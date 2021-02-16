Какие министерства не освоили бюджет

Основной причиной неосвоения является длительное согласование документов по оплате.

Министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев рассказал об исполнении плана по расходам республиканского и государственного бюджетов за январь 2021 года, передает корреспондент zakon.kz.

Расходы государственного бюджета исполнены на 91%, республиканского - на 94,4%, местных бюджетов - на 80,6%.

По республиканскому бюджету произведены расходы на сумму 1 трлн 212 млрд тенге. Неисполнение составило 72 млрд тенге, из них 7 млрд тенге - экономия. Не освоено - 65 млрд тенге, - отметил глава Минфина.

Наиболее крупные суммы неосвоения в министерстве финансов, министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, министерстве по чрезвычайным ситуациям, министерстве образования и науки и в министерстве культуры и спорта.

Среди основных причин неосвоения: длительное согласование документов по оплате, несвоевременное представление актов выполненных работ, оплата за фактически оказанный объем услуг, выполненные работы, позднее представление договоров и дополнительных соглашений на регистрацию в органы казначейства.

Расходы местных бюджетов составили 203 млрд тенге. Не исполнено - 49 млрд тенге. В текущем году регионам были предусмотрены целевые трансферты на сумму 1,9 трлн тенге. На 1 февраля им выделено 32 млрд тенге, из них освоено - 79,3%. Не исполнено - 6 млрд тенге, в том числе экономия - 2 млрд тенге, не освоено - 4 млрд тенге, - пояснил Жамаубаев.

Наибольшее неосвоение сложилось в следующих регионах: Западно-Казахстанской, Жамбылской областях, Нур-Султане, Акмолинской и Атырауской областях.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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