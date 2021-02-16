На что казахстанцы намерены потратить снятые пенсионные накопления

ЕНПФ перечислил единовременные пенсионные выплаты по 75 186 заявкам.

ЕНПФ перечислил единовременные пенсионные выплаты на сумму 408,2 млрд тенге, сообщил на заседании правительства председатель Национального банка Ерболат Досаев, передает корреспондент zakon.kz.

В январе 2021 года после завершения подготовительной работы, связанной с интеграцией информационных систем, ЕНПФ начат прием заявок на снятие части пенсионных накоплений гражданами. По состоянию на 12 февраля принято 115 608 заявок на сумму 1 трлн 855,9 млрд тенге. Из них приняты в обработку, в том числе одобрены 78 074 заявок на сумму 423,6 млрд тенге. На 12 февраля ЕНПФ перечислил единовременные пенсионные выплаты по 75 186 заявкам на сумму 408,2 млрд тенге, — напомнил Досаев.

По его словам, 87% изъятых накоплений граждане намерены направить на решение жилищных вопросов, из которых 45,5% - на приобретение жилья, а 28,3% - на погашение задолженности по ипотечному займу.

10,5% - на получение ипотеки в Отбасы банке, для первоначального взноса в БВУ, 2,3% - на строительство ИЖС, рефинансирование ипотеки, погашение задолженности по договору аренды с правом выкупы и иные цели, — уточнил глава Нацбанка.

В целом, согласно информации Нацбанка, пенсионные активы по состоянию на 1 февраля 2021 года составили 13,1 трлн тенге, увеличившись с начала года на 213,9 млрд тенге или 1,7%.

Айша Тулеубекова , Нур-Султан

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