для улучшения жилищных условий вызвала резкий скачок цен на рынке жилья.

Казахстан по доступности ипотеки занимает 74-е место из 109, сообщает zakon.kz.

По расчетам исследователей Property Prices Index by Country, ежемесячный платеж при покупке квартиры или дома площадью 90 кв. м на срок 20 лет в ипотеку (100% от средней стоимости жилья по стране) в Казахстане почти в 1,5 раза превышает ежемесячный доход одной семьи.

Самая доступная ипотека — в таких странах, как Саудовская Аравия, Пуэрто-Рико и США.

Среди стран ЕАЭС лучше обстоят дела с ипотекой в России, которая заняла 65-е место, однако при этом ежемесячный платеж там превышает доход семьи на 30,3%. Армения расположилась на 93-м месте, Беларусь — на 96-м, Кыргызстан — на 98-м; ежемесячный платеж по ипотеке в этих странах превышает доход семьи в 2,3, в 2,5 и в 2,6 раза соответственно, - отмечает Finprom.kz.

Следует отметить, что Казахстан улучшил свой рейтинг. В прошлом году Казахстан занимал 80-е место из 104 стран, а платеж превышал доход семьи на 77%, пять лет назад — 78-е место из 102 стран, платеж по ипотеке при этом превышал доход семьи почти в 2 раза.

В январе Касым-Жомарт Токаев подписал поправки о досрочном снятии части пенсионных накоплений, которую граждане могут использовать для улучшения жилищных условий.

Рынок сразу же отреагировал повышением цен на жилье: так, средняя цена 1 кв. м нового жилья по стране за год выросла на 8,2% (самый высокий показатель за последние 5 лет) и в январе составила 319,3 тыс. тг. А цена 1 кв. м вторичного благоустроенного жилья в среднем по стране за последний год выросла сразу на 20,5%, до 244,7 тыс. тг.

Самый большой рост цен на новое жилье в январе зафиксирован в Петропавловске (сразу на 78,2%), следом идут Усть-Каменогорск (+32,4%) и Талдыкорган (+20,5%). В Нур-Султане стоимость нового жилья выросла за месяц на 3,4%, в Алматы — на 2,6%. В то же время в четырех городах РК, включая мегаполис Шымкент, цена 1 кв. м нового жилья снизилась: в Атырау — на 8,5%, в Шымкенте — на 4,8%, в Семее — на 4,4%, в Актау — на 3,8%.

На рынке вторичного благоустроенного жилья средние цены в январе выросли во всех городах страны. Самый заметный рост наблюдался в Уральске (+32,1%), Туркестане (+20,1%) и Нур-Султане (+10,4%). В Алматы цены выросли на 3,5%, в Шымкенте — на 3,2%.

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